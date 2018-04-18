Данила Козловский: «Моя женщина не боится быть ранимой

В фильме «Тренер», который 19 апреля стартует в кинотеатрах, Данила не только сыграл главную роль. Это его режиссерский дебют. История получилась не просто про футбол, но и про судьбу, волю, преодоление. Почему именно эти темы интересны автору картины?

— Идея фильма взялась не с потолка?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky):

— Все началось с элементарного актерского желания сыграть футбольного тренера за неимением интересных актерских ролей. Понял, что не надо ждать, пока что-то предложат, лучше сделать самому то, что хочу. Когда мы писали сценарий с Сережей Четверухиным и Андреем Золоторевым, я прочитал в прессе, что никому особо неизвестный клуб «Лестер» из городка в 300 тысяч в середине второго круга чемпионата Англии вошел в число лидеров и довольно уверенно шагал вперед, обыгрывая грандов родоначальников футбола на чужих полях. Итальянец Клаудио Раньери, который часто был вторым, стал тренером этого клуба, после чего с ними и произошло это маленькое чудо. Тогда уже писали, что он может стать чемпионом, правда, мало, кто верил в это, но «Лестер» победил в 2016 году. Потом случилось чудо со сборной Исландии, когда она дошла дочетверть финала кубка Европы, обыграв англичан, и заставив всю свою нацию болеть за команду дома у телевизоров, а 10−15% исландцев отправить на игру во Францию. Подруга моей девушки ( Ольги Зуевой Примечание «Антенны») исландская модель, которая живет в Нью-Йорке и совершенно не интересуется футболом, полетела во Францию на тот матч. Оля задала ей вопрос: «Зачем? Ты ведь никогда не интересовалась?». Она ответила: «Как! Моя страна там вершит историю, я должна ее поддержать!». И еще — наш клуб «Ростов» творил чудеса в национальном чемпионате, а потом сыграл на равных с «Манчестером». Это все реальные примеры, которые были свидетельством того, что мы пишем правильную историю. Наш фильм о том, что все зависит на самом деле от тебя, что один человек способен изменить мир вокруг, занимаясь своим делом. И не обязательно для этого быть политиком, президентом, космонавтом — иными словами, обладать какой-то невероятной профессией. Можно быть футбольным тренером, никому ненужным футболистом или забытыми игроками из маленького провинциального города Новороссийска, как команда «Метеор», но стать невероятным примером, чтобы все поняли — все в этой жизни зависит от вас и ни от кого больше.

На Даниле пиджак Salvatore Ferragamo

— Наверное, футбол в вашей жизни играет особую роль?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky):

— Огромную! Помню первый матч, на который ходил. Мне было лет семь-восемь и я один случайно попал на матч московского «Динамо» и ереванского «Арарата». Жил тогда у метро «Сокол», шел один к Петровскому парку, в котором с друзьями любил гулять, прогуливая школу, а еще там был бассейн и хоккейная площадка, куда мы тоже ходили. И вот прохожу мимо стадиона «Динамо», а там гул, рев, слышишь какое-то эхо ионо меня туда потащило. Зашел, никто меня не остановил, и случайно очутился на фанатской трибуне. Еще не было темно, но уже горели мачты, вокруг фанаты со стажем. Тогда уже болел за московское «Динамо». Ну, а первый сознательный матч, увидел лет в 9, смотрел по телевизору. Там шло противостояние между «Ювентусом» и «Аяксом» в лиге Чемпионов, играли Джанлукка Виалли, Джанфранко Дзола — мои кумиры на тот момент. Это был потрясающий футбол, который запомнился мне на всю жизнь.

— За какой клуб болеете?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Раньше за московское «Динамо», сейчас за «Краснодар».

Меньшиковым гоняем на поле

— Сами играли в футбол?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — На любительском уровне, никогда не занимался в профессиональных секциях. В детстве была довольно серьезная дворовая школа. Так что всегда любил этот вид спорта. И сейчас каждый четверг и понедельник, когда бываю в Москве, стараюсь играть в футбол.

— Вы в отличной спортивной форме.

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — К сожалению, пока нет, но хочу вернуться в более-менее вменяемую форму. А вот Олег Евгеньевич Меньшиков в прекрасной физической форме. Каждый понедельник и четверг он со своими актерами театра Ермоловой с Евгением Борисовичем Каменковичем играет в футбол. Я с ними в одной команде.

— Живьем игру грандов английского футбола смотрели?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky):

— Не раз. Я болельщик «Челси». И большое спасибо Марине Грановской (исполнительный директор клуба «Челси» Примечание «Антенны») и Роману Аркадьевичу (Абрамович — российский предприниматель, владелец клуба «Челси» Примечание «Антенны»). Они — часть нашего фильма, благодаря им съемки проходили в Англии на легендарной арене. И я имел возможность посещать матчи. Наблюдал за играми с совершенно невероятных мест, несколько раз в технической зоне команды «Челси», где сидели игроки и родственники.

— В фильме вы не только сыграли тренера, но были тренером на съемочной площадке — сценаристом, режиссером и продюсером. Тяжеловато в этой роли?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Не скажу, что это было прямо в первые, до этого уже сделал несколько картин как продюсер, а это — хорошая школа.

— А как режиссер?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky):

— Тоже не было каким-то совершенно новым. Я закончил актерско-режиссерский факультет на курсе Льва Додина . Во-вторых, каждый раз, когда мы репетируем спектакль, у нас нет такого, что Додин работает с одним и тем же актером. У нас все присутствуют на репетиции. Каждый знает партию другого. Когда Лев Абрамович сочиняет спектакль, он делает его в диалоге. В— третьих, как сказал Джаник Файзиев , лучшие режиссеры — это актеры. Если ты испытываешь интерес к режиссуре, ты следишь на съемочной площадке, как работает режиссер, как реально в боевых условиях он преодолевает огромное количество всяких сложностей — это тоже сильное обучение. Меня лично всегда тянуло к режиссуре, подглядывал за ними, что-то своровывал, думал, как бы я поступил, как бы ответил, как бы работал с актерами, ставил им задачу… Так что это все не с бухты-барахты. Но у меня не было задачи предстать в «Тренере» в пяти ипастасиях, просто возникло желание сыграть футбольного тренера, потом встал вопрос — где взять историю. Решил написать сценарий вместе со своими соавторами. Начал потихонечку общаться, завлекать людей, после чего возникла необходимость стать продюсером, в том числе. Понял, каким может быть фильм, поэтому и решил его поставить сам. И мне для этого не обязательно было заканчивать режиссерское отделение ВГИКа или снимать 10 короткометражек. Я точно понимал, как мне надо.

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— Нет, речь не о количестве. Что вам ближе всего из этих фильмов?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — «Тренер». Для меня — это особенная картина во всех смыслах. Она действительно стоит особняком.

Футбол как медитация

— До «Тренера» у вас уже были спортивные картины «Гарпастум» и «Легенда №17». Как физически входили в форму героев?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — В принципе тренировки были самой легкой работой. Свой день начинал с поездки к друзьям в футбольный клуб в Строгино на стадион «Янтарь». Со мной занимался профессиональный тренер Алексей Шерстенев, для меня это была своего рода медитация — освобождал голову, получал сплошное удовольствие от физических нагрузок. С «Легендой №17» оказалось сложнее, я полностью был сфокусирован на хоккее. До начала тренировок мне казалось, что я умел кататься на коньках, орудовать клюшкой. но на самом деле все делал неправильно, поэтому многому пришлось учиться.

— Вы самоед?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Надеюсь, что у меня самокритики больше, чем самолюбования.

— Смотрите свои фильмы?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Иногда, порой бывает тяжело. Как мне кажется, я уже научился адекватно оценивать себя на экране. Раньше все, что делал, не нравилось. Теперь вижу, что есть сцены, роли, которые говорят об определенном качестве и уровне.

— На сегодняшний день в вашем активе 41 картина.

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Кошмар!

— Нет, речь не о количестве. Что вам ближе из этих фильмов?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky):

— «Тренер». Для меня это особенная картина во всех смыслах. она действительно стоит особняком.

— Назвал бы ее этапной в вашем списке.

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Спасибо. Это у меня такая рискованная инвестиция, потому что мог бы продолжать играть то, что нравится, отказываться от того, что мне не подходит и напрашиваться на то, что хочется. А тут я несколько лет своей жизни сфокусировал на кинопроизводстве как продюсер, а потом и как режиссер-постановщик. Для меня эта инвестиция не в сегодня, а в дальнейшее будущее.

— Кино, к сожалению, не очень любит возрастных артистов.

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Я понимаю, что появляется множество интересных молодых актеров и то, что тебе не всегда будет 30 лет. Кино любит молодых, поэтому надо думать о будущем, а потом мне действительно это интересно и нужно.

— Вызов себе?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Может быть так, честно, об этом не думал.

— Узнаваемость к вам пришла рано — первые ощущения?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Приятно, когда тебя узнают, подходят, благодарят — это, согласитесь, особенный бонус. Другое дело, что с годами, когда сталкиваешься с излишней навязчивостью, порой отсутствием такта людей и это как будто бы смущает и напрягает. Хотя, с другой стороны всегда можно корректно объяснить человеку, что лучше вести себя иначе. В любом случае — это часть профессии и спасибо, что узнают, подходят и благодарят.

— Вам чуть больше 20 лет, когда популярность уже накрыла. Башку не снесло?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Ну, не особо популярность. Хотя узнаваемость действительно пришла года в 22-23. Но башку не снесло, иначе бы не сидел с вами и не разговаривал.

Когда вел себя хорошо, преследовал какую-то цель

— В детстве слыли трудным ребенком. Это от внутреннего бунтарства, неумения самореализоваться?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Не знаю, не думаю. Я был хитрым ребенком — понимал, что если ты хочешь что-то, тогда тебе нельзя делать так, иначе не получишь ничего. Хочешь что-то — надо напрячься, поработать, чтобы заслужить. Когда я вел себя хорошо, то всегда преследовал какую-то цель. Один раз мне отец сказал: «Ласковое дитя две сиськи сосет». Я услышал тогда эту фразу.

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— Мама у вас — мудрый человек, ее идея — учеба в кадетском училище, которое вас и дисциплинировало. Как часто видитесь с ней, созваниваетесь?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Мама — мой самый близкий друг. К сожалению, видимся не часто и созваниваемся тоже, но когда нужно, это происходит. Очень надеюсь, что ситуация изменится в ближайшее время.

Данила Козловский с мамой Надеждой

— Вы снимались в Америке — отличия с нашим кинопроизводством какие? Говорят, что главное там — дисциплина? Где комфортнее?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky):

— Нет, не дисциплина. И казни за шаг назад или вперед там нет. Просто там культ профессиональной культуры, профессиональной этики, там люди дорожат своей профессиональной репутацией. Причем, как артисты, так и все члены съемочной группы. А если говорить про душу и удовольствие, то мне, конечно, легче сниматься в России. Тут разговариваю на родном языке. Но привези к нам англичанина или американца он скажет то же самое. И дело тут не в знании чужого языка, я говорю на английском, просто в детстве мы разные мультики смотрели и разные книжки читали. Естественно, у нас разный менталитет. Да и с душой, и юмором у них все в порядке, просто это вопрос разных культур.

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— Данила сегодня и 10 лет назад, как изменился?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Просто иду дальше, куда — правильной дорогой или нет, не знаю, просто двигаюсь в том направлении, которое мне интересно и важно.

Перед выступлением получил травму глаза

— Из Инстаграма узнал, что вы добрый человек — собачку в Грузии подобрали и привезли домой. Какова ее судьба?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky):

— Вот сегодня минут 10 гулял с ней, не мог больше, хотя должен минимум полчаса. Назвали Грушей. Она — просто космос, невероятная собака. Мы 31 декабря прошлого года ехали из Батуми в Казбеги, а она стояла у дороги в пожухлой траве у предгорья Казбека, такой маленький желтый щенок с черной мордой, месяца четыре тогда было. Все происходило перед наступлением года Собаки. В Грузии огромное количество бездомных животных, как мы выцепили нашего щенка взглядом — не знаю. Заметили, что у него подкашиваются лапы от слабости, подумали, что с ним что-то случилось, потом поняли, что от голода и бессилия. И мы развернули машину, взяли собаку, дали еды. Я уже знал, что мы ее заберем. И Оля тоже понимала это.

— Видел ваш концерт в «Крокус Сити Холл», чувствуется, что получаете удовольствие. Сами отбирали песни?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — К сожалению, в телевизионной трансляции этого не показали. А в «Крокусе» я перед выступлением получил травму глаза, поцарапал роговицу. Было довольно неприятно. Репертуар подбирал я — то, что люблю. Вкус от мамы. У нас дома был магнитофон Sony и несколько кассет с Луи Армстронгом Лайзой Миннелли , Фрэнком Синатрой, Лучано Паваротти. Их и слушал, поскольку больше нечего было. Мне нравился хриплый голос Армстронга, но я не понимал, почему он так растягивает ноты. Слушал Миннелли и тоже не мог разобрать ни слова. Мне нравятся песни 50–60–х годов, фильмы, та эпоха…

— Хотели бы жить в то время?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Мне кажется, что я живу в той эпохе, в которой хочу быть. Не представляю себе, честно говоря, чтобы я куда-то бы перенесся… живу там, где живу.

У каждого своя точка зрения, возникают ссоры, трения

— Вы с Ольгой одной профессии, оба актеры. Во благо ли отношениям, когда союз между мужчиной и женщиной не только личный, но и творческий?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Думаю, что дело не в этом. В первую очередь должно быть интересно с человеком и не важно, в какой он профессии. Просто у нас с Олей так совпало. Наверное, тем для общения чуть больше, но, с другой стороны, работая в одной профессии, у каждого возникает своя точка зрения, которая у нас может расходиться — соответственно могут быть трения и споры.

— Как гасите их, кто первым идет на уступки?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Оля мудрее и умнее. Она обладает этими важными качествами… А если есть какой-то внутренний сговор и взаимное уважение, то любые трения довольно легко нейтрализовать.

— Вы не раз работали с Ольгой на проектах. Довольны сделанной ею ролью в «Тренере»?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Очень, мне кажется, что она большой молодец.

— Что привлекало и привлекает в Ольге?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — Независимость, ум, женственность и нежность. При этом она сильный человек, современно мыслит — Оля ведь во многом воспитана на Западе, на тех представлениях и идеалах. Но в тоже время она не боится быть ранимой и не стесняется быть женщиной, когда это нужно.

— 3 мая вам исполнится 33 года — возраст взросления. Много сделали, нет ощущения потолка, который надо прорубать?

Данила Козловский (Danila Kozlovsky): — -Вы о чем. Все только начинается — в ближайших планах много кино, постановка оригинального мюзикла…

— Если все отвернулись, а твоя женщина с тобой…

— Это прекрасно.

— Когда я бываю невыносим?

— Часто.

— Я обожаю тратить деньги…

— На путешествия.

— Мужчина никогда не должен…

— Жадничать.

— Чему научила улица?

— Ничему.

— Если бы я стал военным?

— Правильно, что не стал им.

— Хотел бы избавиться от…

— От несдержанности, встречной агрессии и частой узколобости.

— Легко могу обидеться…

— На близких, что плохо.

— Любовь проходит, а…

— Думаю, что после этого точка и все. Дальше не может быть продолжения.

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