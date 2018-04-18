Жизнь и трагедия Раднэра Муратова

Советская картина «Джентльмены удачи» до сих пор входит в число любимых комедий россиян. Одним из самых трогательных персонажей фильма, несомненно, является Василий Алибабаевич в исполнении талантливого Раднэра Муратова. К сожалению, к концу жизни актер стал забывать не только своего персонажа, но даже имена родных ему людей.

От летчика до актера

Радик Муратов родился в 1928 году в северной столице. В то время его отец Зиннат учился в Ленинграде. Зиннат Ибятович высоко поднялся по карьерной лестнице и за 20 лет превратился из обычного грузчика в первого секретаря Татарского обкома КПСС. Поэтому свои детство и юность Радик провел именно в Татарстане. Движимой мечтой о небе, во время войны Муратов-младший поступил в школу ВВС в Казани. Однако он закончил учебу уже после победы, так и не совершив ни одного боевого вылета, о чем актер впоследствии очень жалел.

Интересно, что Раднэр никогда не грезил о театральных подмостках или о кино. Он стал артистом абсолютно случайно. Муратов приехал в Москву, будучи в очередном отпуске. Тогда как раз шел набор во ВГИК. Молодой человек об этом узнал и из спортивного азарта решил попробовать: возьмут или нет? Взяли. Злые языки и завистники до сих пор судачат о том, что Муратов особым талантом не отличался, и поступил в институт только потому, что был татарином. А в то время представителей определенных национальностей частенько принимали в вузы на льготных условиях.

Вася — джентльмен

Как бы то ни было, ВГИК Муратов закончил да еще и на отлично. Несмотря на это, Раднэр до конца своих дней играл в основном только роли второго плана или вовсе в крохотных эпизодах или массовках. Но даже при таких условиях актеру удалось стать знаменитым на весь Союз. Впервые публике он запомнился благодаря ленте «Максим Перепелица» и роли солдата Таксирова. Однако по-настоящему запал в душу зрителя его Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи». Реплики Муратова цитируют в народе до сих пор.

А вообще актер снялся более чем в 80-ти фильмах, а также занимался озвучкой иностранных лент и картин союзных республик. В 1986 году Муратов получил звание заслуженного артиста РСФСР. Однако в его театральной и кинематографической карьере это событие оказалось заключительным. С конца 80-х годов он больше ни разу не появился на экране.

Болезнь

Личная жизнь у актера не сложилась. Какое-то время он был женат на артистке Елене Довлатбековой, которая даже родила ему сына Леню. Но брак долго не просуществовал. Так Раднэр Муратов остался один. Говорят, во всем были виноваты скачки. На ипподром Муратов стал ходить еще в 60-х, делал ставки и часто проигрывал большие суммы. Но и это увлечение на склоне лет перестало интересовать актера, у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Память все чаще стала ему отказывать. Порой он не мог вспомнить имена близких, путал их. Муратов перестал ориентироваться в пространстве и запросто терялся даже возле своего дома. Поэтому вскоре актер большую часть времени проводил в квартире. Помощь сына и бывшей жены он категорически отрицал. Он не хотел, чтобы его считали немощным или нищим.

Как бомж

Осенью 2004 года Муратов вышел из дома. В тот день дверь за ним захлопнулась навсегда. Назад он не вернулся. Спустя время кто-то привез его в одну из столичных больниц. Но актер был так плох, что ничего не смог о себе сообщить. Неизвестного, похожего на бомжа, гражданина поместили в психиатрическую лечебницу. Однако другу Муратова Владимиру Протасенко удалось его обнаружить. Раднэра Зинятовича снова положили в обычную больницу, где у него произошел инсульт. Он впал в кому, а 10 декабря его не стало.