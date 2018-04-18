Как вахтовик из Надыма погулял на свадьбе короля Свазиленда

Публикуем вторую часть интервью вахтовика из Надыма Олега Потапова , который тратит всю зарплату на путешествия. Месяц он работает на Севере, получает зарплату и отправляется за рубеж.

Начало интервью читайте здесь. Там вы узнаете, как нашему герою удалось убежать от похитителей в Индии, обвести вокруг пальца боевиков в Афганистане, как за четыре дня потратить полмиллиона на Мальдивах и четыре тысячи за неделю на Мальте.

— Твой самый удачный и неудачный опыт каучсерфинга?

— Я жил у людей во многих странах мира. При этом все самое лучшее и худшее случилось в США.

Начнем с плохого. Штат Джорджия, Атланта. Меня приютил мужчина по имени Дэнис. Дом у него — как в типичном американском фильме ужасов. Очень красивый. Деревянный. В стиле ретро. С резной лесенкой на второй этаж. С хорошей мебелью, роскошными люстрами и картинами на стенах. Сам хозяин был странным до жути. У него было много нелепых законов и правил. К примеру, сидеть он разрешал только на определенном диване, кресле или стуле.

А самым лучшим оказался Стивен. Город Лос-Анджелес, штат Калифорния. Я прожил у Стивена восемь дней. Здесь я встретил 2017 год. Это тоже напоминало американский фильм. Только совсем другой: про золотую молодежь. В момент боя курантов я лежал в джакузи с бокалом шампанского во дворе дома ценою два миллиона долларов. В фешенебельном районе недалеко от побережья океана. Повсюду танцующие, отрывающиеся люди. Стивен закатил вечеринку на 80 человек. Продолжалась она два дня.

Олег с другом и миллионером Стивеном, у которого жил в Лос-Анджелесе

— Твоя любимая страна?

— Филиппины. Для меня это идеальное сочетание хорошей природы, добрых людей и вкусной еды. Есть у меня и любимые города. Например, Стамбул. Я часто туда летаю на несколько дней погулять. Он вдохновляет меня своей атмосферой. Две части города разделяет Босфорский пролив. Между ними ходят паромы. Стамбул — это город на стыке Европы и Азии. На одной улице тебе кажется, что ты где-то в Париже, а на другой — что ты уже в Иране.

— Расскажешь о традициях, что тебя удивили?

— Расскажу об американской масленице и празднике урожая в Свазиленде.

Американская масленица, точнее Марди Гра. Проходит всего в двух городах: Сент-Луисе (штат Миссури) и Новом Орлеане (Луизиана). Я был во втором. Туда слетаются американцы со всех штатов. Здесь проходит большой фестиваль и парад, на котором раскидывают бусы. Ты ловишь их и надеваешь на себя. А вечером эти бусы можно выменять на то, чтобы девушка показала тебе грудь. Это может быть любая встречная, что тебе приглянулась. За это ты отдаешь ей одни из своих бус. Тебя тоже могут попросить продемонстрировать кое-что. Я показывал (смеется).

Этот праздник чисто логически с весной связан: весна, любовь, активация любви. Фестиваль длится несколько дней. Последний день парни и девушки празднуют топлес. Разрисовывают себя красками. В таком виде спокойно ходят по улицам, ездят в общественном транспорте. Конечно, такие праздники удивляют. В России ничего подобного не увидишь. Ведь наши люди в сексуальном плане очень закомплексованы.

Теперь Свазиленд. Это карликовое королевство на юге Африки. В нем есть традиция: ежегодно король выбирает себе новую жену. Я целенаправленно приехал на этот «Праздник урожая» в сентябре 2017 года. На тот момент у короля уже было 13 жен.

В течение двух дней проходят массовые гуляния. На них съезжаются девушки со всей страны. Вообще считается, что только девственницы. Но по факту, конечно, нет. Ибо в Свазиленде ты можешь быть девственницей просто потому, что сама себя ею считаешь. Девушки все должны быть топлес. Трусы носить нельзя, только повязку. Два дня они устраивают хороводы, танцы, одним словом, веселятся. В конце праздника, 70-80 тысяч обнаженных девушек собираются на огромной арене. Король со своей свитой ходит по рядам и осматривает их. Ту, которая понравится ему больше остальных, он берет в жены. Я был свидетелем этого момента: при мне король Свазиленда выбрал себе четырнадцатую супругу.

Свазиленд, кстати, самая ВИЧ-инфицированная страна в мире. Я жил там в семье доктора Эрика. Он поведал о реальной статистике. ВИЧ-инфицированы около 40 процентов городского и 50 процентов племенного населения страны. То есть фактически болен каждый второй. Презервативы там раздают бесплатно везде и всюду. На любой работе, в любой организации, медицинских учреждениях, общественных туалетах. Но никто их не берет. Это никому не нужно. Коробки с презервативами стоят забитые до краев. Власти борются, но безрезультатно. Я взял себе одну из коробок и привез в качестве сувениров. Там было 211 штук.

— Самые необычные блюда, что ты пробовал?

— Самое отвратительное, что я ел — это тухлая акула в Рейкьявике (Исландия). Во времена викингов еды не хватало. Был голод. Люди ловили гренландскую акулу, но мясо ее было ядовитым. Они травились. Со временем люди придумали, как сделать ее съедобной. Они закапывали мясо акулы в землю примерно на 3 месяца, где оно гнило и тухло. Яд весь уходил в землю. После ее откапывали и просушивали на открытом воздухе. Честно, блюдо не для слабонервных. Запах тухлятины, когда ее ешь, пропитывает все части твоего тела. Меня вырвало. Это яство больше для туристов. Чтобы показать им, насколько закаленным был народ. Местные едят ее один раз в год на праздник.

Плов с тараканами по-камбойджийски

В Камбодже ел плов с тараканами. Вполне себе обычный плов. Только вместо мяса были тараканы. Они тоже вполне обычные: маленькие, похожи на надымских рыжих. Смотреть на них, признаюсь, тяжело. Но по вкусу, как жареные семечки. Еще в Камбодже я ел яйца с зародышами уток и куриц. Это вкусно. Готовят их с различными специями. Одно было противно — перышки ощипывать.

«Вяленые мыши только на вид неприятные, а по вкусу весьма»

В Замбии пробовал вяленых мышей. Напоминают обычную вяленую рыбу. Визуально вызывают страшную неприязнь: из-за хвоста, головы, лапок и шерсти. Но вкусные. С пивом покатят. В Денвере (США) довелось есть жареные бычьи яйца. Мне понравились. И член коня в Ханое (Вьетнам). Его сначала варят, потом жарят. На вид неприятно. Но по вкусу похож на кальмара. Чистый белок.

Денвер. Наш герой пробует бычьи яйца

— У тебя были отношения с иностранками?

— Да. С эфиопкой и тайкой. С последней мы встречались год, пока она из Бангкока не переехала в США.

— Как относятся к русским за рубежом?

— В 80 процентах случаев хорошо. Когда говорю, что я из России, первое, что слышу: Cold, cold. Инциденты бывают очень и очень редко. И то, как правило, осуждают российскую политическую власть, но не русский народ.

— Куда бы ты посоветовал отправиться начинающим путешественникам?

— Начать лучше с Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Малайзия. Все дешево, доброжелательные люди, много достопримечательностей, всегда тепло. Или с Европы — слетать туда можно за копейки. Сейчас есть такие компании, как «Победа», которые за тысячу рублей возят в Мюнхен.

У меня, кстати, есть хобби — помогать людям. Время от времени я организую тренинги по путешествиям, делюсь опытом и рассказываю некоторые секреты. В частности, как сэкономить на билетах. Сейчас вашим читателям я расскажу один хороший маршрут. В России всегда можно очень дешево долететь до Калининграда. А там сесть на автобус до Гданьска (Польша). Ходит он два раза в день и стоит 500 рублей. Из Гданьска можно летать по всей Европе от шестисот рублей, я сам так неоднократно добирался до Германии. В Мюнхен и Баден-Баден — всего за 680 рублей.

И в заключение мой самый важный совет: не откладывайте поездки на завтра. Не думайте, что завтра вы заработаете больше денег. Если вы хотите путешествовать — отправляйтесь прямо сейчас.