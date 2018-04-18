Четыре жены

Жил был султан, у которого было 4 жены. Все они были умницами и красавицами, но больше всего он любил четвертую — молодую, добрую и ласковую. Мужчина одевал ее в дорогие платья, дарил драгоценности и всячески баловал.

Без ума он был и от третьей жены — самой красивой женщины на земле. Султан всегда брал ее с собой, когда ехал в другие страны, чтобы все видели ее красоту. Но при этом он очень боялся, что она когда-нибудь уйдет от него к другому.

Любил султан и вторую жену — интриганку и интеллектуалку. Она всегда была на высоте: умная, приветливая и терпеливая. Султан мог к ней обратиться со всеми проблемами — эта женщина могла решить любые трудности.

А первая жена была самой старой из всех. Она досталась султану как наследство от старшего брата. Эта женщина была самой преданной. Она делала все, чтобы ее муж становился все более богатым и влиятельным. Но султан не любил ее, даже не обращал на нее своего внимания, хотя она его очень любила…

И вот султан заболел. Он почувствовал приближение смерти и стал думать о том, какую жизнь он прожил за свои долгие годы. Мужчина подумал: «Сейчас у меня есть 4 жены, но на том свете я буду совсем один!». Тогда он сказал четвертой жене:

— Ты же знаешь, что всегда была моей любимицей. Тебе доставалось все самое лучшее, я заботился о тебе и берег, как мог. Сейчас, когда я умираю, готова ли ты пойти со мной в царство теней?

— Даже не думай об этом! — гневно ответила жена и ушла, не сказав султану больше ни слова.

Эти слова очень ранили сердце умирающего. Расстроенный султан позвал свою третью жену:

— Всю жизнь я восхищался только тобой! Сейчас, когда я на смертном одре, готова ли ты пойти за мной в долину мертвых?

— Конечно, нет! — ответила женщина. — Моя жизнь продолжается. Возможно, я даже снова выйду замуж.

Такой боли султану никогда не приходилось испытывать. В страшных душевных терзаниях он заговорил со второй женой:

— К тебе я всегда обращался в сложных ситуациях, ты была моим лучшим помощником и советчиком. Сейчас, когда я на смертном одре, готова ли ты пойти за мной на тот свет?

— Сожалею, муж мой, но на этот раз я не могу стать твоим напарником. Я могу лишь пообещать, что похороню тебя со всеми почестями.

Султан был поражен и раздавлен. И в этот момент прозвучал голос:

— Я готова пойти с тобой куда угодно, я буду рядом с тобой всегда!

Султан увидел, что перед ним стоит его первая жена. Она была истощена и почти неузнаваема от пережитого горя. Пораженный мужчина сказал:

— Только сейчас я понял, что должен был быть более внимательным к тебе, пока еще моя жизнь не покидала мое тело!

У всех нас есть 4 жены. Четвертая — это тело. Не имеет значения, как сильно мы стараемся хорошо выглядеть, потому что оно не пойдет с нами на тот свет. Третья жена — это работа, статус и деньги. После нашей смерти они достанутся другим людям. Вторая жена — это семья и родные. Они всю жизнь помогают и поддерживают нас, но после нашей смерти они могут сопроводить нас только до могилы.

И, наконец, первая жена — это наша душа, которую все так часто игнорируют в погоне за материальными ценностями, властью, богатством и удовольствиями. Но, даже не смотря на такое отношения, именно душа будет нашей единственной спутницей всегда и во всем.

Никогда не забывайте оберегать и обогащать ее! Потому что самый большой подарок, который мы можем сделать для себя и всего мира, это заботливое и внимательное отношение к своей душе.