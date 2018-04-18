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Семён Слепаков рассказал о проблемах с самооценкой
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Семён Слепаков рассказал о проблемах с самооценкой 

Журнал ОК! 2 часа назад
У Семёна Слепакова есть всё для того, чтобы быть счастливым человеком: очаровательная супруга, интересные проекты, друзья и любовь поклонников. Однако сам юморист признался, что завышенной самооценкой не обладает, скорее, наоборот — придирчив к себе и своему творчеству.
Я тут с психологом общался, он говорит, что у меня проблемы самооценкой. А мне кажется, что я себя достаточно высоко оцениваю. На что он спросил: а ты себя любишь? И тут я понял, что нет, не люблю. Я очень строг к самому себе, мне редко нравится то, что я делаю.
Семён Слепаков
Слепаков добавил, что обратиться к психологу ему посоветовала супруга Карина, которая, между прочим, помогает мужу в реализации проектов. Так, девушка попробовала себя в роли ассистента художника по костюмам в проекте «Домашний арест», автором которого выступил Семён. Юморист рассказал, что совместная работа на съемочной площадке благоприятно отразилась на их отношениях.
Семён Слепаков
Я хотел, чтобы она поняла, где я бываю, когда меня нет дома. Мне кажется, она меня в чем-то подозревала, что я там где-то прохлаждаюсь, что веду богемный образ жизни. Но когда она к нам пришла, то увидела, как я с вытаращенными глазами бегаю по съемочной площадке, как я ору двенадцать часов подряд.
Полное интервью читайте в новом выпуске журнала ОК!. В продаже с 19 апреля.
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