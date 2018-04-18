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Люсьена Овчинникова: что случилось с актрисой
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Люсьена Овчинникова: что случилось с актрисой 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Девчата"
Актриса Овчинникова с диковинным именем Люсьена полюбилась советским зрителям в образе Кати из знаменитых «Девчат». На экране, впрочем, как и в жизни, Овчинникова была простой и что называется непробивной. Во многом именно эти качества стали определяющими в ее судьбе.

Коротышка

Люсьена Овчинникова родилась в 1931 году в семье военного. В связи с этим Овчинниковы всю жизнь колесили по стране. Постоянные разъезды и всякий раз новые школы, в которых девочку не очень жаловали одноклассники, заронили в душу Люсьены вечную неуверенность в себе. Кроме того, она никогда не отличалась высоким ростом, поэтому ее дразнили «коротышкой». Несмотря на это, она грезила о кино. Но, поделившись своими мечтами с родителями, она и от них не получила поддержки: разве бывают актрисы такими маленькими и невзрачными?
Но, едва закончив школу, Люсьена всем назло все равно поехала поступать в театральный, в Минск. Потерпев неудачу, девушка тем не менее домой не вернулась. Вместо того, чтобы вовсе отказаться от идеи стать актрисой, Овчинникова решила покорить Москву. Год она прожила в столице Белоруссии. Работала, копила деньги, а затем отправилась в златоглавую. Удивительно, но в ГИТИСе ее сразу приняли. Однако история с поступлением — чуть ли не единственный случай в жизни актрисы, где она проявила столь завидное упорство.

Скромница

Впервые на экране Люсьена появилась в 1959 году в картине Льва Кулиджанова «Отчий дом», где она сыграла одну из главных ролей. Однако зрители по-настоящему оценили Овчинникову только в комедии Юрия Чулюкина «Девчата». И хоть главная роль в фильме досталась Надежде Румянцевой, Люсьену трудно было не заметить. Ее героиня Катя казалась очень простой и близкой. Такой актриса была и в жизни.
Она не умела пробивать себе дорогу, не заводила, как все, «нужных» знакомств, стеснялась выставлять себя напоказ и нередко даже вовсе не следила за своей внешностью. Когда Овчинниковой предложили главную роль в мелодраме «Мама вышла замуж», она долго отнекивалась. Говорила, что она не такая талантливая артистка, чтобы сниматься в паре с самим Ефремовым.

Одинокая

В 80-е и 90-е годы Люсьена Овчинникова редко получала приглашения от режиссеров. Тем не менее, она, как и многие актеры, оставшиеся в то время без работы, ездила с концертами по стране, пытаясь хоть что-то заработать. Нередко за выступления тогда платили просто продуктами.
Вроде только начала крутиться и тут новая напасть — из театра уволили мужа Люсьены Ивановны актера Валентина Козлова. Овчинникова принципиально ушла следом. А в 1998 году Козлов внезапно скончался. Актриса вдруг резко почувствовала страшное одиночество. Детей у нее не было. Кое-как пережив несколько месяцев, 7 января 1999 года теперь уже вдова отправилась в гости к подруге. Утром ей стало нехорошо. «Скорая» приехала быстро. Но Люсьене врачи помочь уже не смогли. Оторвался тромб. Быстрая смерть.
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