Что произойдет с твоим телом, если ты пожертвуешь его науке

Кто-то считает, что бытие человека — это подготовка к загробной жизни. Кто-то — что после смерти нет ничего. И вот у этих вторых есть прекрасная возможность помочь человечеству. Она неоднозначна и кажется странной даже закоренелым атеистам. Но без нее человечество вряд ли продвинулось бы так далеко в медицине. Речь о завещании своего тела науке. Еще в эпоху Ренессанса видные умы, пытавшиеся заглянуть в глубины неизвестности, проводили вскрытие трупов. Сейчас это вполне распространенная практика. Посмертно завещать части своего тела системе здравоохранения в России — задача элементарная. По действующему законодательству нашей страны существует частичная презумпция согласия на донорство, в соответствии с которой нет оснований полагать, что человек был бы против посмертного использования его органов для спасения жизней других людей. Поэтому, если умирающий или его родственники не озаботились отказом на изъятие, здоровые органы попадут к тем, кто годами стоит в бесконечной очереди на трансплантацию. Процесс передачи своего тела именно науке законодательно в России никак не регламентирован, поэтому, для того чтобы осуществить свой благородный порыв, придется напрячься. Есть несколько способов послужить науке. Можно стать наглядным пособием для студентов-медиков, а можно — в НИИ и стать важной частью исследования или даже подтолкнуть вперед прогресс. Хотя считается, что свое тело науке оставляют лишь маргиналы. Среди тех, кто добровольно завещал себя будущему, не так много больших имен — разве что Ленин да Эйнштейн. Ну еще Оззи Осборн , поскольку наука должна знать, как он со своим образом жизни дотянул до столь почтенного возраста.

В России, как и в большинстве развитых стран, человеческое тело и его органы не могут быть предметом договора, поэтому желание стать топливом для прогресса, как и любая высшая цель, будет безвозмездным. Поскольку в нашей стране действует презумпция согласия, донорство после смерти не допускается лишь в том случае, если сам умерший либо его родственники заявили об отказе от этого, и медицинское учреждение, где находится умерший, поставлено в известность о таком несогласии на момент принятия решения об изъятии органов. Вероятно, все будет зависеть от вашего с семьей решения. Для некоторых людей тело — всего лишь оболочка. Для других — это человек, который когда-то владел им, говорил «до свидания», целовал, жил, общался. И потому разумно заранее и очень деликатно обсудить свое благородное решение с семьей. Ведь когда неизбежное произойдет, они наверняка будут ослеплены горем, и мысль, что несчастным телом будут распоряжаться как игрушкой, многих может смутить. Поэтому нужно принимать решение при жизни.

Во многих университетах тебя примут с распростертыми объятиями. Если ты придешь здоровым, они не будут пытаться уложить тебя на кафельный стол, а подпишут договор и будут ждать того рокового дня. Так или иначе, решение остается за тобой и твоими близкими. Мы лишь расскажем, как это будет выглядеть, чтобы было легче принять решение. И пускай тебя не смутят саркастические нотки. Смерть — это настолько естественно, что нет никакого смысла обожествлять ее. Мы все умрем: и ты, и уж тем более автор. Так встретим конец своих дней как старого друга и подумаем о службе обществу с приставкой «посмертно».

Пожертвовать частичку себя

Вопрос нужно решать при жизни, иначе будет слишком поздно. Например, в Великобритании есть несколько разных вариантов. Можно отдать свое тело в кратковременное пользование. То есть бренное тело изучают в течение нескольких месяцев, извлекают из него все ценное и, получив максимум, возвращают семье. Если отдавать тело слишком жалко, и очень хочется, чтобы большая его часть была предана земле или огню, то можно отдать в кратковременное пользование какой-нибудь орган. Твою пропитую печень повертят в руках, пустят на многочисленные срезы, замочат в разнообразных жидкостях и растворах, как какой-нибудь носок, и вернут родне. Можно будет поступить красиво: тело твое лежит в городе, в котором ты жил полжизни, а орган — на родине.

Не все так просто

Всю нашу жизнь мы подвергаемся пристальной оценке со стороны окружения. Обязательно найдутся желающие провести детальный разбор твоих способностей и талантов — так сказать, узнать, на что ты способен и как можешь пригодиться. Экзамены в институтах, школе, даже в армии на медкомиссии. Потом — на работе, через собеседование. Потом — в личном общении: потенциальные друзья оценивают, чем ты можешь быть полезен и насколько интересен. А потом и в личной жизни: через фильтры из свиданий тебя оценивают в качестве мужа. И так всю жизнь: ты притираешься к окружающей тебя среде, а среда смотрит, как ты выдержишь этот этап. И самое страшное во всем этом — не соответствовать критериям и получить отказ. До чего ж омерзительно быть невостребованным. Даже хуже, чем прожить жизнь и понять, что никакой пользы этой планете ты не принес. Остается робкая надежда на смерть: быть может, твоя непригодная к жизни оболочка поможет науке, а следовательно, будущим поколениям. Но, увы, даже здесь придется пройти оценку качества будущего трупа. Еще при жизни.

Дело в том, что большинство людей не интересны науке: до 70% получают отказ при жизни. Чтобы получить привилегию быть посмертно разрезанными на маленькие кусочки, ты должен сначала ответить на обширный список вопросов о своем здоровье и общественной жизни. Вряд ли примут больного гепатитом или ВИЧ. Если гибель наступила в результате сильного ДТП и тело буквально превратилось в переломанное месиво, то его с большой вероятностью тоже не примут. Гораздо проще стать кадавром — не занудным видеоблогером, а мертвым телом, предназначенным для уроков анатомии у студентов медицинских вузов и шлифовки мастерства вскрытия. Но, опять же, принимают тела только в хорошем состоянии, а не изуродованные и измятые, как хурма под прессом. Тогда можно преподнести окоченевший дар больницам и госпиталям, которым иногда ввиду отсутствия собственного материала могут быть полезны покойники-добровольцы. Молодежи и врачам нужны объекты для оттачивания их умений. Может показаться кощунственным, что твое тело стало манекеном, но подумай, сколько жизней оно поможет спасти.

Пациент умрет не от вскрытия

Те, кто жертвует свои тела науке, могут не слишком задумываться о том, что конкретно будет происходить с их останками. Да и какая разница — их явно не будут воскрешать. Однако если ты выберешь «исследование и образование», то есть неплохие шансы оказаться на холодном металлическом столе в окружении студентов первого курса медицинских ВУЗов. Как жаль, что ты не увидишь их реакцию: кто-то упадет в обморок, кто-то улыбнется, как маньяк, а кто-то брезгливо поморщится — целый спектр живых, неподдельных, детских эмоций. И никто не узнает твоего имени — только дата рождения и причина смерти. Анонимность, как и в большинстве других случаев донорства, гарантирована. Спрос на кадавров достаточно высок, и пусть тебя не смущает, что ты будешь распотрошен десятками трясущихся, неумелых рук. Будет не больно и в общем-то все равно, а потребность в манекенах большая. По подсчетам специалистов, срок службы каждого тела составляет два, реже — три года. Впоследствии оно уже мало пригодно к полноценному использованию.

На благо судмедэкспертов

Предположим, ты всегда страдал от клаустрофобии. Идея гроба вызывает у тебя беспокойство и даже после смерти оказаться в замкнутом пространстве. Идея с кремацией тоже не нравится: ну неприятно осознавать, что после тебя останется пепел. Можно, конечно, положить тебя в лесу или в национальном заповеднике, чтобы твое тело естественнейшим путем смешалось с природой, но тогда у твоей семьи возникнут большие проблемы. Ну кто в наше время разбрасывается трупами, пускай даже получившими свидетельство о смерти в ЗАГСе. Если так не терпится перегнить без черного костюма и деревянной коробки, да еще и с пользой для мира, то добро пожаловать на одну из пяти ферм для тела. На ней ничего не растет — только разлагается. Вместо выращивания сельскохозяйственных культур и разведения скота на этих фермах изучается разложение человеческих тел в различных условиях. Знания, полученные в процессе исследования, являются бесценными для правоохранительных органов по всему миру. Донорские тела используются учеными, чтобы узнать, как влияют различные погодные условия и местность на разложение человеческих тел. Тела людей располагаются либо на открытой, доступной для дикой природы, местности, либо помещаются под специальные клетки. Первый способ позволяет изучить, как может измениться тело под влиянием животных, а второй — бактерий. А несчастные аспиранты вынуждены снимать показания. Потом какой-нибудь особенно впечатлительный некрофил влюбится в объект наблюдения, и про это напишут целую книгу или как минимум песню. Увы, эти фермы есть только в США. По ту сторону Атлантики они запрещены законодательно. Но если есть возможность умереть в Новом Свете, и при этом ты не веришь, что душа непогребенного человека будет маяться и доставать случайных путников, то задумайся о таком способе.

Обреченное бессмертие в костяной оболочке

Науке интересно не только мясо, но и кости. Например, в тех же американских школах можно найти скелет вполне себе нормального человека. Это как раз таки доноры, которые жертвуют свой скелет. Говорят, в советские времена тоже можно было отдать свои кости, но не в школы, а в НИИ. Но сейчас их уже не принимают. С одной стороны, довольно жутко, ведь по факту мертвый человек находится в помещении с достаточно живой молодежью. А с другой — это, пожалуй, самый действенный способ обрести бессмертие. И при этом стать объектом пристальных взоров. Известно, что некоторые научно-исследовательские институты берут тела специально для того, чтобы превратить их в скелеты. Другим интересны кости, которые имеют более научную ценность. Например, скелеты пациентов с раком могут обеспечить ценное понимание метастазов в костях, а скелеты с остеопорозом могут помочь ученым обнаружить потенциальные методы лечения.

Турне за рубеж

Наверняка, ты всегда хотел посмотреть мир, но на это вечно не хватало ни денег, ни времени. Есть отличная возможность сделать это после смерти — послать свои органы в страны, где обычаи и традиции запрещают брать органы из мертвого тела. Можно поступить проще и завещать свой орган какому-нибудь богатому гражданину, который путешествует по миру. Так даже ближе к твоей мечте, поскольку вряд ли ты желал осесть в Судане. И тем не менее, существует возможность сделать это через организацию «Body Broker». Это вполне законно и не имеет никакого отношения к нелегальному трафику почек и сердец во всем мире. Это огромная помощь людям, которым нельзя брать органы у мертвых единоверцев, но которые без пересадки и сами отправятся в царство мертвых. Однако старайся быть избирательным: не все подобные организации чисты на руку. Отдать своим, что называется, надежнее. Но опять же, это возможно только в том случае, если твои органы не рассыпаются при дуновении ветра.

Как дедушка Ленин и Хан Соло

Чаще всего тела покойников бальзамируют — так они хранятся надежнее и дольше всего. Забальзамированные трупы обычно используются в анатомичках для обучения студентов анатомии. Правда, придется потолстеть, ведь в процессе бальзамирования тело довольно сильно накачивается жидкостью: к нему добавляется до 50 килограммов дополнительной массы. Вот почему экстремально тучные люди обычно не могут стать жертвователями тел: труп будет просто невозможно сдвинуть.

Некоторые пожертвованные тела довольно долгое время хранятся в морозилке, ожидая своей очереди для использования. Это делается потому, что, хотя забальзамированные трупы хранятся лучше, их ткани становятся тверже и отличаются от живых. А вот у замороженных покойников ткани почти как у живых людей. Поэтому именно такие трупы обычно используют для обучения будущих хирургов и проведения некоторых медицинских исследований. Но есть и другой способ, куда более эксцентричный.

Не труп, а предмет искусства

Если перед тем как отправиться на Елисейские поля (но не те, что в Париже, а в царстве Аида), тебе взбредет в голову приобщиться к искусству, то самый простой способ — обратиться к удивительному анатому ​​Гурнеру фон Хагенсу, который с помощью метода пластификации сделает из тебя мумию. Метод очень прост: все органические жидкости в тканях трупа заменяются на разного рода пластики, латекс и прочую дрянь. Метод гарантирует полную защищенность тканей от разложения, позволяет делать анатомические препараты высокого качества и хорошего вида, дополнительным преимуществом которых является их полная безопасность. То есть до тела можно смело дотрагиваться без потребности в срочном порядке дезинфицировать руки. Запаха, само собой, нет никакого. Многие критики говорят, что это неуважительно к мертвым, но люди из списка доноров на пластификацию, похоже, считают это своего рода бессмертием. А при чем здесь искусство? Да при том, что профессор часто устраивает выставки своих тел. Так как они не теряют гибкости, он придает им причудливые позы, благодаря чему смотреть на трупы становится приятно. Наверное. Если тебе нравится эта идея, то можешь зарегистрироваться, чтобы стать донором через Институт Пластилинга. Но это не гарантия того, что ты станешь частью шоу. В институте насчитывается более 13 000 зарегистрированных доноров, ожидающих их увековечения в пластике, и очень немногие принимают участие в передвижной выставке. Вместо этого профессор обещает, что ты будешь использоваться для «медицинской подготовки врачей» и для «общего медицинского образования общественности». Не будем забывать, что в первую очередь пластифицированные тела используются в научных целях — так сказать, в качестве наглядного пособия студентам.

Спаси жизнь или сделай чьи-то губы больше

Пожертвование тканей тесно связано с донорством органов. Но разница в том, что ткани могут быть собраны спустя 24 часа после смерти, тогда как органы нужно вынимать сразу, поскольку при кислородном голодании их состояние начнет стремительно ухудшаться. Пожертвование ткани, как и донорство органов, может потенциально спасти жизни. Но донорство тканей также является крупным бизнесом, а это значит, что кто-то другой будет получать прибыль от твоей смерти. По данным NPR, доход тканевой промышленности в целом составляет около 1 миллиарда долларов в год, а один человеческий организм в тканях стоит около 80 000 долларов. Можно было бы купить себе 2018 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, но денег ты не получишь. Таким образом, щедрое пожертвование твоих смертных останков может показаться альтруистическим, но это не означает, что никто не выигрывает от твоей смерти. Хуже того: нет гарантии, что твои ткани спасут жизнь ребенку — возможно, их будут использовать, чтобы сделать нечеловеческие губы. Поэтому, если хочешь потратить себя с пользой, выбирай некоммерческие организации.

Еще одна смерть в автокатастрофе

Будем откровенны: не все понимают фразу «подарить свое тело науке». Это далеко не значит, что твое тело будут использовать только для медицинских исследований. Более того, ни ты, ни твои родственники не будут в точности знать, куда тебя направят. Не забывай, что военная промышленность не дремлет: уж они-то знают толк в посмертных героях, каким бы паршивым этот факт ни выглядел. С хищным оскалом на трупы смотрела автомобильная промышленность, и до 50-х годов вместо манекенов использовались люди, умершие ненасильственной смертью. Минус был в том, что, как правило, это были люди пожилого возраста и полной картины о ДТП не давали.

Но проблема в том, что манекены тоже не дают полной картины — с людьми понятнее. Однако навлекать на себя гнев общественности, считающей использование трупов кощунственным, автопроизводители не могут, и потому просят НИИ проводить испытания от их имени. А в 2013 году испанцы заявили, что будут официально использовать тела умерших людей для исследования пассивной системы безопасности автомобилей. На обвинения был дан очень логичный ответ: «Пускай мертвые спасают живых». И ведь не поспоришь. Ежегодно в ДТП гибнет почти полтора миллиона человек. К сожалению, из-за большого количества свиней за рулем (которые, к слову, в 30-х годах тоже активно использовались вместо манекенов) каждый водитель может стать трупом. Так может быть, логично, что мертвые помогут живым не уйти раньше времени?

Армия найдет тебя и после смерти

Ну раз уж упомянули армию, то расскажем поподробнее. Тем более по сравнению с их исследованиями краш-тесты кажутся баловством. Почему военные нуждаются в трупах? Потому что им нужно знать, оторвет ли их новая мина ноги солдату или нет. А лучший способ узнать об этом — непосредственно наступить на нее. Вряд ли твоим родственникам понравится такой расклад, и поэтому некоторые трупы проходят через своего рода серый рынок, прежде чем добраться до конечного пункта назначения. Расценки, согласно Центру прикладной этики им. Марккулы, немалые — 30000 долларов за тело. Это не значит, что военные не получают законных прав на большинство своих трупов. Более того, твой посмертный путь не становится менее благородным, поскольку солдаты тоже люди, и люди подневольные, а многие исследования рассчитаны на то, чтобы спасти им жизнь.

С одной стороны свет, а с другой стороны нет Представить свою плотскую шелуху не иначе, как себя самих, очень сложно — практически невозможно, даже если мы уже не в ней, свет погас, сознание отключилось, и бренная оболочка вошла в стадию очередного перегноя. Казалось бы, все так банально. Однако в то же время нет ничего уникальнее своей жизни и своего тела. Но есть ряд факторов, которые говорят, что гораздо логичнее даровать себя обществу, а не земле. Во-первых, похороны дороги. Это как минимум 100000 рублей. И то, многое зависит от региона. Кремация дешевле, но это тоже деньги. А главное, она есть далеко не во всех городах. Учитывая эти жесткие реалии, неудивительно, что некоторые люди просто не заявляют о телах своих близких. С другой стороны, тебя просто раскромсают, но ты принесешь явно больше пользы, чем просто заняв место на погосте под мраморным памятником. И никаких поминок, малознакомых людей, отпеваний и пиров над могилкой в Родительский день — мечта атеиста! Уж лучше стать пособием для юных медиков, которые на твоем примере спасут людей, чем лежать целую вечность под запущенной и постепенно разрушающейся могилой.