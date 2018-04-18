Что стоит знать перед походом в мужской стриптиз-клуб

Многие женщины знакомы с мужским стриптизом только по одноименной британской комедии или стереотипным сценам из фильмов. Причем женские откровенные танцы — не такая уж редкость, они входят в программу почти каждого ночного клуба. Мужской стриптиз в ночных заведениях встречается гораздо реже. За таким развлечением девушки идут в специальные женские клубы. Это популярный способ отметить день рождения или просто весело провести время с подругами. А мужской стриптиз в подарок на девичник — классика жанра.

Мы поговорили с сотрудниками одного из самых известных московских танцевально-эротических клубов «Каприз». Они рассказали, чего стоит ожидать и о чем не нужно волноваться девушкам, решившим провести время в мужском стриптизе.

Ты сама определяешь степень участия в происходящем

В эротические шоу программы почти всегда входит интерактив: танцоры заигрывают с залом, выбирают из аудитории девушку и выводят на сцену для совместного танца. Гостью раздевать никто не будет, цель стриптизера — подогреть интерес и развлечь девушку, а ни в коем случае не унизить или смутить. Быть частью происходящего или наблюдать, решаешь ты. Можете заранее подойти к менеджеру и предупредить, что кто-то из вашей компании обязательно хочет поучаствовать в номере. Либо, наоборот, пожелать, чтобы к вашему столику никто не подходил, так как вы хотите просто пообщаться с подругами и посмотреть на красивое шоу. Узнать подробнее

Твоей безопасности ничего не угрожает

Не стоит бояться, что танцоры или другие сотрудники клуба будут тащить тебя в конкурсы, настаивать на танце или приставать. Персонал всегда чутко реагирует на реакцию клиенток и понимает, кто из девушек жаждет внимания, а кого лучше не беспокоить. Несмотря на обилие мужчин вокруг, ты в полной безопасности. Узнать подробнее о танцорах

Это не обязательно откровенные танцы

Атмосферу в женском клубе задают не только откровенные танцы. Здесь все рассчитано на то, чтобы окружить гостью заботой и вниманием. Вы можете сами выбирать официанта, который будет обслуживать стол. По вашему желанию симпатичные молодые люди пригласят на медленный танец или просто развлекут вас приятной беседой. Хотите — вашу компанию будут развлекать и осыпать комплиментами, не хотите — вежливо оставят в покое.

В стрип-клуб можно пойти за атмосферой уединения

Как это ни парадоксально, но пойти в женский танцевально-эротический клуб можно для того, чтобы спокойно провести время в своей компании. Посетители таких заведений преимущественно женщины, а значит, не будет никаких приставаний от кавалеров за соседним столиком.

Это не дорого

Посещение танцевально-эротического клуба обойдется не дороже обычного. Входной билет стоит 500 рублей. Цены на напитки варьируются в диапазоне 350-1000 рублей. За эти деньги ты можешь всю ночь сидеть за баром и смотреть шоу. Забронировать столик Подарить стриптиз подруге на девичник или день рождения можно в виде сертификата на посещение клуба «Каприз». Как отмечают в заведении, такая услуга особенно популярна в последние годы. Сертификат продается с открытой датой, чтобы его обладательница сама могла выбрать день посещения. Заказать сертификат