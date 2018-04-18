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Софья Каштанова: «Если узнаю об измене, для меня это будет удар!»
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Софья Каштанова: «Если узнаю об измене, для меня это будет удар!» 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В сериале «Полицейский с Рублевки» Софья играет бывшую девушку по вызову, невероятную красотку по имени Кристина, которая влюблена в главного героя Гришу (Александр Петров). В конце второго сезона стало понятно, что будущего у этой пары все-таки нет. На днях на ТНТ стартовал третий сезон сериала, поклонники которого отчаянно переживают за его самую красивую героиню. — Теперь она находится в новом статусе, — рассказывает Каштанова. — Гриша начал строить отношения с той, кого он любил, а Кристина, к сожалению, осталась одна. Она, так скажем, отдала свою любовь. К своей прежней профессии Кристина, разумеется, уже не вернется. Но теперь она сможет использовать свои знания, чтобы помогать людям справляться с трудностями. — Ну а в личной жизни изменения будут? — Кристина так сильно любила Гришу, что перебить эти чувства будет сложно. Все равно неизбежны сравнения. Да и не сможет человек так быстро переключиться на кого-то другого. — Кристина долго и безответно любила. Приходилось испытывать такое? — Нет. В этом мы с ней совершенно не похожи. Даже если мне кто-то симпатичен, то влюбляться или рассматривать его как своего мужчину я могу исключительно в одном случае: если знаю, что он точно влюблен в меня. Иначе никак! И я надеюсь, что у меня никогда не будет такого опыта, как у Кристины, потому что это страшная, тяжелейшая мука. В «Полицейском с Рублевки» все мужчины без ума от Кристины. Следователь Мухич (Роман Попов) — не исключение. Кадр из фильма — Недавно вы сыграли психолога в сериале «Психологини», в «Полицейском с Рублевки» ваша героиня теперь выполняет схожие функции. Вам в жизни приходилось обращаться к таким специалистам? — Да. Наверное, самым интересным опытом была практика «Раскрытие рода посредством расстановок». Это такой любопытный психологический прием. Задача его в том, чтобы пробудить силу твоего рода. Наш род, наши предки должны давать нам силу жизни. Но иногда этот процесс нарушается. Когда люди много болеют, когда ничего не получается в работе, когда в раннем возрасте погибают дети, когда не рождаются мальчики — это все признаки того, что род «закрывается». Откуда я знаю, что это работает? Моего папы не стало, когда мне было 14 лет. И после этого я не могла найти ничего о нем. После смерти информация о роде с папиной стороны начала теряться. Никто не мог ничего сказать — ни его сестра, ни бывшая жена, которая перестала со мной общаться. И совершенно случайно после того, как я провела эту практику, я узнала об имениях, которые были у моей семьи в Тамбовской губернии. Поехала туда. Там узнала огромное количество информации о моих предках. Дальше я случайно нашла телефон бывшей жены папы. И она говорит: «Соня, хорошо, что ты позвонила, я на даче нашла архивы твоего отца». Ну не чудеса ли это? Там были фотографии, письма, дневники — информация, которая от меня прежде была скрыта! Не иначе как чудо. — Ваш папа был писателем? — Сценаристом. — Ваша мама еще была замужем за актером Сергеем Колесниковым… — У мамы было несколько браков. В том числе с Колесниковым. У них были долгие, серьезные отношения. Но это было еще до моего папы, когда они учились в институте. — Ваша мама в итоге уехала в Мексику к любимому мужчине, вашему отчиму. А вы бы так смогли — бросить все и уехать на край света? — Ну конечно, сильнейшая, важнейшая вещь в жизни — это любовь. Если мужчина готов любить и заботиться, то почему нет? Пусть дети, увидев мои фотографии, скажут: «Какая у нас мама красивая! — Кстати, ваша мама на момент встречи с будущим мужем уже не была актрисой? — Да, она работала в другой сфере. У нее была возможность уехать. Плюс ко всему мы ведь не эмигрировали окончательно. По сути, мы всегда жили на две страны: Россия и Мексика. Здесь у нас бабушка. Поэтому мы не уезжали с концами. Мама не бросала свою семью, работу ради новых отношений. — Сейчас на весь мир гремят истории, связанные с любвеобильным продюсером Харви Вайнштейном. Вашей маме тоже однажды пришлось выбирать — или ухаживания влиятельного мужчины, или работа? — Да, такое было. Мне кажется, все зависит от того, на какие компромиссы человек может пойти с самим собой. Вот моя мама не была готова ради карьеры поступаться принципами. — У вас такой выбор был? — Нет. Мне никогда не поступало таких предложений, слава богу. — Обычно все женщины делятся на два типа: одни больше любят готовить, другие — делать уборку. Какая стезя вам ближе? — Я люблю порядок дома. Не лягу спать, если у меня, допустим, на кухне не прибрано. Будет очень неприятно проснуться утром и увидеть все это. И готовить я, кстати, тоже люблю. Хотя когда жила одна, к плите не подходила. Я очень люблю готовить для кого-то. — Выходит, сейчас вы живете не в одиночестве? — Я бы не хотела обсуждать личную жизнь (смеется). — Сейчас вам 30. С возрастом требования к мужчинам поменялись? Стали более придирчивой или, наоборот, более терпимой к чужим недостаткам? — С какими-то моментами я уже могу смириться, могу понять. Во всяком случае я стараюсь услышать другую сторону. К своим тридцати годам я поняла, что во всем нужно искать золотую середину. — Чего бы вы точно не стали терпеть в отношениях? — Я не буду терпеть грубость и жадность. Жадный мужчина — это отвратительно. — А неверность простить можете? — Нет, неверность терпеть не буду. И не смогу простить. Я не из тех женщин, которые считают, что все мужчины полигамны. Может, со временем приду к этому. Было бы замечательно… — А что в этом хорошего? — Представляете, как было бы прекрасно вообще не запариваться? „Все мужики — самцы, которым нужно оплодотворить как можно больше самок“. Если так к этому относиться, жить намного легче! Ну изменил, и что? Но я так совершенно не могу, потому что собственница страшная. Если узнаю о подобном, для меня это будет удар. — Отношения сразу закончатся? — Да. Я очень брезглива! — В прошлом году у вас была откровенная фотосессия для мужского журнала. Как на это отреагировали мама, бабушка? — Ну, мама у меня вообще очень продвинутый, современный человек. И еще она эстет, совершенно не ханжа. А бабушка… Я, конечно, очень волновалась, как ей это показать? Она все-таки советская женщина. Но она прекрасно отреагировала. Сказала: „Очень красивые фотографии“. Знаете, есть замечательная книга „Трансерфинг реальности“. Так вот, если запариваться и стесняться, то лучше вообще ничего не делать. А если сказать: „Вот, смотрите, что я сделала. Какой класс!“ — то именно так все и будут считать. Все идет от нас! Да, конечно, это мужской журнал, и я там не в свитере под горлышко. Но ведь и не голая. В конце концов, если есть возможность в 29 лет сняться в таком виде, — это отлично! Я совершенно не жалею, что сделала это. Мне нравятся фотографии. Потом мои дети будут смотреть и говорить: „Ах, какая у нас мама красивая!“
»Полицейский с Рублевки» Пн. — чт. /22.00, ТНТ
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