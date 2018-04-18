6 признаков того, что подруга потеряла к тебе интерес

Как и все в жизни, любовь непостоянна. Хорошо это или плохо, трудно сказать. Ведь если бы данное чувство имело рациональный характер и по своей силе равномерно распределялось на всю жизнь, то тогда, возможно, потеряло бы свою ценность. При любом исходе отношений мы надеемся, ты не будешь разочаровываться в любви. Но на всякий случай расскажем тебе о нескольких признаках ее утраты со стороны женщины.

1. Эмоциональная закрытость

Эмоциональная отчужденность по отношению к своему партнеру является латентным признаком потери чувств. Иногда она проявляется внешними факторами: закрытые позы при разговоре, нежелание смотреть парню в глаза. Но часто это выражается в потере доверия. Разлюбившая девушка больше не стремится делиться сокровенным, не говорит о своих проблемах, даже если они ее тревожат. Нежелание рассказывать о себе имеет встречный эффект: ее также перестает интересовать твоя жизнь и твои проблемы.

2. Вы реже занимаетесь сексом

Если мужчина способен проявлять сексуальную активность вне зависимости от полноты чувств, то женщина в этом вопросе больше подвержена «амурным» порывам души. Если она теряет чувства к тебе, то вместе с этим пропадает и желание заниматься с тобой сексом. В основе ее влечения лежат эмоции, и когда этот трепет пропадает, то секс ей становится не интересен так же, как тебе ее рассказы про скидки в «Рив Гош».

3. Подруги станут важнее тебя

Вспомни: когда вы познакомились, наверняка она была готова отменить все свои планы ради встречи с тобой и приехать на свидание хоть с другого конца города. Если ты заметил, что теперь девушка предпочитает вечеру с тобой прогулки с подругой или скучную телевизионную передачу, это повод задуматься. Возможно где-то поблизости уже плавает айсберг, готовый потопить ваш союз.

4. Редкая забота

Забота друг о друге — самое ощутимое доказательство взаимной любви. Любящие люди обычно каждым своим жестом и словом стараются продемонстрировать силу своих чувств. Но стоит женщине тебя разлюбить, как это непременно скажется на ее желании тебе угождать. Ты поймешь это, когда в следующий раз будешь сам гладить свои рубашки и, придя домой после работы, обнаружишь на столе вместо разогретого ужина записку: «Я у подруги — еда в магазине».

5. Потеря авторитета

Заслужить авторитет у незнакомых тебе людей не так легко. Он нарабатывается временем и поступками. Зато быть авторитетом для девушки, влюбленной в тебя, очень просто. Ее восхищает каждый твой шаг: помог донести сумку — джентльмен, открыть банку с вареньем — силач, ну а если починил кран у нее дома, воздвигнуть бы тебе монумент на центральной площади. Но все кардинально меняется, когда чувства девушки уходят. Теперь она не предается восторгу, произнося твое имя перед подругами. Хорошо, если она при этом не закатывает глаза. В любом случае ты для нее уже не герой. И свое отношение к тебе она может продемонстрировать грубым тоном либо пренебрежительными комментариями по поводу твоих действий.

6. Частые ссоры

Не так повесил полотенце, плохо помыл чашку, неправильно застелил покрывало — любой твой проступок заставляет ее идти на конфликт. Ругань в отношениях — дело нередкое. Для людей, пребывающих постоянно в пределах одного пространства — даже закономерное. Другой вопрос, когда любая ее аргументация при возникновении разногласий превращается в упреки и провоцирует ссору. Если ругань стала посещать ваш союз чаще, чем объятия перед сном, то это верный знак, что чувства одного из вас (а возможно, обоих) дали трещину.