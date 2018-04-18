Силовики пропускают в Сети подготовку нападений на школы

Мир прозрачен. Если у тебя есть гаджет и ты хотя бы время от времени заглядываешь в Интернет, считай, что твой дом больше не твоя крепость, а проходной двор. Если ты пользуешься социальными сетями, о том, что у тебя на уме и душе, знает весь мир.

Вы скажете, что думать так — паранойя? Отнюдь. Достаточно сегодня сделать запрос в Интернет, который покажет вашу заинтересованность в чем-то: покупке ли, услуге ли, как завтра вы получите десяток якобы случайных ссылок в своих интернет-аккаунтах, а то и сразу в почте, где вам будут предлагать желаемое. Случайность? Маловероятно.

А список рекомендуемых самой соцсетью в друзья людей, которых вы якобы можете знать? Среди них будет 99 процентов тех, с кем вас действительно сводила жизнь. Когда-то вы вместе учились или работали, где-то встречались, просто пересекались. Всего-то раз в жизни (господи, это-то откуда известно?) имели случайную связь. А оставшийся процент — незнакомцы, которых знают те, кого знаете вы. Все это — дело случая? Да не смешите. В мире давно утрачено такое понятие, как тайна переписки, ну как минимум в виртуале. Не существует абсолютно закрытых аккаунтов. При желании можно перлюстрировать буквально все. И за всем устроить тотальную слежку. Это понятно каждому.

Только какого черта тогда те, кто уполномочен следить за пользователями Сети, пропускают самое важное? Или охота идет не за людьми — за их кошельками? А нелепые человечки… Да кому интересно, что они там думают? Планируют сделать? Даже если собираются убить или поджечь. И не скрывают таких намерений в Интернете. Даже если это школьник. Даже если ученик коррекционного класса. Как в Башкирии.

Ребенок предупреждает в Сети, что готовится напасть на школу, причем не один раз. Он публикует фотографии с нацистской свастикой. Он — активный участник «групп-колумбайнов», объединяющих тех, кто восхищается организацией массового убийства в американской школе. И при этом он не какой-нибудь изощренный преступник, а просто школьник. Отнюдь не самый гениальный. Наоборот, немного отстающий. Как его планы могли быть неизвестны? Куда смотрели те, кто за всеми смотрит? Где тот самый великий и ужасный Большой Брат? О котором все плачут — ой, он видит нас насквозь! И от которого на самом деле нет никакого прока.

Но может быть, Большой Брат — тот самый, который уже четвертые сутки занят Великой охотой — ловит Телеграм? И это похоже на увлекательную многосерийную комедию, сюжет которой просто списан с немых фильмов с Чарли Чаплином , где в финале смешной маленький человек, никогда не понимающий, из-за чего, собственно, с ним происходит весь сыр-бор, всегда оказывается победителем и гордо удаляется. Пользователи, наблюдая за происходящим шоу, съели уже тонну попкорна. И конца все не предвидится. Так, может, пора бросить ловить черную кошку в черной комнате, которой там к тому же нет, и наконец заняться делом? Например, поиском тех, кто действительно представляет собой опасность. Хотя бы подростков! Они ведь даже не прячутся!

Мы все под колпаком. Да, правда. И это было бы очень страшно, если бы не было так смешно. Потому что областью контроля является сегодня только одно ключевое слово — «купить». И по нему отсортировывают тех, кто представляет собой интерес. И за это готовы платить продавцы. И платят. Много. Поэтому достаточно мимоходом написать в Сети о своих потребностях, и вы немедленно получите изобилие предложений.

А за контролем опасных намерений, особенно школьников — они ведь дети! какие у них могут быть планы? какой с них спрос? — никто не платит. И поэтому их никто и не отслеживает. В итоге слова «напасть», «убить», «Колумбайн» становятся интересны только тогда, когда ими запестрит криминальная сводка новостей. То есть тогда, когда уже поздно что-то запрещать и кого-то выявлять.

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