Бородиной стыдно за общество

Ксения Бородина время от времени дает бой хейтерам в социальных сетях. И вчера состоялась очередная «битва». Поводом стали комментарии недовольным пользователей Insta к фотографии старшей дочери Бородиной. И звезда не выдержала.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

18 Апр 2018 в 1:25 PDT Ведущая написала гневный пост в котором выразила сожаление о том, что пока законодательство России не предусматривает наказания за оскорбительные высказывания в Сети. «И эта безнаказанность даёт вот таким людям право оскорблять не только нас, но и деток. Читая комменты под последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда (((какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть! Правильно, что в некоторых странах, ты не то чтобы фото не можешь сделать без разрешения, так ты ещё и штраф заплатишь за грязный рот! А у нас к сожалению безнаказанность, поэтому интернет развязал руки многим бабам, именно подчеркну Бабам, с грязными ртами, которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в интернете, типа разряжаясь таким образом».

Наша талантливая девочка, наша умница @marusovadaniella ♥️ Сегодня твой день, сегодня у тебя первый юбилей 💐 Тебе 10 лет♥️ твоему сильному характеру могут позавидовать многие, твоему упорству, собранностям, силе духа. Я каждый раз с открытым ртом смотрю твои выступления, а ты в Гимнастике всего 3 года, а ощущение что всю жизнь. Побед тебе моя девочка, Родителям твоим любимым (моим тоже любимым @pushkinatalie @kosmos411) я желаю терпения и всегда помнить, что режим режимом, а шалить хочется всегда! Пусть этой шалости будет чуточку больше

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

17 Апр 2018 в 11:05 PDT По мнению Бородиной, тех кто оставляет оскорбительные комментарии к фотографиям детей следовало бы арестовывать на 10 суток. «Я вешая фотки даже на секунду не могла подумать, что вместо поздравлений буду читать эту грязь. Мне позвонила подруга и сказала, какой ужас, что творится с людьми, я даже не поняла о чем речь, мы прыгали на др с детками! Стыдно за такое общество, стыдно за людей в целом, стыдно за такие жалкие души».

В отместку Ксения также опубликовала скрины аватарок тех, кто оставлял негативные комментарии. «На фото малая часть „красоты и идеала“… все в блоке».