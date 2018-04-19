Художник или вандал? Интервью с курганским «маргиналом»

Прогуливаясь по центральным улицам можно встретить многочисленные надписи «Влад Чехов» на стенах. Сегодня речь как раз и пойдет об этом Владе, о его творчестве и пристрастии к граффити.

Привет, расскажи немного о себе?

Меня зовут Влад, мне 22 года, я родился и проживаю на территории нашего прекрасного региона. Учился в 47 гимназии до 10 класса. Потом немного не сошлись взгляды, и я ушел в ПТУ. До 6 класса я был почти отличником, собственно как и все. Потом родители перестали интересоваться моими уроками, потом уроками перестал интересоваться я. Я занимаюсь граффити, музыкой, катаюсь на BMX. Недавно пришел из армии. Подрабатываю в интернете.

Когда первый раз попробовал рисовать граффити?

Да первый раз еще в садике. Тогда еще не было интернета и всяческих видео. Однажды увидел, как рисуют ребята чуть постарше, чуть позже нашел баллончик с краской и тут понеслось. Потом начал появляться интернет, и я посмотрел очень крутых ребят — группу Friendly Fire из Осло, они бегали, разрисовывали вагоны и электрички, тогда-то и ушел в это с головой. Мы делали куски (граффити) одни из первых в Кургане.

А ты сам разрисовывал вагоны?

Конечно, это было одно из любимых развлечений на тот момент. Краска, самодельные несмывающиеся маркеры, все деньги и все свободное время уходило именно на это. Кстати, твое мастерство появляется с годами, каким бы талантливым не был человек, за 1 год он не сможет освоить всю технику и плавность линий.

Зарабатывал ли ты когда-нибудь на граффити?

Да, неоднократно, обычно подгоняли краску, которой хватало еще надолго. Также были и денежные гонорары, самый большой был, по-моему, 13 тысяч рублей. Чаще всего разрисовывал машины или фасады домов, немного детские площадки. Почему бы не получать деньги со своего хобби?

Поведай немного о моде тех годов, о нашем футбольном клубе Тобол и об околофутболе?

Однажды приехал мой друг из Питера и спросил: «а чего вы одеваетесь как лохи и не гоняете на футбол?». Тогда-то мы и загорелись этой темой, я попал в команду болельщиков «ФК ТК», несколько раз ездили на выезды в другой город. Обычно это делают для того, чтобы напиться или подраться с кем-нибудь. Как-то мы приехали в Копейск и решили отжать барабан у местных болельщиков, тогда какая-то пожилая тетя закричала, что это ее барабан, и чтобы мы оставили их в покое. Кстати тогда и начал «вырубать» первый Fred Perry и Lonsdale в секонд-хендах, такие вещи очень ценились и относили тебя к определенной группировке. За «шмот» могли «спросить» или как это еще называется «попросить пояснить».

Расскажи о современной молодежи?

Сейчас никому ничего не надо. Модный причесон, модный прикид, а в голове пусто. И все метят на свой запад, не понимая, что можно создать свое течение. Искренне интересно, чем они увлекаются, чем занимаются в свободное время. Я очень ценил то время без интернета.

Как ты начал заниматься музыкой?

Любое творчество, будь то музыка или граффити — сублимация, то есть выражение себя, своих мыслей. Мне всегда нравилось гнуть свою линию, всегда было, что рассказать людям. Раскольников и Паша Техник (одни из самых известных русских андеграунд исполнителей) когда-то пришлись по душе, подхватил и пошло. Никогда бы не думал, что можно писать песни про всю человеческую грязь, да так, чтобы душевно. Записываюсь дома в микрофон, присланный товарищем из Москвы, заливаю ВКонтакте, послушать мои треки может любой желающий.

Твое отношение к работе?

Я не переношу работу, в ее обычном понимании. Работать 20 дней в месяц на дядю, получать копейки, платить налоги, а взамен получить это? (Показывает на грязную парковку пушкинского). До армии работал как все, потом надоело, сейчас только интернет, дела идут.

Как ты относишься к армии и стоит ли туда идти?

Это нечто новое и экстремальное. Первые 350 дней я думал, когда же все это закончится, остальные 15 дней мне пришлись по душе. Армия показывает, кто есть кто.

Как относишься к наркотикам?

Резко негативное.

Что ты видишь в своих тегах (надписи Влад Чехов), что пытаешься этим сказать?

Какой-нибудь человек примерно моего возраста пройдет мимо надписи и задумается, зайдет в интернет, постарается найти меня. Это забавно, своего рода игра и протест. Меня не устраивает мое государство, граффити, словно пощечина от молодого поколения.

И все-таки? Художник или вандал?

Вандал