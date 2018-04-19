Открытая среда: 5 приложений для людей с ограниченными возможностями

13 апреля на сцене Российского академического молодежного театра состоялся показ спектакля «Безымянная звезда» с уникальным тифлокомментарием для незрячих и слабовидящих. Мы выбрали пять приложений для смартфонов и планшетов, которые помогают сделать жизнь гораздо проще.

Seeing AI

Важное приложение, созданное Microsoft . Автором технологии, которая легла в основу Seeing AI, стал слепой программист Сакиб Шаих (Saqib Shaikh), который разработал алгоритм визуального распознавания самых разнообразных объектов окружающего мира и перевод этой информации в формат текстового комментария. Это приложение (которое пока, к сожалению, недоступно для российского App Store) умеет распознавать выражения лиц собеседников, способно «прочитать» текст с листа, отличает разнообразные значения на банкнотах (что очень важно для слепых людей, которые часто становятся жертвами обмана в магазинах), способно помочь подобрать гардероб, поясняя, какого цвета предметы в шкафу, и многое другое. В общем, как и пишет разработчик, «превращает визуальный мир в аудиопутешествие».

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Be My Eyes

Приложение, которое помогает увидеть окружающий мир при помощи зрячих добровольцев. Идея в том, что любой зрячий человек может выступить своего рода проводником и помощником в любых ежедневных задачах слабовидящих или слепых людей. Работает приложение как служба заказа. Те, кому нужна помощь, отправляют заявку через приложение, и любой из добровольцев получает уведомление на свой смартфон. Отвечая на него, он начинает видеть окружающую слепого или слабовидящего человека обстановку через фронтальную камеру, включенную на том конце. Например, слепой человек не может понять, испортились или нет продукты в холодильнике, подходит ему или нет та или иная одежда, и многое другое. В ваших силах ему помочь.

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Говорящие карточки

Прекрасное приложение для развития коммуникационных способностей у невербальных детей. В основе — методики альтернативной коммуникации PECS (The Picture Exchange Communication System — «Коммуникационная система обмена картинками»). Разработчик — японская компания Litalico, в портфолио которой множество полезных приложений для детей с расстройствами аутистического спектра. «Говорящие карточки» устроены максимально просто: ребенку достаточно просто нажимать на выбранную карточку — и она тут же озвучивается голосовым синтезатором. Из карточек можно легко формировать смысловые цепочки, фразы и целые предложения. А если в наборе нет нужной, ее всегда можно сделать самому, причем тут же, внутри приложения при помощи специального конструктора.

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Spread Signs

Приложение — самый большой в мире словарь, включающий в себя более 200 тысяч слов на языке жестов. В разработке самое непосредственное участие принимали специалисты Европейского центра жестовых языков, так что ошибки в переводе встречаются крайне редко. Всего на данный момент приложение поддерживает 35 языков (включая, например, урду, китайский и японский), и к любому выбранному слову можно сразу посмотреть видео с жестом на любом языке. Иначе говоря, для слабослышащих или глухонемых людей это прекрасный способ быть понятыми в огромном количестве стран.

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Искусство вслух

Приложение для незрячих и слабовидящих людей, созданное при поддержке Сбербанка . С помощью специально подготовленных комментариев слабовидящие и незрячие гости могут в режиме реального времени узнать, что происходит на театральной сцене, в кино или на телеэкране. Тифлокомментарий (то есть буквальный аудиопересказ всего, что происходит во время кинофильма, спектакля или сериала) помогает зрителям насладиться не только музыкальным и звуковым рядом спектакля, но и костюмами, хореографией и эмоциями артистов. В рамках фестиваля «Золотая маска» 2018 года восемь драматических спектаклей сопровождены тифлокомментариями: «Дядя Ваня», «На всякого мудреца довольно простоты», «Гроза», « Анна Ахматова », «Царь Эдип» и «Пассажирка». Также приложение поддерживает несколько сериалов («Ольга», «Анна-детектив», «Полицейский с Рублевки») и фильмов («Викинг», «Несмотря ни на что», « Елки новые» и «Представь себе»). Для устройств на iOS тифлокомментарии фильмов и сериалов пока недоступны.

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