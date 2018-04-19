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Рустам Солнцев предостерег Костенко от участи Бузовой
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Рустам Солнцев предостерег Костенко от участи Бузовой 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На прошлых выходных Дмитрий Тарасов рассекретил пол своего будущего ребенка — совсем скоро его жена Анастасия Костенко подарит ему девочку. Но в социальных сетях многочисленные фанаты его бывшей супруги, поющей ведущей Ольги Бузовой, продолжают злословить на эту тему, называя их союз «залетным».
На днях ситуацию прокомментировал коллега теледивы по проекту «Дом-2» Рустам Солнцев. «Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены?» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — обратился он к модели. Также в своем комментарии шоумен похвалил девушку и пожелал ей всего самого лучшего, но не преминул напомнить, что «судьба — еще та злодейка»: «То, что ты когда-то сотворила с Бузовой, может произойти и с тобой».
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