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Кассир в шоке, увидев 2 мальчишек, покупающих тампоны. Ответ дорогого стоит!
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Кассир в шоке, увидев 2 мальчишек, покупающих тампоны. Ответ дорогого стоит! 

Карельские вести 55 минут назад
«Будучи детьми, мы редко задумываемся о будущем, и это позволяет нам радоваться жизни так, как умеют не многие взрослые»,
— сказал однажды знаменитый писатель Патрик Ротфусс. Эта цитата как нельзя лучше отображает суть забавной истории, произошедшей однажды в аптеке с двумя детьми.
Зайдя в аптеку, два мальчика тут же направились к пачке с тампонами. Решительно схватив первую попавшуюся, они двинулись к кассе.
Фармацевт был не на шутку удивлен, спросив: «Малыш, тебе сколько лет?»
«Восемь», — ответил ребенок.
«Ты знаешь, для чего это используют?»
«Нет… Но они не для меня, а для него. Он мой брат, ему четыре».
«Хмм, правда?» — спросил фармацевт с ухмылкой.
«Да. По телевизору показывали, что, если ты используешь эти штуки, ты сразу же сможешь плавать, играть в теннис и ездить на велосипеде. А он пока ничего этого не умеет!»
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