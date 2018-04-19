Кассир в шоке, увидев 2 мальчишек, покупающих тампоны. Ответ дорогого стоит!

«Будучи детьми, мы редко задумываемся о будущем, и это позволяет нам радоваться жизни так, как умеют не многие взрослые»,

— сказал однажды знаменитый писатель Патрик Ротфусс . Эта цитата как нельзя лучше отображает суть забавной истории, произошедшей однажды в аптеке с двумя детьми.

Зайдя в аптеку, два мальчика тут же направились к пачке с тампонами. Решительно схватив первую попавшуюся, они двинулись к кассе.

Фармацевт был не на шутку удивлен, спросив: «Малыш, тебе сколько лет?»

«Восемь», — ответил ребенок.

«Ты знаешь, для чего это используют?»

«Нет… Но они не для меня, а для него. Он мой брат, ему четыре».

«Хмм, правда?» — спросил фармацевт с ухмылкой.

«Да. По телевизору показывали, что, если ты используешь эти штуки, ты сразу же сможешь плавать, играть в теннис и ездить на велосипеде. А он пока ничего этого не умеет!»