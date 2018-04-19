Отличная социальная реклама, которая бросается в глаза: самые яркие примеры

Эти плакаты приковывают взгляд, мимо них трудно пройти, такое нельзя не заметить. Кажется, это самые оригинальные и впечатляющие примеры того, какой должна быть современная социальная реклама! Mozambique Fashion Week призывает к борьбе с убийствами животных

Плакаты Western Cape Government, которые сопровождаются слоганом «Скорость убивает»

У мусора тоже должен быть свой дом. Неужели вам все равно?

Французы о поведении в общественном транспорте

Специально для курящих женщин

Реклама из США, посвященная актуальной в этой стране проблеме ожирения

В Санкт-Петербурге пытаются напомнить о том, что именно делает мужчину мужчиной

В Великобритании придумали вот такой оригинальный вариант, как собирать окурки

«Воды, которую ты тратишь за 2 минуты, ей хватило бы на 2 дня. Закрой кран, пока чистишь зубы!». Экономь воду!

При поддержке бразильских педиатров: «Твой ребёнок — это то, что ты ешь».

Давайте вместе распространять рекламу, которая заставляет задуматься!