7 способов побороть тревожность

Ты можешь читать сколько угодно статей о том, что такое тревожность, но пока не предпримешь несколько важных шагов — она никуда не исчезнет. Чтобы чувствовать себя расслабленной, крепко спать по ночам и вкладывать энергию только в то, что действительно важно, попробуй эти советы, которые требуют совсем не много твоего времени.

1. Визуализируй понедельники

Если вечером воскресенья боишься, что надвигается новая рабочая неделя, а ты еще ни к чему не готова — попробуй всерьез визуализировать утро понедельника, напоминая себе, что все не так уж плохо. Найди удобное место, сделай несколько глубоких вздохов. Закрой глаза и представь, как ты приходишь на свое рабочее место, приветствуешь коллег и начинаешь работу. Представляй ощущение безопасности, подумай о том, как будешь продуктивна и как тебя будут высоко ценить коллеги.

2. Напиши план

Начинать неделю без плана или вообще без каких-либо чек-листов — значит только усилить свое беспокойство. Тревожность возникает от ситуаций, когда кажется, что все выходит из-под контроля, или если тебе не хватает времени на то, чем тебе действительно нравится заниматься. Наметь неделю заранее, и неважно, какую форму обретет твой план. Пользуйся ежедневником или приложением в телефоне или даже рисуй схемы на стикерах, главное — не забудь добавить в расписание несколько приятных дел, например, поход в кино.

3. Готовь еду и выбирай одежду заранее

Подумай о том, что ты будешь есть в ближайшие несколько дней. Попробуй составить меню на неделю и тогда после работы не будешь переживать о том, сколько времени понадобится на приготовление ужина и как это тебя вымотает. Закупи продуктов заранее, раздели большие упаковки на маленькие порции, разложи их так, чтобы все было легко достать из холодильника. То же самое относится и к одежде — если ты заранее выберешь наряды на неделю, даже с учетом смены погоды, это значительно уменьшит количество времени, которое ты потратишь по утрам, а значит, никакого стресса перед началом рабочего дня.

4. Выброси из головы

Когда ты приготовишь все необходимое к понедельнику — просто забудь о предстоящей неделе. Вместо того чтобы беспокоиться о вещах, которые наступят нескоро, сконцентрируйся на том, что происходит здесь и сейчас. Один из самых простых способов — медитация, во время которой ты напомнишь себе о том, что должна сосредоточиться на себе и наслаждаться моментом.

5. Уйди в оффлайн

Сообщи своим друзьям и родственникам, что ты будешь недоступна в течении нескольких часов — и убери телефон подальше. Это станет своеобразной перезарядкой, чтобы ты могла начать неделю энергично и уверенно. Не переживай, что потеряешь связь, — что может случиться за пару часов? Также не проверяй электронную почту на выходных, а если много работаешь с соцсетями — заведи другой аккаунт, в котором тебя не будут беспокоить по рабочим вопросам в личное время.

6. Установи час для беспокойства

Проще выделить себе немного времени для паники, чем пускать ее в свою жизнь абсолютно неконтролируемо. Если у тебя возникают тревожные мысли в течении дня — записывай их на листочек и убирай в коробку подальше. Когда тебя захлестнет беспокойством — просто достань коробку и попробуй мыслить критически. Когда мы оформляем свои слова в текст, это уже напрягает нас немного меньше и часть проблемы решается сама собой.

7. Следи за лексикой

Помни, что твои мысли предшествуют чувствам. Мысли с негативной окраской легко могут привести к негативному поведению. Например, если ты проснешься и начнешь думать о том, что не хочешь вылезать из-под одеяла, ты не сможешь найти в себе мотивацию для того, чтобы провести рабочий день уверенно и продуктивно. Избавляйся от плохих слов и в соцсетях — еще один твит о том, как ты устала, точно не изменит твою жизнь к лучшему.