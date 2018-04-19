7 книг, которые изменят твое мышление 

Чтение — лучший способ интересно провести время с пользой для ума. Но не каждая книга способна повлиять на твое мышление и помочь сформировать верные представления о важных вещах. В мире многое постоянно меняется, но что-то остается неизменным. Мы подобрали для тебя список из семи книг, способных ответить на вопросы, на которые, возможно, ты сам ответить не решался.
1. «Человек в поисках смысла», Виктор Франкл
Ужасные трагедии истории не раз находили свою интерпретацию на страницах книг или в кино. Сейчас трудно поверить, что всего 70 лет назад идеологическая спекуляция могла привести к гибели миллионов евреев. Людей убивали на войне и вне ее, без суда и следствия и, самое ужасное, без причины. История данной книги поведана австрийцем Виктором Франклом. «Человек в поисках смысла» — сборник работ, посвященных вечным и ключевым темам для каждого: жизнь и смерть, любовь и свобода, гуманизм и религия. Данный анализ кажется особенно искренним, поскольку составлен человеком, ставшим свидетелем массовых убийств и пережившим постоянный гнет смерти. Виктор Франкл был узником концлагеря, оттого его работы пронизаны идеей поиска смысла жизни. Это именно то, чего не хватает сегодняшнему читателю. Понять мир в условиях перенасыщения трудно. Истинный смысл жизни можно обрести там, где ей не придают никакого значения. А именно таким местом и были нацистские концлагеря.
2. «Уолден, или Жизнь в лесу», Генри Дэвид Торо
«Уолден, или Жизнь в лесу» — главная книга американского писателя Генри Дэвида Торо. В ней автор описывает свой опыт отшельничества, когда он поселился в хижине на берегу пруда в удаленном от людей месте. В данной работе писатель противопоставляет свободу системности, аскетизм — материализму, который в эпоху промышленных революций набирал большие обороты. Как видишь, ситуация за 150 лет не изменилась. Тогдашние проблемы сегодня возведены в степень, соответствующую развитию технологий. За два года проживания в уединении Генри Торо понял, что жизнь может быть интересной и без вечной погони за материальным успехом. Доказать это современному читателю тяжело. Поэтому ты можешь последовать примеру писателя и уехать за город, чтобы пожить там, занимаясь рыбалкой, чтением книг, выращиванием растений и прогулками по лесу. Есть вероятность, что возвращаться тебе не захочется. Но придется. Ведь суть жизни, о которой говорится в книге, заключена не в череде крайностей, а в приобретении необходимой гармонии. В конечном счете сам Генри Торо тоже вернулся домой.
3. «Человек-невидимка», Ральф Эллисон
Ральф Эллисон — афроамериканский писатель, чей художественный стиль сформировался в первой половине ХХ века, когда расовая сегрегация достигала еще катастрофических масштабов. Это не могло не отразиться на сюжете единственного законченного им романа «Человек-невидимка». Главный герой книги — молодой афроамериканец, который остается «невидимым» просто потому, что общество отказывается признавать его как равного. Эта история описывает проблему расизма в Америке глазами одного человека, которая сквозь призму метафоры приобретает глобальный масштаб. Несмотря на то, что книга появилась на свет в 1952 году, ее главный посыл — понимание проблем окружающих — не теряет своей актуальности и сегодня.
4. «Искусство мыслить ясно», Рольф Добелли
Рольф Добелли — предприниматель из Швейцарии, который в последнее время всерьез увлекся философией и посвятил ей несколько работ. Одна из них — «Искусство мыслить ясно» — научит тебя расставлять приоритеты, формируя правильную иерархию ценностей. Каждый день мы решаем множество проблем, из которых складывается наша жизнь. Какие из них действительно имеют значение, а какие — нет, иногда не можешь определить ты сам. Сам Добелли говорит, что немногие. Ведь динамика жизни столь интенсивна, что в этой беготне истину углядеть часто просто не успеваешь. Данная книга представляет собой анализ 99 ошибок мышления: от когнитивных предубеждений до социального навязывания. Возможно, «Искусство мыслить ясно» станет одной из самых полезных книг в твоей жизни.
5. «Сила привычки», Чарльз Дахигг
Тема данной книги Чарльза Дахигга — журналиста New York Times — отражена в ее названии. В ней рассказывается, каким образом формируется привычка и почему она так влияет на нашу жизнь. А как известно, изучить своего врага — значит победить его. Получив нужные ответы, ты научишься управлять своими привычками. Ведь многие вещи мы делаем, даже не задумываясь об их назначении. И не все из них несут пользу. Задача книги — научить тебя менять свои привычки, став себе хозяином. Как заставить себя бросить курить, заниматься спортом, лучше работать и меньше лениться? Ответы просты. Но для начала прочти книгу.
6. «Сила воли», Келли Макгонигал
Еще одна книга, которая научит тебя управлять своей волей — это «Сила воли» Келли Макгонигал. Самоконтроль — это главное умение, способное изменить твою жизнь к лучшему. Для достижение успеха важны такие качества, как талант, интеллект, ответственность и прочие. Но все это не имеет смысла, если ты не обладаешь самодисциплиной. И в отличие от некоторых врожденных качеств, эту способность можно выработать самостоятельно в течение жизни. Книга «Сила воли» поможет тебе развить в себе волевые качества и вдохновит на достижение успеха. Макгонигал пишет легко и непринужденно, что сделает прочтение увлекательным и доступным для понимания.
7. «Думай медленно… Решай быстро», Даниэль Канеман
В этой книге собраны результаты работ по психологии профессора Принстонского университета и лауреата Нобелевской премии по экономике Даниэля Канемана. Ученый пролил свет на особенности мышления человека. В книге отражена идея, что люди склонны ошибаться при принятии решений не потому, что подвержены эмоциям, а из-за специфики механизма мышления. Эта книга вызвала большой ажиотаж на родине автора и стала известна далеко за ее пределами. За эту работу Канеман получил несколько наград, а книга признана одной из лучших в области когнитивной психологии.