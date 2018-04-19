7 книг, которые изменят твое мышление

Чтение — лучший способ интересно провести время с пользой для ума. Но не каждая книга способна повлиять на твое мышление и помочь сформировать верные представления о важных вещах. В мире многое постоянно меняется, но что-то остается неизменным. Мы подобрали для тебя список из семи книг, способных ответить на вопросы, на которые, возможно, ты сам ответить не решался.

Ужасные трагедии истории не раз находили свою интерпретацию на страницах книг или в кино. Сейчас трудно поверить, что всего 70 лет назад идеологическая спекуляция могла привести к гибели миллионов евреев. Людей убивали на войне и вне ее, без суда и следствия и, самое ужасное, без причины. История данной книги поведана австрийцем Виктором Франклом. «Человек в поисках смысла» — сборник работ, посвященных вечным и ключевым темам для каждого: жизнь и смерть, любовь и свобода, гуманизм и религия. Данный анализ кажется особенно искренним, поскольку составлен человеком, ставшим свидетелем массовых убийств и пережившим постоянный гнет смерти. Виктор Франкл был узником концлагеря, оттого его работы пронизаны идеей поиска смысла жизни. Это именно то, чего не хватает сегодняшнему читателю. Понять мир в условиях перенасыщения трудно. Истинный смысл жизни можно обрести там, где ей не придают никакого значения. А именно таким местом и были нацистские концлагеря.

2. «Уолден, или Жизнь в лесу», Генри Дэвид Торо

«Уолден, или Жизнь в лесу» — главная книга американского писателя Генри Дэвида Торо. В ней автор описывает свой опыт отшельничества, когда он поселился в хижине на берегу пруда в удаленном от людей месте. В данной работе писатель противопоставляет свободу системности, аскетизм — материализму, который в эпоху промышленных революций набирал большие обороты. Как видишь, ситуация за 150 лет не изменилась. Тогдашние проблемы сегодня возведены в степень, соответствующую развитию технологий. За два года проживания в уединении Генри Торо понял, что жизнь может быть интересной и без вечной погони за материальным успехом. Доказать это современному читателю тяжело. Поэтому ты можешь последовать примеру писателя и уехать за город, чтобы пожить там, занимаясь рыбалкой, чтением книг, выращиванием растений и прогулками по лесу. Есть вероятность, что возвращаться тебе не захочется. Но придется. Ведь суть жизни, о которой говорится в книге, заключена не в череде крайностей, а в приобретении необходимой гармонии. В конечном счете сам Генри Торо тоже вернулся домой.

Ральф Эллисон — афроамериканский писатель, чей художественный стиль сформировался в первой половине ХХ века, когда расовая сегрегация достигала еще катастрофических масштабов. Это не могло не отразиться на сюжете единственного законченного им романа «Человек-невидимка». Главный герой книги — молодой афроамериканец, который остается «невидимым» просто потому, что общество отказывается признавать его как равного. Эта история описывает проблему расизма в Америке глазами одного человека, которая сквозь призму метафоры приобретает глобальный масштаб. Несмотря на то, что книга появилась на свет в 1952 году, ее главный посыл — понимание проблем окружающих — не теряет своей актуальности и сегодня.

4. «Искусство мыслить ясно», Рольф Добелли

Рольф Добелли — предприниматель из Швейцарии, который в последнее время всерьез увлекся философией и посвятил ей несколько работ. Одна из них — «Искусство мыслить ясно» — научит тебя расставлять приоритеты, формируя правильную иерархию ценностей. Каждый день мы решаем множество проблем, из которых складывается наша жизнь. Какие из них действительно имеют значение, а какие — нет, иногда не можешь определить ты сам. Сам Добелли говорит, что немногие. Ведь динамика жизни столь интенсивна, что в этой беготне истину углядеть часто просто не успеваешь. Данная книга представляет собой анализ 99 ошибок мышления: от когнитивных предубеждений до социального навязывания. Возможно, «Искусство мыслить ясно» станет одной из самых полезных книг в твоей жизни.

5. «Сила привычки», Чарльз Дахигг

Тема данной книги Чарльза Дахигга — журналиста New York Times — отражена в ее названии. В ней рассказывается, каким образом формируется привычка и почему она так влияет на нашу жизнь. А как известно, изучить своего врага — значит победить его. Получив нужные ответы, ты научишься управлять своими привычками. Ведь многие вещи мы делаем, даже не задумываясь об их назначении. И не все из них несут пользу. Задача книги — научить тебя менять свои привычки, став себе хозяином. Как заставить себя бросить курить, заниматься спортом, лучше работать и меньше лениться? Ответы просты. Но для начала прочти книгу.

6. «Сила воли», Келли Макгонигал

Еще одна книга, которая научит тебя управлять своей волей — это «Сила воли» Келли Макгонигал. Самоконтроль — это главное умение, способное изменить твою жизнь к лучшему. Для достижение успеха важны такие качества, как талант, интеллект, ответственность и прочие. Но все это не имеет смысла, если ты не обладаешь самодисциплиной. И в отличие от некоторых врожденных качеств, эту способность можно выработать самостоятельно в течение жизни. Книга «Сила воли» поможет тебе развить в себе волевые качества и вдохновит на достижение успеха. Макгонигал пишет легко и непринужденно, что сделает прочтение увлекательным и доступным для понимания.