4 способа выглядеть как джентльмен

Быть джентльменом — не значит иметь только глянцевый внешний вид. Джентльменский статус приобретается поступками, поведенческим кодексом, исключающим невежество, безответственность и грубость, о чем мы уже неоднократно писали. Как бы ты хорошо ни выглядел, этого мало, если хочешь носить гордый статус джентльмена. Но опрятность и стиль — вещи также необходимые. Встречают все же по одежке. BroDude поможет тебе сформировать изысканный внешний облик, чтобы ты походил на джентльмена.

Классический костюм

Роджера Мура, Пирса Броснана и Представь, что ты проснулся сегодня утром с непреодолимым желанием выглядеть как Джеймс Бонд . В голове, как в слайдере, стали сменяться образы Шона Коннери Дэниэла Крейга . И во всех этих образах есть как минимум один неизменный элемент. И, как ты уже догадался, элемент этот — классический костюм. Вот, с чего нужно начать, чтобы выйти на путь перевоплощения в настоящего джентльмена. Поэтому, определившись с вектором действий, ты начинаешь вспоминать, что тебе известно о костюмах. Первое, о чем следует помнить, что хороший классический костюм изготавливается из лучших натуральных тканей: шерсти, кашемира, льна, шёлка, хлопка. Большое внимание нужно уделить посадке. Пиджак должен идеально сидеть в плечах, при этом не сковывать движения. И, надеюсь, тебе известно, что длинные рукава — это провал. Они должны быть на 1,5 см короче манжета рубашки. Обрати также внимание на длину пиджака. В классическом варианте нижний край прикрывает ягодицы. Учитывая изложенное выше, становится ясно, каким бы качественным ни был костюм, его привлекательность теряется, если не соблюдать размеры. Поэтому лучшим вариантом для приобретения костюма является пошив на заказ. И пошив добротный. В этом тебе поможет «Мастерская Классического Костюма», чья репутация опирается на профессионализм. Качество — их кредо. Ведь в мастерской используют только итальянские и британские ткани, а работу выполняют эксперты высокого уровня.

Выбор модели формируется исходя из твоих пожеланий, а изготовление происходит по индивидуальным лекалам после снятия мерок. Ты можешь выбрать любой цвет ткани, но помни, что для каждого случая подходят разные тона. На официальные и торжественные приемы следует надевать черные костюмы. Темно-синий хорошо сочетается со многими цветами галстуков. Он так же, как и черный, годится для важных мероприятий, но будет хорошо смотреться и в рабочей обстановке. Деловому стилю отлично соответствует и серый костюм, стилистическая универсальность которого подтверждается частым использованием.

Посетив бутик-ателье «Мастерская Классического Костюма», ты окунешься в увлекательный творческий процесс, где группа профессионалов высокого уровня поможет создать для тебя не просто костюм, а продукт индивидуального бренда, в котором есть только один экземпляр.

Запонки

Определившись с костюмом, ты должен задуматься о запонках. Запонки — неотъемлемый аксессуар классического стиля. А поскольку аксессуары являются индикатором социального статуса мужчины, нужно позаботиться о том, чтобы твои запонки соответствовали безукоризненному образу, к которому ты стремишься. Решение предлагает «Diamonds Are Forever». Здесь представлен широкий ассортимент запонок премиум-класса. Изначально запонки считались предметом особой роскоши. Их носили знатные вельможи и придворные французского короля Людовика XIV, а делались они из золота, украшенного драгоценными камнями. Поэтому, купив запонки в «Diamonds Are Forever», ты станешь наследником королевских традиций. А ассортимент тут и вправду королевский. Хочешь, чтобы манжет твоей рубашки украшала лазурь сапфира или блеск бриллианта — изделия «Diamonds Are Forever» воплотят твое желание в жизнь. Безупречный плод ювелирного мастерства может стать твоим — для этого достаточно перейти на сайт магазина и выбрать понравившийся. За короткий срок товар доставят к порогу твоего дома в любую точку России. А если ты хочешь познакомиться с украшениями «Diamonds Are Forever» лично, то можешь посетить бутик компании, который находится в центре Москвы. Сделать выбор тебе помогут профессиональные консультанты с геммологическим образованием, а также аромат свежего кофе, который ждет каждого посетителя бутика. Купить запонки→

Прическа и борода

Пришло время подумать о прическе. Надеемся, ты не будешь спорить, что волосы на голове должны быть всегда аккуратно уложенными. А если ты с этим не согласен, то лучше избавься от них и пополни ряды лысых, прежде чем выйдешь снова из дома. Если твой стиль предполагает бунтарство и ты предпочитаешь гранж, даже в этом случае нужно соблюдать правила стиля. С бородой все то же самое. Раз уж решил отрастить волосы на лице, то не забывай ухаживать за ними. К счастью, нынешние тренды этому благоволят: существует множество барбершопов, где знающие мастера нетривиально обработают твою бороду. Барбершоп «PORT» как раз один из таких. Там работают парни, знающие толк в стрижке. Они создадут индивидуальный стиль, который ты хочешь, и помогут сформировать его с учетом строения твоей головы и формы лица. Барберы «PORT» по-джедайски владеют бритвой и ножницами, обеспечивая тебе ровное бритье вне зависимости от сложности формы. Работы выполняются с использованием лучших косметических средств, а дополняют этот фестиваль профессионализма отличный сервис, комфортный антураж и горячий кофе. Записаться на стрижку→

Укладка волос

Поздравляем: ты дошел до последнего этапа — укладки волос. Вот здесь немного сложнее. Существует много видов средств по укладке, а в каждом — еще множество брендов производителей. Определиться с нужным, не зная о них ничего, трудно. А вот найти информацию о каком-либо средстве намного легче. Тем более, что BroDude тебе в этом готов помочь. Тоник для укладки «Reuzel Grooming Tonic» отлично подходит для всех типов волос. С ним ты больше не будешь беспокоиться о неровных прядях. Даже небольшое количество тоника обеспечит фиксацию и отличный объем.

В использовании тоник достаточно прост: разотри средство в руках и нанеси на влажные волосы. После этого расчеши их для равномерности и сделай нужную укладку. К тому же «Reuzel Grooming Tonic» имеет приятный аромат, способный сделать красноречивый комплимент обонянию твоей подруги. Это действительно крутое средство. Стилисты разных поколений не могут ошибаться, ведь подобными тониками пользовались мастера на заре появления барбершопов десятки лет назад.

