6 вещей, которые ты не должен делать на голодный желудок

Тем, кто не может жить без утреннего кофе и горсти таблеток на пустой желудок эта статья не понравится. В общем-то все, что здесь написано, подтверждает простую истину: нельзя ничего делать на голодный желудок. Это мы еще не написали про сок, жевательную резинку и тренировки — их тоже не стоит делать без куска еды в пищеварительной системе. Единственный плюс от жизни впроголодь наблюдается в образовательной сфере. Обычно перед сложным и особенно важным экзаменом нас сотрясает мандраж и становится не до еды. Кажется, что от волнения атрофируются вкусовые рецепторы, и есть бутерброд немногим приятнее, чем жевать ковер. И это, черт возьми, хорошо, это правильно, если ты хочешь успешно сдать. Дело в том, что на пустой желудок мозг гораздо лучше запоминает и хранит информацию. Под воздействием гормона голода — грелина — увеличивается количество нервных соединений между клетками головного мозга в отделе, отвечающем за формирование памяти. Пускай ты заработаешь гастрит, зато мозг-паникер будет занят не усваиванием еды, а поиском нужных ответов. В остальном жизнь на голодный желудок не очень привлекательна.

1. Пить кофе

Если цель твоей жизни — мучиться от изжоги, то нет причин отказывать себе в утренней традиции. В кофе большое количество хлорогеновых соединений, которые способствуют выработке избыточного количества соляной кислоты в желудке. Ты выпил кофе, выпустил кислоту, которой нечего переваривать, и она резвым морским ежом начинает драть и царапать твое чрево. А после пары лет изжоговой диеты начинаются проблемы посерьезнее. И не надо оправдываться, что тебя бодрит только кофе натощак, а от еды сразу клонит в сон. Кстати, поосторожнее с бодростью, иначе мозг перейдет в режим овердрайв и к изжоге прибавится мигрень. Плюс, от такой диеты естественным путем перестает вырабатываться кортизол, и со временем организм без «допинга» уже не способен просыпаться и активно включаться в работу. Бдительность и внимательность падают, зато повышаются раздражительность и стресс. Выход из ситуации, как всегда, есть: съешь хотя бы кусок хлеба, прежде чем выпить чашку бодрящего. Хотя бы маленький кусочек. А в идеале чашку кофе нужно выпивать спустя час после трапезы. Но кто ж так будет делать…

2. Принимать лекарства

Лекарства — это не гематоген, который можно есть, когда захочется. Есть инструкция — следуй ей. И без самодеятельности! Написано, что таблетки предназначены исключительно для приема на пустой желудок или за 30 минут до приема пищи — значит так и надо пить. А остальные — только если в животе болтается свежий пельмень или что ты там ешь. Иначе открываются такие прелести жизни, как тошнота, головокружение, газообразование, неполадки с давлением и другие красоты, обозначенные в графе «Побочные действия». Особенно аккуратным нужно быть с аспирином, парацетамолом и другими похожими препаратами. В противном случае это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как желудочное кровотечение. Не надо рассказывать, что ты всегда глотаешь пилюли натощак и чувствуешь себя прекрасно. До поры до времени — просто поверь пожилым людям. В молодости нам тоже было все равно, а сейчас как херакнет, что невольно задумываешься о больничном и промывании.

3. Заниматься сексом

Некоторые считают, что нет большего блаженства, чем заниматься сексом сразу после пробуждения, когда во рту сухо и плохо пахнет, а забубенный организм не может понять, что происходит и куда должна приливать кровь. Выпейте хотя бы стакан воды, дети. Понятно, что сытое брюхо к сексу глухо и лучше недоесть, чем переесть. Но если тебе нравится тот рев, который издает в самый ответственный момент засевший в твоем пузе голодный кит, то пожалуйста, удачи! Пускай голод поможет тебе кончить и получить максимальное удовольствие от процесса, потому что у некоторых он дает о себе знать даже в моменты высшего блаженства.

4. Ходить в магазин

Говорят, что шоппинг — одна из худших вещей, которые ты можешь сделать на голодный желудок. Ну тут все ясно: все кажется таким ярким, вкусным и необходимым. Часть ты съешь по пути домой, часть — дома, и надо взять побольше, потому что ты безумно голоден и тебе этого будет мало. Потом ты придешь домой, съешь мясо и поймешь, что потратил остаток зарплаты на сладкое, от которого у тебя зубы сводит, и замороженную пиццу, непригодную для питания разумных существ.

5. Пить алкоголь

Однажды Владислав после бессонной ночи и очень напряженного дня, за который он не съел буквально ни крошки, решил выпить две банки «Балтики». После этого он сидел на тротуаре, бесконечно блевал, рыдал и просил Господа избавить его от таких мук. Возможно, с тобой зеленый змий обойдется гораздо милосерднее. Ты просто захмелеешь от второго (это не шутка!) глотка вина, на душе станет весело и тепло. После пятого глотка ты начнешь неестественно буянить и веселиться, как герои фильмов Жоры Крыжовникова . После шестого — буднично, как бы между прочим, взблевнешь на ходу и вырубишься, как под хлороформом. А на утро — головные боли и раскаяние. Закусывай, не закусывай, а есть нужно до употребления спиртных напитков. Иначе опьянение наступает стремительно, а впечатления отвратительные.

6. Общаться

Сравни себя сытого, трезвого и выспавшегося с тем голодным красноглазым чудищем, в которого многие из нас превращаются после тяжелого трудового дня. В каком из обличий ты представляешь угрозу для общества? В первом случае ты, конечно, можешь довести своим благополучием до самоубийства, но во втором — сам стать убийцей. Когда желудок просит пищи, нам проще сорваться, нахамить, устроить истерику, сказать лишнего. Казалось бы, сникерс решил бы все проблемы, но ты уже показал свое гадкое нутро, и пускай тебе полегчало, но люди-то обижены.