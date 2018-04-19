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Анна Семак: «Хонда сказал своей избраннице: „Я хочу, чтобы ты готовила мне рис“. Она ответила согласием»
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Анна Семак: «Хонда сказал своей избраннице: „Я хочу, чтобы ты готовила мне рис“. Она ответила согласием» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Анна Семак, супруга главного тренера «Уфы» Сергея Семака, отметила, что ей понравилось в Японии. По ее словам, русские очень далеки по менталитету от японцев.
— Чем удивила Япония? Прежде всего, что эта страна так близко, — цитирует «Матч ТВ» Семак. — Одни наши знакомые изумились, узнав, что мы туда поехали: «Зачем так далеко?» Пришлось им сказать, что Япония совсем недалеко. Оттуда до России 30 минут на самолете. И это правда удивительно.
Меня очень поразило, насколько стерилен японский мир. Там постоянно протирают руки антибактериальными салфетками, ходят в масках, там нет людей без определенного места жительства. Более того, законом запрещено давать милостыню. Там нет плохо одетых людей. Сложилось впечатление, что все с достатком выше среднего. Может, я была не в тех районах… (Улыбается.) Но создалось такое ощущение.
Удивило, что японцы никогда не говорят о своих чувствах прямо. Сергей Игнашевич рассказал нам о том, как Кейсуке Хонда делал предложение будущей жене. Говорить «я тебя люблю» или «выходи за меня замуж» там неприлично и не принято. Хонда сказал своей избраннице: «Я хочу, чтобы ты готовила мне рис». Она ответила согласием.
— Географически наши страны близки. А по менталитету русские и японцы далеки друг от друга?
— Очень. Обычно, когда едешь в другую страну, подсознательно ассоциируешь себя с ней. Задаешься вопросом: «А смогла бы я здесь жить?» У меня так было в Нью-Йорке или Барселоне. И в там, и там смогла бы жить. А в случае с Японией даже не возникает такой мысли. Абсолютно другая культура! Они 250 лет были закрытыми от мира, это сказывается. Но Япония и японцы поистине уникальны. С глубоким уважением относятся друг к другу и окружающим. Возможно, в нашей культуре этого не хватает.
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