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Почему жители Японии массово отказываются от секса
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Почему жители Японии массово отказываются от секса 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Секс и экономика тесно связаны, отчего в будущем может сильно пострадать Япония. Современные японцы все меньше рожают, а в стране преобладают граждане преклонного возраста. Власти стараются бороться в этой проблемой, поскольку в будущем страна может столкнуться с более серьезными экономическими проблемами.
С начала 2018 года правительство Японии провело социальный опрос, направленный на изучение процента девственников среди населения. Дело в том, что японские семьи предпочитают вырастить одного ребенка, поскольку это гораздо проще в финансовом плане. Однако в последнее время оказалось, что японцев все меньше интересует секс, и они все время отдают работе и увлечениям.
Как оказалось, 60% незамужних женщин и 70% холостых мужчин никогда не состояли в серьезных отношениях. Также опрос показал, что больше 40% мужчин и такое же количество женщин совершеннолетнего возраста являются девственниками. Одной из причин такой статистики эксперты считают развитие технологий в этой стране. Современные гаджеты, роботы, виртуальная реальность и прочие новинки пользуются бешеной популярностью в Японии.
Правительство проводит подсчет приблизительного количества граждан, которые занимаются любовью. В планах у страны до 2025 года повышать рождаемость и ради этого власти готовы идти на всевозможные ухищрения. Например, молодых родителей обещают освободить от некоторых видов налогов. Более того, государственные программы обещают взять на себя некоторую ответственность по уходу за детьми, чтобы родители имели время на работу и увлечения.
Однако большинство японцев считают одиночество более привлекательным, чем наличие второй половинки. Если же в семье появился ребенок, то половина женщин возвращаются на прежнее место работы сразу после родов. Власти этому радуются поскольку несколько лет назад это число было гораздо большим. В итоге японцы давно стали убежденными трудоголиками, которые не находят секс интересным занятием. Власти страны всячески пытаются изменить ситуацию и даже запустили на телеканалах страны шоу сексуального характера, которые стали популярны во всем мире, но только не в Японии, по всей видимости.]]>
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