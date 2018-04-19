Ещё
Ты им про Фому, они тебе про Сирию: на заседании ООН по делу Скрипалей не смогли перевести русскую поговорку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ты им про Фому, они тебе про Сирию: на заседании ООН по делу Скрипалей не смогли перевести русскую поговорку 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Невозможность услышать российскую позицию для Запада проявляется даже на уровне символических мелочей. В одном из своих выступлений российский посол при ООН Василий Небензя употребил народную поговорку, однако переводчик не справилась с русской идиомой.
Дело Сергея и Юлии Скрипаль, в отравлении которых в Солсбери Великобритания упорно обвиняет Россию, продолжает рассматриваться на уровне ООН. Позицию РФ озвучивает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, однако западные собеседники упорно не хотят его слышать.
Невозможность услышать российскую позицию проявляется даже в символических мелочах. В одном из своих выступлений российский посол при ООН употребил поговорку «ты им про Фому, они тебе про Ерему». На этом месте синхронный переводчик не справилась с русской идиомой и попыталась ее заменить некоей фонетически схожей конструкцией. Дипломату пришлось прерваться, заметив, что перевод был не совсем точный.
«Когда я слышу некоторых своих коллег, то мне кажется, что это не «Алиса в стране чудес», это «Алиса в Зазеркалье». Правда, наших западных партнеров не интересует, не только в этом вопросе. Они не слушают и не слышат. По-русски это называется «ты им про Фому, они тебе про Ерёму»… Не уверен, что это точный перевод (обращаясь к переводчику — прим.ред.)», — сказал Небензя в ходе выступления
В заключение постоянный представитель России при ООН подчеркнул, что РФ будет продолжать требовать фактов, поскольку ответственные за провокацию обязаны понести наказание. Британия по-прежнему отказывается сотрудничать с Россией, скрывает любую информацию и прячет Сергея и Юлию Скрипаль.
ТК «Звезда»: последние новости
На Северном флоте отмечают День памяти погибших подводников Житель Таиланда покончил с собой, потеряв выигрышный лотерейный билет на 1 млн фунтов Е.Рейн назвал смерть Б.Ахмадулиной великой утратой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доступен ли веганам оральный секс9
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти136
В Мексике нашли монету «из будущего»104
Бабушка смыла трусы в унитаз и что из этого вышло31
Соски в цветочек: новый тренд удивил всех13
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение