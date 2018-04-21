Фетисов рассказал о поздравлении от Путина

"Я в пятницу с самого утра с двумя телефонами, со всего мира люди мне звонят. Владимир Путин вот тоже поздравил. Вспоминали, как он меня в 2002 пригласил министром спорта поработать.

Сам я только-только вернулся с Дальнего востока. Проводил там мастер-класс для детей, встречался с друзьями. И открыл во Владивостоке хоккейную академию, которую назвали в мою честь. Она построена на частные деньги моим другом. Такой вот подарок на юбилей", — сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что Путин наградил Фетисова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.