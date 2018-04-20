Притча о поиске идеала: Как мужчина всю свою жизнь избегал женитьбы

Если бы все это понимали…

Однажды жил мужчина, который за всю свою долгую жизнь ни разу не был в браке. Казалось, он всячески избегал его. И вот когда он состарился, и пришло время покидать этот мир, племянник задал ему интересующий его вопрос:

— Дядя, ты никогда не рассказывал, почему за свои 90 лет так ни разу и не женился. Даже если это было секретом, сейчас то ты можешь сказать мне. Что тебе мешало найти себе жену?

Старик сказал:

— Да, ты прав. Есть у меня один секрет. Вот только я совсем не против брачных уз. Все свои долгие годы я пытался найти идеальную женщину. Так моя жизнь и прошла в поисках.

— Так что же, за все это время среди множества встречающихся тебе женщин ты так и не смог найти ту самую — твою единственную?

Умирающий старик беззвучно заплакал. Он ответил:

— Нет, я ее нашел…

Тогда племянник совсем растерялся:

— Так почему же вы не поженились?

— Все потому, что эта женщина пыталась отыскать идеального мужчину…