Как музыка делает тебя сильнее

Что объединяет всех людей мира, кроме видовой принадлежности? Их объединяет то, что они, как правило, испытывают одни и те же чувства. К сожалению, негативные эмоции мы испытываем чаще прочих. Этому есть причина — информационный фон, который вбивает нам в голову то, что мы живем в достаточно грязном, греховном и опасном мире. Посмотри любой выпуск новостей, и ты увидишь бездну, которая затянет тебя надолго. После такого и жить не хочется — остаются силы только на то, чтобы существовать. Собственно, если ты периодически ощущаешь что-то подобное, тебе страшно и ты не чувствуешь себя самим собой; если ты просто находишься в отвратительном настроении после того, как об тебя вытерла ноги сука-судьба, то есть только один способ улучшить свое положение. Для этого потребуется исправить матрицу собственного поведения, перепрограммировать свою личность уровня на три выше: из раба положения стать подобием Создателя. Нет, мы не сектанты и не собираемся раскрывать тебе истину в последней инстанции. Вместо этого мы поделимся чрезвычайно важной жизненной информацией о том, как музыка помогает справляться с демонами современного мира.

Смена ролей

В мире есть две силы: созидание и разрушение. То, что находится между этими силами, является лишь объектом, который не может быть самостоятелен сам по себе. Человек, который не умеет созидать — это тот, кто живет по правилам внешней стороны. Этой стороной может быть подруга, босс, а может — и экономическое положение в стране. Без разницы, кто тобой управляет — важно то, что этот «кто-то» — не ты. Музыка, как и любое творчество, является инструментом, который позволяет человеку сбросить с себя оковы заложника положения, кандалы современного раба. Когда ты начинаешь творить, то создаешь нечто такое, что никогда не существовало во вселенной. И даже твоя кривая игра на флейте, гитаре, органе, твое хриплое пение будут частью этого, если ты вдруг просто начнешь творить. Разумеется, тебе придется научиться держать в руках инструмент или брать правильные ноты, но это посильная задача для любого. Но почему именно музыка, а не строительство пирамид или создание искусственного интеллекта? Ведь это тоже созидание, причем качественно другого уровня. Ответ прост: музыка доступна каждому.

Доступность музыки

https://www.youtube.com/watch?v=fHSyl2rAevU Если у тебя есть музыкальный талант, то мы тебя поздравляем: это хорошо, когда есть хоть какой-то талант. Однако если посмотреть на профессиональную музыкальную индустрию, то можно увидеть, что речь идет не о каком-то заложенном природой даровании, а об усердном труде, менеджменте, упорстве и, чего скрывать, в некоторых случаях — деньгах. Успешным музыкантом может стать кто угодно, а не только поцелованное Музой дитя. И именно этим нас привлекает музицирование: в нем есть что-то демократическое. Никто не скажет, что у Тома Уэйтса распрекрасный голос, но это, черт возьми, легенда! Далеко не все великие гитаристы умели штурмовать гитару со скоростью света; далеко не все короли репа обладали превосходной дикцией — они просто делали свое дело, зачастую начиная с самых низов. Если тебе говорят, что нужна великолепная гитара, чтобы начать заниматься музыкой, то плюнь в лицо этим советчикам, а потом вспомни, что говорил Джек Уайт , собирая гитару из бутылок, куска дерева и гвоздей (мы добродушно предоставили тебе отрывок из шикарного фильма с его участием).

Суета большого города

Давай говорить начистоту: ты многое ненавидишь в этом городе. И мы поддержим тебя в этой ненависти. Нас раздражают очереди и автомобильные пробки, постоянный галдеж в общественном транспорте, бледность в глазах сограждан и отчаяние в усталых глазах, которые мы видим каждое утро в своих собственных зеркалах. Город выматывает: и физически, и интеллектуально, и морально. Он будто выжимает из тебя все жизненные соки, а потом забывает о том, что ты вообще существуешь. Жил бы ты в Японии — была бы возможность посмотреть на сад камней, заняться медитацией, понаблюдать за опадающими листьями сакуры или почитать какие-нибудь самурайские хокку на фоне горы Фудзи. Это могло бы унять давление мегаполиса, но ты живешь там, где сакура не растет, потому самое лучшее, что ты можешь сделать — это сочинить песню, сыграть её, а потом и записать, если вдруг появится желание. Таким образом ты сможешь отвлечься от мира реального, который на самом деле может быть фальшивее самого безумного сновидения, и ощутить своим духом ту гармонию, которой тебе так не хватало.

Твоя психика и твоя музыка

Давай посмотрим на твою жизнь еще раз. Чем ты недоволен? Говоришь, что все у тебя хорошо? Но мы ведь понимаем, что это не так и в глубине твоей души есть то, что тебя сильно беспокоит. Это может быть что угодно, но это «что-то» всегда будет связано с твоим внутренним мироощущением, твоими скрытыми проблемами, которые ты по неизвестной для нас причине не хочешь решать. Например, ты можешь бояться женщин. Не в том смысле, что ты их боишься, как боишься Садако из «Звонка», а в том, что ты боишься с ними заговорить, показаться глупым и невежественным. Ты также можешь бояться быть в центре внимания — это хреново, когда от тебя ждут презентации перед всем начальством. Из-за боязни сцены можно многое потерять в своей жизни. А еще ты можешь просто опасаться завтрашнего дня, и это страшит многих, ведь никто не знает, что с нами случится завтра. В общем, наша психика полна черных дверей, которые мы не хотим открывать — это плохо. Когда ты вгоняешь свою личность в строгие рамки из страхов, то теряешь все, что зовется настоящей жизнью. Можно долго ходить к психологу, принимать горсти колес от тревоги и депрессии, а можно, прежде чем идти на радикальные меры, заняться искусством. О влиянии музыки на ряд областей нашего мозга известно многое. Например, согласно данным докторской диссертации Дэниела Амбрамса (Медицинская школа Стэнфордского университета), музыка способна задействовать те участки мозга, которые отвечают за движение, планирование, внимание и память.

Тем временем нейробиолог Дэниел Левитин считает, что музыка прямым образом влияет на установление социальных связей и улучшение физической формы. В своей книге «This is your brain on music» он развивает эту мысль, говоря о невообразимой мощи музыки, которая является «единственной силой, которая может заставить случайного человека присоединиться к беснующейся двадцатитысячной толпе». Все эти научные изыскания говорят о том, что музыка представляет собой важную часть человеческого «я». Быть может, ту её часть, о силе влияния которой мы можем только догадываться.

Если говорить о практическом смысле нашего словоблудия, то речь идет о следующем: занятия музыкой способны наладить твою жизнь. Это не магия, а реальность. Да, одним пением ты не вернешь свою девушку, которая ушла от тебя из-за того, что ты был полным кретином. Но пение, игра на инструменте, запись и сведение всего этого в цельную композицию дадут тебе возможность изменить себя. Конечно, в лучшую сторону.

А что дальше?

Окей. Предположим, что ты занялся музыкой, написал пару речитативов либо симфоний, а может, уже и целый альбом. Хотя мы от тебя слишком много требуем. Давай остановимся на том, что ты просто начал заниматься музыкой и даже получать какой-никакой позитивный эффект. Что дальше? Продолжай заниматься, совершенствуйся, выступай и (как же без этого) запиши свою музыку в профессиональной студии. Попробуй вложить свое время в хобби, которое больше чем просто увлечение — это важно. И это важно именно сейчас, а не потом. Время быстротечно. Мечта никогда не будет ближе, чем сейчас. Хотел быть рок-звездой? Быть может, сейчас самое время, чтобы вернуться к этой мечте. Да, у тебя появилось пивное брюшко, и вместо татуировок на твоем теле офисная рубашка и скучный коричневый галстук. Но посмотри на биографии артистов — они ведь не стали звездами сразу. У них тоже были скучные работы, обычные жизни, лишенные даже намека на творчество, но они решили развиваться. Им было страшно ограничивать себя обстоятельствами, потому и сделали это — пришли в чертову студию, чтобы записать чертов трек. Быть может, он получился хреновым, но потом они пришли второй раз и сделали это снова. И вышло шикарно.

Какой в этом смысл, если тебе не 16 лет? Смысл находится сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, акт творения подразумевает, что перед тобой будет конечный продукт. В музыке это всегда запись. Если ты не записал трек, то твоя композиция умрет вместе с тобой. А это может случиться хоть завтра. Записав трек, ты завершишь акт творения. Мало того что сам процесс очень бодрит, так и финал всегда вызывает восторг, если все сделано правильно. Это будет такой энергетический взрыв в сердце, почти соразмерный с первым сексом. Во-вторых, музыкой можно зарабатывать. Нет, мы серьезно: в России музыкой можно зарабатывать, и множество людей именно этим и занимается. Дело даже не в деньгах, а в том, что удовольствие от такого заработка будет несоразмерно больше, чем от зарабатывания денег каким-нибудь более традиционным способом. Именно поэтому многие люди при первой возможности бросают свои более высокооплачиваемые работы в угоду музыкальной профессии. Не потому, что это разумно с практической точки зрения, а потому, что там есть кайф, а в офисе кайфа нет. В-третьих, человек не может жить по строго очерченному сценарию. Это слишком скучно. Даже самому нудному человеку, живущей самой неинтересной жизнью в самом унылом городе необходима слегка двинутая разгрузка. Этой разгрузкой может быть музыка. Представь себе банкира, который по вечерам играет в маткор-группе: в такие минуты он будет счастлив. И ты можешь быть счастлив, если найдешь немного времени на «музыкальные глупости». Иногда хочется выплеснуть весь свой гнев, всю свою энергию, все обиды в микрофон. И когда ты это делаешь, то освобождаешь себя от всего, что грузило тебя весь день, неделю, месяц, а может, и всю жизнь.