Как музыка делает тебя сильнее 

Что объединяет всех людей мира, кроме видовой принадлежности? Их объединяет то, что они, как правило, испытывают одни и те же чувства. К сожалению, негативные эмоции мы испытываем чаще прочих. Этому есть причина — информационный фон, который вбивает нам в голову то, что мы живем в достаточно грязном, греховном и опасном мире. Посмотри любой выпуск новостей, и ты увидишь бездну, которая затянет тебя надолго. После такого и жить не хочется — остаются силы только на то, чтобы существовать. Собственно, если ты периодически ощущаешь что-то подобное, тебе страшно и ты не чувствуешь себя самим собой; если ты просто находишься в отвратительном настроении после того, как об тебя вытерла ноги сука-судьба, то есть только один способ улучшить свое положение. Для этого потребуется исправить матрицу собственного поведения, перепрограммировать свою личность уровня на три выше: из раба положения стать подобием Создателя. Нет, мы не сектанты и не собираемся раскрывать тебе истину в последней инстанции. Вместо этого мы поделимся чрезвычайно важной жизненной информацией о том, как музыка помогает справляться с демонами современного мира.

Смена ролей

В мире есть две силы: созидание и разрушение. То, что находится между этими силами, является лишь объектом, который не может быть самостоятелен сам по себе. Человек, который не умеет созидать — это тот, кто живет по правилам внешней стороны. Этой стороной может быть подруга, босс, а может — и экономическое положение в стране. Без разницы, кто тобой управляет — важно то, что этот «кто-то» — не ты. Музыка, как и любое творчество, является инструментом, который позволяет человеку сбросить с себя оковы заложника положения, кандалы современного раба. Когда ты начинаешь творить, то создаешь нечто такое, что никогда не существовало во вселенной. И даже твоя кривая игра на флейте, гитаре, органе, твое хриплое пение будут частью этого, если ты вдруг просто начнешь творить. Разумеется, тебе придется научиться держать в руках инструмент или брать правильные ноты, но это посильная задача для любого. Но почему именно музыка, а не строительство пирамид или создание искусственного интеллекта? Ведь это тоже созидание, причем качественно другого уровня. Ответ прост: музыка доступна каждому.

Доступность музыки

Суета большого города

Давай говорить начистоту: ты многое ненавидишь в этом городе. И мы поддержим тебя в этой ненависти. Нас раздражают очереди и автомобильные пробки, постоянный галдеж в общественном транспорте, бледность в глазах сограждан и отчаяние в усталых глазах, которые мы видим каждое утро в своих собственных зеркалах. Город выматывает: и физически, и интеллектуально, и морально. Он будто выжимает из тебя все жизненные соки, а потом забывает о том, что ты вообще существуешь. Жил бы ты в Японии — была бы возможность посмотреть на сад камней, заняться медитацией, понаблюдать за опадающими листьями сакуры или почитать какие-нибудь самурайские хокку на фоне горы Фудзи. Это могло бы унять давление мегаполиса, но ты живешь там, где сакура не растет, потому самое лучшее, что ты можешь сделать — это сочинить песню, сыграть её, а потом и записать, если вдруг появится желание. Таким образом ты сможешь отвлечься от мира реального, который на самом деле может быть фальшивее самого безумного сновидения, и ощутить своим духом ту гармонию, которой тебе так не хватало.

Твоя психика и твоя музыка

Давай посмотрим на твою жизнь еще раз. Чем ты недоволен? Говоришь, что все у тебя хорошо? Но мы ведь понимаем, что это не так и в глубине твоей души есть то, что тебя сильно беспокоит. Это может быть что угодно, но это «что-то» всегда будет связано с твоим внутренним мироощущением, твоими скрытыми проблемами, которые ты по неизвестной для нас причине не хочешь решать. Например, ты можешь бояться женщин. Не в том смысле, что ты их боишься, как боишься Садако из «Звонка», а в том, что ты боишься с ними заговорить, показаться глупым и невежественным. Ты также можешь бояться быть в центре внимания — это хреново, когда от тебя ждут презентации перед всем начальством. Из-за боязни сцены можно многое потерять в своей жизни. А еще ты можешь просто опасаться завтрашнего дня, и это страшит многих, ведь никто не знает, что с нами случится завтра. В общем, наша психика полна черных дверей, которые мы не хотим открывать — это плохо. Когда ты вгоняешь свою личность в строгие рамки из страхов, то теряешь все, что зовется настоящей жизнью. Можно долго ходить к психологу, принимать горсти колес от тревоги и депрессии, а можно, прежде чем идти на радикальные меры, заняться искусством. О влиянии музыки на ряд областей нашего мозга известно многое. Например, согласно данным докторской диссертации Дэниела Амбрамса (Медицинская школа Стэнфордского университета), музыка способна задействовать те участки мозга, которые отвечают за движение, планирование, внимание и память.

Тем временем нейробиолог Дэниел Левитин считает, что музыка прямым образом влияет на установление социальных связей и улучшение физической формы. В своей книге «This is your brain on music» он развивает эту мысль, говоря о невообразимой мощи музыки, которая является «единственной силой, которая может заставить случайного человека присоединиться к беснующейся двадцатитысячной толпе». Все эти научные изыскания говорят о том, что музыка представляет собой важную часть человеческого «я». Быть может, ту её часть, о силе влияния которой мы можем только догадываться.