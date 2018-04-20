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Любовь Толкалина восхитилась талантом участницы конкурса «Ты супер!»
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Любовь Толкалина восхитилась талантом участницы конкурса «Ты супер!» 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Актриса Любовь Толкалина поучаствовала в съемках международного вокального консурса «Ты супер!».
Толкалина приехала на съемочную площадку, чтобы поддержать 15-летнюю конкурсантку Малику Рыбину из хакасского села Фыркал, пробившуюся в четвертьфинал проекта. Девушка серьезно занимается вокалом уже десять лет. Ее творческий дебют состоялся на сцене сельского Дома культуры.
Сейчас юная участница проекта хочет получить высшее музыкальное образование и стать популярной эстрадной певицей. Музыка — не единственное увлечение певицы, она также любит баскетбол, танцы и кино. Любовь Толкалина — одна из ее любимых актрис. По сложившейся с первого сезона шоу традиции звездная гостья проекта навестила конкурсантку и подарила ей фарфоровый набор, расписанный цитатами французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.
"Я уверена, что у тебя есть дар, и с его помощью ты сможешь заявить о себе. Хочу привести тебе цитату де Сент-Экзюпери: «Ты — это твои поступки». Своим голосом ты можешь делать добрые дела. Для меня большая радость, честь и удовольствие быть сегодня здесь. Ты должна стать очень хорошей певицей, иначе ты предашь саму себя, мы не должны этого допустить!" — сказала Толкалина.
Певица Малика Рыбина на съемках проекта «Ты супер!»
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Очередной выпуск проекта зрители НТВ смогут увидеть в субботу, 21 апреля, в 20:00.
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