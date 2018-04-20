Ты ведешь! Лучшего ведущего выберут в Нижнем Новгороде

Фото Nn.banket.ruТы ведешь! Лучшего ведущего выберут в Нижнем Новгороде

Ты ведешь! Именно так называется кастинг ведущих, который прошёл в Нижнем Новгороде. Из 43 претендентов было выбрано 9 финалистов.

Вот уже более 20 лет ART PREMIUM GROUP создает события различного формата и масштаба. Постоянный рост, совершенствование деталей и поиск новых идей — все это способствует развитию агентства и индустрии в целом. Немногим больше месяца назад ART PREMIUM GROUP запустили новый проект — кастинг-шоу ведущих «Ты ведешь!» До 15 апреля шел прием заявок на участие.

По условиям конкурса, ведущие должны были прислать видео презентацию, длиной не более 1 минуты. По итогам первого этапа из 43 претендентов было отобрано 9 финалистов, которые выступят в финале кастинг-шоу 23 апреля в PREMIO CENTRE.

23 апреля в 19.00, в PREMIO CENTRE пройдет финал кастинга ведущих «Ты ведешь!», на котором претенденты продемонстрируют свои ключевые навыки.

— Мы надеемся на развитие нашего проекта и в перспективе ежегодное проведение смотра новых кадров, для поддержания постоянного развития индустрии, — пояснила генеральный продюсер ART PREMIUM GROUP Елена Шершакова.