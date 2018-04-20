Ещё
Ты ведешь! Лучшего ведущего выберут в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ты ведешь! Лучшего ведущего выберут в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 28 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Nn.banket.ruТы ведешь! Лучшего ведущего выберут в Нижнем Новгороде
Ты ведешь! Именно так называется кастинг ведущих, который прошёл в Нижнем Новгороде. Из 43 претендентов было выбрано 9 финалистов.
Вот уже более 20 лет ART PREMIUM GROUP создает события различного формата и масштаба. Постоянный рост, совершенствование деталей и поиск новых идей — все это способствует развитию агентства и индустрии в целом. Немногим больше месяца назад ART PREMIUM GROUP запустили новый проект — кастинг-шоу ведущих «Ты ведешь!» До 15 апреля шел прием заявок на участие.
По условиям конкурса, ведущие должны были прислать видео презентацию, длиной не более 1 минуты. По итогам первого этапа из 43 претендентов было отобрано 9 финалистов, которые выступят в финале кастинг-шоу 23 апреля в PREMIO CENTRE.
23 апреля в 19.00, в PREMIO CENTRE пройдет финал кастинга ведущих «Ты ведешь!», на котором претенденты продемонстрируют свои ключевые навыки.
— Мы надеемся на развитие нашего проекта и в перспективе ежегодное проведение смотра новых кадров, для поддержания постоянного развития индустрии, — пояснила генеральный продюсер ART PREMIUM GROUP Елена Шершакова.
Нижегородская правда: последние новости
«Привезли полуживой и на инвалидном кресле». Наталье Водяновой понадобилась помощь врачей Сергей Шухрин: «Если рядовые жители не поедут искать людей, никто не поедет» Бабушки из Сокольского района стоят на своем! «Нет, милая, мне наш нужен, сокольский»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти138
Девушка приехала на свой выпускной в гробу3
Доступен ли веганам оральный секс41
В Мексике нашли монету «из будущего»108
Как за несколько дней целый город сошел с ума20
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение