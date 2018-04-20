Михалков о харассменте, Терон о депрессии — 10 «серьёзных» цитат звёзд за неделю

Никита Михалков завидует Харви Вайнштейну «Когда тебя, далеко не Алена Делона , любят такие женщины, не важно за что, когда они имеют товарный вид… А когда они потом теряют товарный вид и начинают тебя обвинять — это как-то некрасиво. Могу Вайнштейну только позавидовать», — сказал 72-летний кинорежиссёр на пресс-конференции в честь открытия ММКФ-2018. Блейк Лайвли рассказала, как её травили в школе «Еще в начальных классах одноклассники смеялись надо мной и называли Большой Птицей, потому что я была слишком высокой и волосы у меня были желтого оттенка. Теперь я могу подружиться с тем, что когда-то причиняло боль», — прокомментировала Блейк фотографию с птицей из детской телепередачи «Улица Сезам».

Блейк Лайвли

Семён Слепаков о проблемах с самооценкой «Я тут с психологом общался, он говорит, что у меня проблемы самооценкой. А мне кажется, что я себя достаточно высоко оцениваю. На что он спросил: а ты себя любишь? И тут я понял, что нет, не люблю. Я очень строг к самому себе, мне редко нравится то, что я делаю», — признался Семён в эксклюзивном интервью для ОК!.

Семён Слепаков

Шарлиз Терон рассказала о депрессии из-за лишнего веса Ради интересной роли Шарлиз Терон не раз приходилось набирать вес. В последний раз, для съемок в фильме «Талли» (Tully), ей пришлось набрать 20 килограммов! Первые три недели были веселыми. Я была словно ребенок в кондитерской: завтракала фастфудом и выпивала два молочных коктейля. Но потом это перестало быть таким забавным. Когда я набрала 20 с лишним килограммов, у меня началась депрессия. Процесс похудения занял у меня практически полтора года. После съемок в «Монстре» я не ела пять дней, и вес пришел в норму. Но тогда мне было 27 лет, тело реагировало иначе, нежели, когда сейчас мне за 40.

Шарлиз Терон, кадр из трейлера «Талли»

Канье Уэст об успехе «Когда речь идет о творческих людях, твои идеи — это твоя самая надежная валюта», — вернулся Канье в Твиттер и начал публиковать свои мысли. Канье Уэст о том, как понять людей «Если вы хотите узнать, что за человек перед вами, то посмотрите, как он ведёт себя с человеком, который ничего не может сделать для него». Канье Уэст о чём-то «Некоторым людям приходится работать в рамках существующего сознания, в то время как другие могут это сознание сдвинуть».

Фотография: Legion-Media Канье Уэст

Ольга Бузова о пластической хирургии «Как я отношусь к пластической хирургии? Я всегда была за естественную красоту. Но, если имеется что-то в нашей внешности, что нас не удовлетворяет, почему бы и не исправить это. Если вы можете сделать себя лучше и это подарит вам уверенность, то почему бы это не сделать. Ведь это абсолютно естественно, что люди стремятся выглядеть лучше. Сделала бы я себе пластическую операцию? На сегодняшний момент нет. Я полностью довольна своей внешностью и ничего не хочу в себе менять. Но, не исключено, что когда-нибудь возможно и сделаю», — написала в своём Инстаграме теперь уже и рэп-исполнительница.

Ольга Бузова

Пинк о красоте «Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота — она в том, какой вы ее видите для себя», — цитирует Пинк издание People, которое признало певицу самой красивой женщиной.

Фотография: Instagram.com Пинк с детьми