Забытая годнота: 8 бесплатных фильмов из девяностых

Сегодня в нашей регулярной пятничной рубрике «хорошее кино бесплатно, без регистрации и смс» несколько знаковых фильмов девяностых.

Казино

Казино

«В пустыне вокруг Вегаса ночью очень темно. Поэтому там решались большинство городских проблем. Там на каждом шагу яма, и в каждой из них лежит проблема».

Путь Карлито

Путь Карлито

Крупный наркоторговец Карлито Бриганте, которого играет Аль Пачино , отсидел пять лет и вышел из тюрьмы. Возвращаясь домой, в испанский квартал Нью-Йорка, он мечтает начать честную жизнь со своей любимой. Но просьба друга, адвоката Клейнфилда, ввязавшегося в опасную затею, снова тянет Карлито в криминальный мир.

«Человек не меняется, он просто пытается убежать от судьбы».

Солдат Джейн

Солдат Джейн

Лейтенант Джордан О`Нил ( Деми Мур ) стала первой женщиной, попавшей в специальный центр военной подготовки. Программа школы — ад, который не выдерживают 60% отобранных. Отличный фильм об упорстве, достоинстве и чести, в девяностых его засматривали до скрипа VHS-кассеты.

«— А ты мне больше нравишься, когда пьёшь. — И ты мне больше нравишься, когда я пью».

Ширли-мырли

Ширли-мырли

Отечественная комедия, которая значительно обогатила нашу речь цитатами, иронично передала дух девяностых и иносказательно поведала о том, что все мы братья.

Выбрать одну цитату осознанно мы не смогли, зажмурились и ткнули пальцем: «За отличное выполнение задания Президент повысил вас всех на одно звание… А вас сразу на шесть!»

Доберман

Доберман

Венсан Кассель, Моника Беллуччи и Чеки Карио в фильме о жестокой и безжалостной банде грабителей и комиссаре-садисте, который пытается их поймать. Черный юмор и идеальный саундтрек, в котором есть даже «Voodoo people» The Prodigy.

«И когда ты входишь в банк, дыхание ракеты привинчивает всех к стене…»

200 сигарет

200 сигарет

«Оглянись: все веселятся, пьют, дерутся, ссут прямо на улице — это же Новый год!»

Сбежавшая невеста

Сбежавшая невеста

Мэгги трижды сбегала с трех собственных свадьб, не дойдя до алтаря всего несколько шагов, потому что до смерти боится. На подходе четвертая церемония, но в город приехал журналист, который хочет написать о ней статью… Классическое сочетание Ричарда Гира и Джулии Робертс в идеальной мелодраме от Гэрри Маршалла

«Ты его бросишь».

Газонокосильщик

Газонокосильщик

Молодой одаренный ученый Лоуренс Анджело сотрудничает с военными и ставит опыты по стимуляции мозга. Начал он с обезьян, но после побега шимпанзе ученый решил продолжить на мозге умственно отсталого газонокосильщика Джоба. Эксперимент вышел из-под контроля. Это не «Терминатор», но тоже круто было — компьютерные технологии, виртуальная реальность и агрессивный монстр с претензиями на мировое господство.

«Джоб! Бог велит тебе делать уборку в церкви. С малых лет я учу тебя ответственности. Я развиваю твой слабый ум. А ты? Какой из законов божьих укрепит твою память?»