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Дмитрий Тарасов: «Атмосферу в раздевалке „Локо“ создают Касаев, Ротенберг и Кверквелия»
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Дмитрий Тарасов: «Атмосферу в раздевалке „Локо“ создают Касаев, Ротенберг и Кверквелия» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что в командных видах спорта важно уметь шутить и подбодрить партнеров. По его словам, у железнодорожников необходимый микроклимат создают Алан Касаев, Борис Ротенберг и Соломон Кверквелия.
— Кто «делает» атмосферу в раздевалке?
— Касай, Боря, Саба. Важно уметь пошутить, подбодрить. Я тоже люблю шутить — главное, в меру!
— Как прошло первое апреля?
— С розыгрышами! Поздним вечером сижу в кафе с супругой, наступает первое апреля. Пишу Антону Миранчуку: «Брат, я поругался с Настей, мне очень плохо, приезжай». Он: «Что случилось?! Куда ехать?!». Брат был с девушкой, но я ему сказал, что не готов сейчас ещё кого-то видеть. Антоха примчался в кафе… А там мы с Настей и с ее отцом! Говорю: «Какое число сегодня? Сегодня ты дурачок, ха-ха!». Антон немного разозлился, конечно. Зато я еще раз убедился: Брат — друг! Братья — настоящие друзья! А я всегда рядом.
— С чего началось ваше общение? Все-таки ты их постарше.
— Приглашал их пару раз в кафе или в компанию своих друзей, они еще в интернате жили. Скромные и воспитанные ребята. При этом нашлось много общих интересов. Да, я старше, поэтому слежу, чтобы не занимались всякой ерундой. В шутку называю их «похожие». У братьев большое будущее.
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