Дмитрий Тарасов: «Атмосферу в раздевалке „Локо“ создают Касаев, Ротенберг и Кверквелия»

— Кто «делает» атмосферу в раздевалке?

— Касай, Боря, Саба. Важно уметь пошутить, подбодрить. Я тоже люблю шутить — главное, в меру!

— Как прошло первое апреля?

— С розыгрышами! Поздним вечером сижу в кафе с супругой, наступает первое апреля. Пишу Антону Миранчуку : «Брат, я поругался с Настей, мне очень плохо, приезжай». Он: «Что случилось?! Куда ехать?!». Брат был с девушкой, но я ему сказал, что не готов сейчас ещё кого-то видеть. Антоха примчался в кафе… А там мы с Настей и с ее отцом! Говорю: «Какое число сегодня? Сегодня ты дурачок, ха-ха!». Антон немного разозлился, конечно. Зато я еще раз убедился: Брат — друг! Братья — настоящие друзья! А я всегда рядом.

— С чего началось ваше общение? Все-таки ты их постарше.

— Приглашал их пару раз в кафе или в компанию своих друзей, они еще в интернате жили. Скромные и воспитанные ребята. При этом нашлось много общих интересов. Да, я старше, поэтому слежу, чтобы не занимались всякой ерундой. В шутку называю их «похожие». У братьев большое будущее.