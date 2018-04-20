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Вячеслав Фетисов: «Не хожу в ЛДС ЦСКА. Если тебя не уважают, то и ты уважать не должен»
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Вячеслав Фетисов: «Не хожу в ЛДС ЦСКА. Если тебя не уважают, то и ты уважать не должен» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Легендарный защитник Вячеслав Фетисов, которому сегодня исполняется 60 лет, пожелал удачи ЦСКА в финале Кубка Гагарина и объяснил, почему не посещает арену армейцев.
— Я не хожу в ЛДС ЦСКА. По одной простой причине. Если тебя не уважают — то и ты уважать не должен. Хотя я никогда такого даже представить себе не мог. А я ведь с 10 лет в ЦСКА. Я там вырос, я бесконечно благодарен тому ЦСКА, в котором я вырос.
По Кубку Гагарина… Я бы хотел, чтобы у болельщиков продолжался тот праздник, который был после финала Западной конференции. (Игорь ЕРОНКО)
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