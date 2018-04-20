Почему быть донором крови почетно

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. По всей стране проходят акции добровольной сдачи крови. Для привлечения внимания к добровольному донорству кровь сдают известные люди. Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. Сейчас в стране более 1,3 миллиона доноров. Минздрав сообщает, что доноры почти полностью покрывают потребности в крови. За год число доноров плазмы выросло на 4,1%, на 9,1% — число иммунных доноров. Большинство российских доноров сдают кровь безвозмездно, 2% — на платной основе. Кровь и ее компоненты заготавливают 253 отделения и 101 станция переливания крови.

Почему люди, однажды ставшие донорами крови, продолжают делать это снова и снова, в интервью «МИР 24» рассказала почетный донор России Яна Сальникова.

— Яна, здравствуйте. Почему вы решили стать донором крови? Когда и при каких обстоятельствах?

Я. С. : С одной стороны, случайно, с другой, видимо, закономерно. Лет десять назад в интернете я случайно увидела объявление о том, что нужна кровь для детской больницы РДКБ на Ленинском проспекте. И к тому времени я уже понимала, что нужно сделать что-то хорошее, полезное для людей. Я туда поехала, посмотрела, и у меня взяли кровь. Хотя на самом деле они сомневались из-за моего веса…

— У донора вес должен быть не менее 50 килограммов.

Я. С. : Да, и у меня все-таки взяли кровь на тромбоциты (есть несколько вариантов). Ты сидишь полтора часа, подключен к машине, сепаратору, забирают медленно. Медленно еще и потому, что у меня вес небольшой. Нужно некоторое терпение. Потом оказалось, что у меня тромбоциты хорошие, и я с этими хорошими тромбоцитами уже десять лет и живу.

— Вы всегда были безвозмездным донором. Как я понимаю, это принципиальный момент?

Я. С. : Это мое принципиальное убеждение. Потому что как можно сдавать кровь за деньги в любом случае. Но когда ты видишь детей в больнице, как можно сдавать кровь за деньги, я совершенно не понимаю. Поэтому для меня это было принципиальным решением — сдавать кровь бесплатно.

— А вы сдаете кровь только для этой больницы?

Я. С. : Да.

— Как часто это делаете?

Я. С. : Раз в два-три месяца, иногда — раз в четыре месяца. После тромбоцитафереза — так называется эта процедура — восстанавливаешься за месяц, то есть забранные тромбоциты за это время восстанавливаются в полном объеме. Но все равно нужно еще некоторое время для окончательного восстановления. Поэтому раз в два-три месяца.

— Долго длится слабость после сдачи крови?

Я. С. : Слабость во время сдачи, скорее. Я не могу сказать, что мне становится плохо, — ощущение легкого озноба, холодок… Знаете, как на губах бывает холодок. А потом ты вышел… и спокойно поехал на работу.

— Сколько нужно сдать крови, чтобы стать почетным донором России?

Я. С. : Сданная кровь считается по заборам. Чтобы стать почетным донором России, нужно сделать не менее 40 донаций. Это тромбоциты. Если цельная кровь, то, по-моему, там должно быть 60 заборов. Тромбоциты больше ценятся, и сама процедура более затратная и для донора, и для врачей.

— Многие думают, что постоянные доноры сдают кровь литрами. Два раза в жизни я тоже сдавал кровь. И сдавал по 400 миллилитров. Это стандартная норма.

Я. С. : Да, но когда ты подключен к сепаратору, через тебя прогоняют в среднем 4,5 литра крови. Так она циркулирует полтора часа. Не очень приятно, но ничего страшного на самом деле.

— А больше сдают цельную кровь или все-таки компоненты?

Я. С. : Компоненты. Дело в том, что, например, тромбоциты живут только пять суток. И они нужны все время, иногда не один раз. Вот представьте себе, в РДКБ в день нужно в среднем 150 доз донорской крови. В принципе им ежесуточно нужно пропускать через себя по 15 доноров.

— А бывает, что звонят и просят срочно сдать кровь?

Я. С. : Бывает. У меня было пару раз. Летом особенно, когда все разъезжаются. Там я на учете, у меня карточка. И когда возникает какая-то сложная ситуация или просто не хватает, ведь кровь забирают с учетом выходных, когда тоже могут проводиться операции, пару раз меня вызвали. Мне позвонили, спросили, смогу ли я, и у меня так получилось, что я могла. Такого, чтобы я вчера сдала, а мне завтра позвонили, у меня не было. Я думаю, они смотрят приблизительно список людей, которые смогут.

— Кто может стать донором?

Я. С. : Здоровый человек с 18 лет. Если нет патологий, каких-то заболеваний. Перед сдачей крови она проверяется — на СПИД, туберкулез и так далее. Ты делаешь экспресс-анализ, и вперед. Ничего особенного. Ну и вес от 50 килограммов.

— Были случаи, когда отказывали?

Я. С. : При мне, да, были случаи, когда отказывали.

— Какая подготовка требуется к сдаче донорской крови? Не принимать лекарства…

Я. С. : Это само собой. Если вы принимали антибиотики, не раньше чем через месяц можно сдавать кровь.

— А простудные заболевания…

Я. С. : Если вы лечились обычными средствами, ничего страшного. Если пили антибиотики, то да. Какие-то серьезные препараты — нельзя, алкоголь — категорически. Ну и за пару дней не стоит увлекаться жирной пищей. Вот и все.

— А курильщики сдают кровь?

Я. С. : Курильщикам нельзя, потому что никотин — я не знаю подробностей, но он как-то влияет на состояние крови. Я так понимаю, это крайний случай, когда курильщик может сдавать кровь.

— Когда донор сдает кровь, он сдает ее в банк крови. А какая-то обратная связь есть? Были ли случаи, когда кто-то из персонала говорил, что ваша кровь помогла какому-то конкретному ребенку?

Я. С. : Нет, конечно, это все анонимно. Они сдают все в банк. Ты знаешь, что твоя кровь точно поможет (можно в этом не сомневаться), но кому именно — нет. Это все собирается и где-то хранится, а дальше идет по назначению.

— А доноры между собой общаются? Есть у вас клуб?

Я. С. : Вы знаете, если только в интернете. Специально, нет. Я лично не общаюсь. Но иногда приходишь и по случаю какого-то праздника тебе могут вручить сувенир. Насколько я знаю, больница сотрудничает с благотворительными фондами. И периодически то календарики появляются, то еще что-то. Все очень скромно, но приятно.

— Почему быть донором крови важно лично для вас?

Я. С. : Очень просто: я спасаю чью-то жизнь таким образом.

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