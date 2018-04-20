Не то, чем кажется: 6 коварных симптомов, которые легко принять за влюбленность

Вот и пришла весна! А вместе с ней пришли грязь, авитаминоз и мысли о том, что пора скинуть пару кило к пляжному сезону. К счастью, все эти нюансы может скрасить весенняя влюбленность.

Как прекрасно начало отношений! Ты, может быть, совершенно неправильно хранишь свои носки и не закрываешь тюбик пасты, но об этом тебе расскажут потом. А пока — счастливая пора, немного омраченная любовной болезнью.

Однако лечить такой недуг несложно и приятно — поцелуями, объятиями и прочими амурными «лекарствами». Другое дело — более серьезные и совершенно неромантичные проблемы со здоровьем, которые имеют те же симптомы.

Бессонница

Ночь — самое подходящее время для любви и для любовных терзаний. И даже если днем ты разгружал вагоны, перед тем как уснуть, нет-нет, да подумаешь о возлюбленной несколько минут. И в этом нет ничего страшного.

Но еще бессонницу может вызвать употребление стимулирующих веществ, частые стрессы, переутомление или болезнь. Причем, если ночное бдение сопровождается не сладкими мыслями, а болью в груди или затрудненным дыханием, то нужно срочно обратиться к специалисту.

А если ты просто не можешь уснуть, то стоит проветрить комнату, выпить успокоительное и попробовать подумать о хорошем (или хорошей). Ну, а если все это не помогло, то вспомни о тех занятиях при бессоннице, о которых мы уже рассказывали.

Учащенное сердцебиение

Ты видишь ее, и сердце начинает биться чаще? Это нормально. А вот если твой внутренний «мотор» ведет себя так же при отсутствии физической нагрузки или волнения, то, вероятно, пора устроить ему техосмотр.

Запомни, что у здорового человека сердцебиение составляет 60-80 ударов в минуту. Когда оно достигает более 90 ударов, это не есть гуд. Особенно, если при этом ты испытываешь головокружение и боль в груди, или появляется одышка. Это уже совсем не амурные заморочки — здесь нужно ко врачу.

Расширенные зрачки

Когда ты испытываешь сильное влечение к противоположному полу, твой организм реагирует расширением зрачков. Тот же рефлекс срабатывает при стрессе, резком изменении освещения или использовании глазных капель.

А вот если всего этого не было, но есть еще и сильная жажда, повышенная возбудимость или слабость, а также перепады настроения без видимой на то причины, то это уже совсем другая история. Которую стоит рассказать компетентному слушателю.

Потеря аппетита

Один из бонусов влюбленности (особенно несчастной) — снижение веса. Становится как-то не до еды вообще… То же самое может приключиться в жаркую погоду или при резкой смене климатических поясов. В этом нет ничего страшного и, покапризничав максимум неделю, аппетит к тебе обязательно вернется.

Если есть совсем не хочется, не нужно себя насиловать. Лучше попробовать приучиться к определенному графику приема пищи — так желудок привыкнет работать «по часам». Но если от тебя ушел аппетит, а ему на смену пришли тошнота, рвота, головокружение и боль в животе, нужно бить тревогу.

Повышенное потоотделение

Потоотделение — это естественный физиологический процесс в организме человека. Но при волнении, в том числе из-за влюбленности, оно начинает усиливаться. В результате приходится думать не только о том, что и как сказать, но и как не заключить возлюбленную в потные объятия.

В решении этой проблемы может отчасти помочь ванна с березовыми почками или дубовой корой. Для этого совсем не нужно ехать в лес и калечить деревья — эти ингредиенты продаются в аптеке. Однако если ты соблюдаешь все правила личной гигиены, а повышенная потливость продолжает тебя беспокоить, то, возможно, стоит пересмотреть свой рацион, сдать анализы на гормоны и быть более избирательным в вопросах питания.

Лихорадочное состояние

Хотя ты, скорее всего, и не томный герой из женских романов позапрошлого века, но и тебя может начать бросать то в жар, то в холод. Любовь такая любовь. А, может быть, и не она…

Подобная реакция без повышения температуры может быть связана с сильным переохлаждением, простудой (даже при 36,6) или какой-то другой мерзопакостной инфекцией. Если ты не привык превращать любовь в драму вселенского масштаба, но «любовные симптомы» начинают тебя беспокоить, ты знаешь, куда идти.