За объективом. Фотограф Вугар Мамедзаде — о хейте и конкурсе Best of russia

На вопросы оренбуржцев и интервьюера «без купюр» ответил оренбургский уличный фотограф Вугар Мамедзаде. Как появился проект интервью-клуба и о чем расспросили первого гостя, узнал корреспондент « АиФ Оренбург ».

Неудавшийся футболист

Цель клуба –познакомить жителей Оренбурга с талантливыми горожанами. По словам организаторов, живой пример всегда вдохновляет.

Оказалось, что ведущая клуба, сотрудник отдела массовой работы и рекламы библиотеки Любовь Пастухова и фотограф — одноклассники. Возможно, это и помогло раскрыть главного героя встречи.

Любовь Пастухова: Мы сегодня встречаемся с тобой как с фотографом, но так было не всегда. Расскажу о своей жизни до фотографии. Были ли какие-то увлечения, кем хотел стать, какие этапы жизни прошел, и как родилось твое увлечение?

Вугар Мамедзаде: Я безумно мечтательный. Я хотел стать футболистом, но с футболом у меня не срослось. Однако тренер говорил, что у меня все равно будет хорошее будущее. Потом думал попробовать себя в электронной музыке. Это одна из таких мечт, которые я со временем, дай Бог, осуществлю. Музыка для меня — другой мир. Мое внутреннее состояние говорило мне о том, что есть что-то такое во мне, что нужно показать людям. Фотография давала возможность — показать мир, мир моими глазами, показать эстетику со всеми правдами и неправдами. И вот уже 2,5 года я занимаюсь фотографией. Снимаю только для души, это является для меня спасением, как бы это пафосно не звучало. Я в этом весь растворяюсь, мне безумно комфортно.

Я смотрел фильмы не как обычный зритель, я не следил за сюжетом. Я какой-то недоделанный оператор, который искал красивые стоп-кадры, чувствовал картинку. У меня не было ни художественного образования, ни чего-то еще связанного с изобразительным искусством, просто полностью полагался на ощущения, чувства, эмоции. Со временем из фильмов я понял, что можно себя попробовать в фотографии.

— Расскажи, пожалуйста, о своей основной работе.

— Мне повезло с работой. Товарищ рассказал про вакансию, я пришел и должен был простажироваться три дня. Однако уже на следующий день мне сказали: «Вы нам подходите», и после этого я обрел работу. Работаю я экспертом по редким, уникальным ароматом, а по-простому — консультант в сфере парфюмерии. Работа позволяет мне не думать о своем материальном состоянии. А свои выходные я посвящаю фотографии.

— Что чувствовал, когда публиковал первые фото?

— Начал я с маленького проекта, неуклюжего, несмелого — «Удивительные лица нашего города». Стал выкладывать у себя на странице в соцсетях, в пабликах фотографического сообщества. Сначала тепло приняли, а потом начали, говоря молодежным языком, хейтить. Я продолжал, все выкладывал и выкладывал, и потом все сошло на нет, людям нечего стало критиковать.

Лучшее в России

— Расскажи про конкурс Best of russia 2017, призером которого ты стал.

— Это конкурс, посвященный России. Со всей страны было прислано около 25 тысяч работ. Я отправил пять своих фотографий, в которых был уверен на 100%. Организаторы отобрали одну работу в число более 170 победителей. Безумно приятно. Я прежде всего горд за наш край, за регион, за город. Снимок женщины с фотографией погибшего отца или сына, пропитан памятью о войне, которая побывала в каждом доме. Этот снимок — олицетворение всей России.

— Опиши процесс фотосъемки.

— Это очень непонятное состояние: ты слышишь быстрее, чувствуешь быстрее, все звуки громче, ярче видишь эти краски. Все подталкивает сделать снимок. Я много говорю, что я благодарен Всевышнему. Я не религиозный фанатик, я верующий человек, но считаю, что благодаря Богу выходят такие снимки. Это настолько интимный момент, многие не примут всерьез. Выйдя на улицу с фотоаппаратом, полностью полагайтесь на свои ощущения и чувства.

— Ты фотографируешь в разных местах, с какими трудностями сталкивается уличный фотограф?

— Были какие-то отрицательные моменты, но я всегда переводил все на позитив. Однако всегда ношу паспорт с собой на всякий случай, показываю свои страницы в соцсетях, группы, фотографии, чтобы у людей не оставалась подозрений, и они не переживали и не думали о плохом. Прежде всего это стереотипы, связанные с моей внешностью — темненький с бородой, с фотоаппаратом. В телевизоре говорят про теракты, убийства и прочие вещи. Люди не успевают разграничить информацию. Ты понимаешь, что делаешь что-то хорошее, но человек может этого не понимает, и он прав.

— Расскажи про свои любимые книги, фильмы, музыку.

— Я не люблю читать, простят меня библиотекари. Из любимых фильмов: «Страсти Хрисовы», «Великая Красота», «Пианист», «Гладиатор». Есть множество душевных фильмов, от которых я получаю эстетическое удовольствие. Как и от музыки. Включаю иногда звуки природы — ветра, моря, они вводят в состояние душевного спокойствия.

— Какие черты тебя отталкивают и привлекают?

— Восхищает милосердие, доброта. Не люблю невоспитанность, грубость.

После основных вопросов интервью активизировались гости встречи. Вопросов из зала было немало, но Вугар ответил на все, а под конец предложил сделать совместное фото.

Такие встречи планируется проводить ежемесячно и приглашать самых разных людей из сферы творчества и не только.

«О таких не пишут в «Википедии»

Любовь Пастухова рассказала, почему первым гостем «КИВИ» стал фотограф. :

«Хотелось сделать встречи с интересными людьми нашего города. Это не истории успеха, не руководства действий, это о творческих людях, которые занимаются своим делом, несмотря ни на что. Когда мы читаем что-то в интернете, мы видим только блестящую сторону, но есть обратная сторона — это труд, это страх, и об этом ты не знаешь, и узнать можно, только общаясь вживую с человеком. Обстановка у нас приятная, не камерная, неформальная. Считаю, что в городе не хватает мест, где можно встретится и поговорить на таком уровне. Первым мы решили пригласить Вугара Мамедзаде победителя фотоконкурса «Best of Russia 2017». Его работы существенно отличаются от того, что я вижу в фотосреде Оренбурга. С ним интересно беседовать, он востребован. Мы встречались с Вугаром до того, как он пришел сюда, мы обсудили ход интервью. О таких людях не пишут, скажем, в «Википедии», и чтобы получше узнать и рассказать зрителю о самом интересном, мы обговариваем какие-то детали заранее».