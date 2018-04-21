Жена вернувшись домой застала мужа на горячем. Но затем он сказал это.

Жена вернулась домой ранее обычного, по приходу домой она обнаружила своего мужа с молодой красоткой в их спальне. Естественно ее наполнило чувство обиды и злости.

«Ты неблагодарная свинья» — закричала она. «Как ты посмел так поступить со мной…ведь я всегда была верна тебе. Я — мать твоих детей. Я бросаю тебя. Я немедленно требую развод».

«Подожди минутку, милая» — вскрикнул пойманный на горячем муж — «Я могу все объяснить».

«У тебя ровно минута, но это последние твои слова» — сказала жена.

Муж начал:

«Когда я сел в машину, чтобы отправиться домой, эта молодая особа попросила меня подбросить ее домой. Она выглядела такой уставшей и расстроенной, что я не мог ей отказать. Я согласился. Сложно было не заметить, что она выглядела слишком худой, даже нездорово худой. Одежда ее была измазана грязью. Она сказала, что не ела уже 3 дня. Представляешь себе — целых 3 дня! Ты должна понять меня, куда мне было ее вести? Я привез ее к нам домой. Накормил ее блинчиками, которые вчера делал для тебя. Но кстати ты их вчера так и не попробовала, так как все время боишься набрать лишние килограммы.

Затем случилось ужасное. Я предложил ей принять ванную, так как она была очень грязной и аромат от нее исходил не самый лучший. Пока она принимала душ, я бросил ее вещи в стирку. Понятно, что ей было нечего одеть, я дал ей твои старые джинсы. Но она в них не влезла, так как они были слишком узкие на нее.

Я дал ей комплект нижнего белья, который подарил тебе на нашу годовщину, который ты не носишь, так как у меня ужасный вкус, опять таки по твоему мнению. Затем я нашел отличную блузку, которую тебе подарила моя сестра на прошлое Рождество, но которую ты не носишь, так как ненавидишь мою сестру. Затем я вспомнил, что у нас есть отличная пара дизайнерских сапог из дорогого бутика. Ты же их не носишь? Так как твоя коллега купила такие же».

Затем муж сделал драматическую паузу и глубоко вздохнул и продолжил — «Когда она уходила из нашего дома, она взглянула на меня и спросила со слезами на глазах, есть ли в нашем доме еще что-то, что не нужно моей жене?»

(via)