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Горячо! Хайди Клум сверкнула своими прелестями в стрингах-ниточках
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Горячо! Хайди Клум сверкнула своими прелестями в стрингах-ниточках 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мама четверых детей Хайди обладает такой стройной фигурой, которую грех не показывать. Клум это знает, поэтому и регулярно радует поклонников своими горячими съемками. То она обнажится для мужского журнала, а то самостоятельно сделает не менее горячее селфи. Ты только посмотри, в какой виде позирует Хайди.
К слову, сейчас Клум встерчается с участником группы Tokio Hotel Томом Каулитц, который младше ее на 16 лет. Если у кого-то еще оставались вопросы по поводу того, что он нашел в Клум, то теперь, все стало понятным. Правда?
А ты бы решилась опубликовать подобный снимок в Сети?
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Фото:Instagram, Global Look Press
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