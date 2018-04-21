Почему Вячеслав Тихонов чувствовал себя одиноким в последние годы?

Sobesednik.ru продолжает серию публикаций о народном артисте СССР Вячеславе Васильевиче Тихонове . Он был поистине загадочной фигурой: добр, всегда приветлив и немногословен. Мы попытались узнать, что на самом деле тяготило актера и почему он говорил: «Есть одиночество физическое, но есть еще и духовное…»

Души не чаял

во внуках

В одном из интервью нашему журналисту Вячеслав Тихонов за год до ухода из жизни признался, что хочет спрятаться от всех:

— Есть такая особенность в кино: снимаешься ты, общаешься с людьми на съемках, сближаешься, а потом съемки заканчиваются, телефон замолкает, никто никуда тебя не зовет. И ты понимаешь, что никому не нужен. В этом самая большая трагедия кино. Вот и сейчас у меня такое же ощущение: работа закончена, никому не нужен.

Мало кто знает, что Тихонов и его супруга Тамара в последние годы жили порознь.

— Ей больше нравится в Москве, а я совсем отвык от города. Что там делать? Да и незачем уже…

Мы позвонили заслуженной артистке РСФСР 72-летней Ирине Печерниковой (снималась с актером в фильме «Доживем до понедельника») и узнали, каким она его запомнила.

— Последний раз Славу видела на его юбилее, — рассказывает артистка. — Он выглядел абсолютно счастливым. Помню, поздравила Славу со сцены и мои слова его сильно растрогали. Он потом нашел меня за кулисами и сказал: «Что же ты меня до слез доводишь своими восторгами!» Он не был одинок. Когда его дочь Аня в 2005 году родила близнецов Вячеслава и Георгия, то Тихонов был невероятно рад. Ведь он очень ждал появления мальчишек. Души в них не чаял: постоянно был рядом, гулял с ними, книжки читал. Аня со своим супругом — режиссером Николаем Вороновским — часто приезжали на дачу на Николиной Горе, где в последнее время и жил Слава. Он же очень любил природу. Многие актеры, которые в возрасте, хотят отдохнуть от суеты и приобретают домики в Подмосковье. И это нормально.

Потерял друга

При всей, казалось бы, внешней идиллии, в жизни Вячеслава Тихонова была незаживающая рана. В 2001 году не стало режиссера Станислава Ростоцкого , который был его близким другом. Известие о его кончине стало сильным ударом.

— Смерть Ростоцкого омрачила жизнь Славы, — продолжает Ирина Печерникова. — Когда была свободная минута, то они всегда старались чем-то поделиться друг с другом. Когда ЦСКА играл со «Спартаком» , то они заканчивали съемки и ехали на стадион, где страстно болели за любимую команду. Вместе ловили рыбу…

90-е годы стали для Тихонова временем разочарования в кинематографе. Этот период лихо окрестили безвременьем, когда мало снимали фильмов и зачастую по пальцам одной руки можно было пересчитать достойные картины.

— Славу огорчало то, что делалось с нашими фильмами. 90-е были очень непростыми для кино и театра. Пошла откровенная безвкусица и даже пошлость. Что мы, к сожалению, наблюдаем и по сей день.

Ирина Викторовна утверждает, что Вячеслав Тихонов по жизни был скромным.

— Он не был «своим парнем». Обособленность для него была естественна. Никогда не был обделен любовью: поклонники его почитали и уважали, а для женщин он был воплощением идеального мужчины.

Но актриса все же считает, что слухи про одиночество Тихонова раздули журналисты, как было и с ней в свое время:

— Знаете, сейчас людям, скажем так, нужна какая-то трагедия. И многим интересен только негатив. Например, я в 1994 году купила дом в деревне, где мы с папой жили с лета по осень. Там очень хорошо: природа, свежий воздух, тишина. Потом, после общения с журналистами, прочитала, что я, оказывается, одинокая, живу в заброшенной деревне. Но это не так.

Он не любил

светские тусовки

Мы решили узнать у дочери актера Анны Тихоновой , страдал ли ее папа депрессией в последнее время.

— Мы жили с папой на даче. Всегда были рядом и во всем помогали друг другу. Другое дело, что папа все-таки был уже в возрасте. И конечно, ему уже было трудно посещать различные светские мероприятия. К тому же он это не очень любил.

Анна Вячеславовна вспоминает, что отец всегда был рядом с внуками.

— Папе нравилось за ними наблюдать. Например, мы ставили рядом с домом на даче бассейн, он садился и смотрел на мальчишек. Также он очень любил возиться с животными. У нас было много собак и кошек. Вообще любовь к ним началась еще с самого раннего детства, когда у него была собака по кличке Кумир.

В его глазах проскальзывала печаль

На родине актера, в Павловском Посаде, мы разыскали давнюю знакомую и поклонницу Тихонова.

— Знаете, когда я встречала Вячеслава Васильевича, то при всей его, казалось бы, собранности, внешнем спокойствии и образе благородного рыцаря в его глазах все равно проскальзывала печаль, — вспоминает 82-летняя Ирина Татаринова. — Сложно сказать, что его все время тяготило. Возможно, в каждой своей избраннице пытался найти родную душу, но происходил крах ожиданий. А жизнь проходила…

Вячеслав Тихонов в одном из интервью как-то сказал, что животные лучше людей, они все понимают и никогда не предают.

— Он очень любил животных, — говорит Татаринова. — Например, на съемках фильма по книге Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо» он нашел себе четвероногого друга, которого часто вспоминал. Собаку звали Стив. Она по сценарию отстает от любимого хозяина, теряется и потом все время ищет его… Возможно, и сам Вячеслав Васильевич проводил параллели в своей жизни с судьбой потерявшегося Белого Бима и также искал того, кто бы мог принять его таким, каким он был.