Ещё
Тест: узнай, какой вид спорта подходит именно тебе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: узнай, какой вид спорта подходит именно тебе 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Многие начинают пробовать разные виды спорта, быстро разочаровываются и бросают, если сразу не получается стать звездой в новом увлечении. Кто-то понимает, что просто не испытывает удовольствия от процесса. А бывает, что люди начинают думать, что все эти активности просто не для них. На самом деле, каждый может найти спорт по душе, а неудачи и небольшие разочарования говорят лишь о том, что ты просто начала свою спортивную жизнь не с тех тренировок.
Нужно попробовать еще и еще: если любишь воду, тебе стоит записаться в бассейн, мечтаешь о шикарной фигуре, тогда фитнес, не знаешь, как расслабиться и снять стресс — иди на йогу. Но если не получается определиться с выбором самостоятельно, тебе поможет наш тест.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
WMJ.ru: последние новости
Как быстро похудеть с помощью тока и сделать идеальные брови на долгое время: личный опыт Горячо! Хайди Клум сверкнула своими прелестями в стрингах-ниточках Крутая мама! Кайли Дженнер кардинально сменила цвет волос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русские привычки, которые удивляют иностранцев174
В Мексике нашли монету «из будущего»110
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти151
Кому давали фамилии на «чук»23
За что сидел прадед Ленина201
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение