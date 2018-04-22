Тест: узнай, какой вид спорта подходит именно тебе

Многие начинают пробовать разные виды спорта, быстро разочаровываются и бросают, если сразу не получается стать звездой в новом увлечении. Кто-то понимает, что просто не испытывает удовольствия от процесса. А бывает, что люди начинают думать, что все эти активности просто не для них. На самом деле, каждый может найти спорт по душе, а неудачи и небольшие разочарования говорят лишь о том, что ты просто начала свою спортивную жизнь не с тех тренировок.

Нужно попробовать еще и еще: если любишь воду, тебе стоит записаться в бассейн, мечтаешь о шикарной фигуре, тогда фитнес, не знаешь, как расслабиться и снять стресс — иди на йогу. Но если не получается определиться с выбором самостоятельно, тебе поможет наш тест.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK