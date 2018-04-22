Почему в одни города едут, а в другие нет?

Только находясь в путешествиях, ты видишь то, чего не замечаешь каждый день из-за окружающего быта. То, что принимаешь как должное. Ты не задумываешься, что где-то всё может быть иначе и постоянно от кого-то чего-то требуешь, требуешь, требуешь…

Взять, к примеру, один из самых популярных российских экскурсионных маршрутов — «Золотое Кольцо». Он включает в себя ряд древних городов центральной России, о которых знает, благодаря школьным учебникам, каждый подросток. Ярославль — самый крупный и самый цивилизованный среди них. Оказавшись хоть раз в Ярославле, ты понимаешь, почему его стремятся увидеть:

жители города, готовые подсказать тебе дорогу,

«приветливое обслуживание» — когда на тебя смотрят одинаково как при оплате картой, так и при оплате наличкой,

светлый и яркий город ночью,

масса достопримечательностей — памятников, часовень, церквей, соборов, музеев,

прогулочная зона (набережная), по которой приятно ходить любое количество часов,

развитость инфраструктуры для отдыха — достаточное количество гостиниц, кафе и ресторанов.

Список можно продолжать. Для европейца все эти вещи кажутся привычными, но вот для посетителей других городов Золотого Кольца, оказывается, нет.

Нет ни указателей на достопримечательностей, ни хороших дорог, ни улыбок. Магазины закрываются в 18 часов, а потом ищи продукты…

Вроде бы и чистые города, но зайдёшь в двор — а там не центр. Уйдёшь с главной дороги и нет тебе ни фонаря, ни лоска. Притом уходить-то от туристической тропы больше чем на 500 метров и не нужно, чтобы почувствовать «душу» населённого пункта.

В одном музее ты встречаешься с интерактивными досками, мультимедиа технологиями, творческими экспериментами, в другом — с вырезанной из фольги лягушкой и бегающим туда-сюда экскурсоводом. Понятно, что каждый строит свою жизнь так, как умеет, но ведь сразу видно, кто выезжал за пределы своего нулевого километра, а кто всю жизнь прожил на одном месте.

Нужно учиться у других территорий, у других людей. Вместо того, чтобы жаловаться, как при каком-то губернаторе было всё хорошо, а при каком-то — всё плохо. Позиция хмурого нытика — она что-то слишком часто стала встречаться. А кто не он, тот, как будто бы, уезжает в Москву и Питер «в творческих поисках» и «самореализации».

Больно смотреть на Переславль-Залесский, Ростов и Кострому. По-современнически больно и по-исторически интересно. Если едешь туром, тогда ещё ладно — тебе плохого не покажут, а когда сам? Шаг влево, шаг вправо и вот на тебя смотрят жители города недоброжелательно, потому что ты видишь их отваливающуюся штукатурку и не вынесенный мусор, не убранные от снега дороги и разрисованные совсем не по-художественному стены домов.

А бренды? Много ли осталось тех известных фабрик, которыми славились города? Не заменяется ли костромской лён китайским? Ростовская финифть — чем-то, что очень отдалённо её напоминает? Попробуйте найти кузнецов, резчиков по дереву! Знаменитую богородскую игрушку с медведем и наковальней в конце апреля?!

Люди будут ехать смотреть те города, где их ждут, где для них создали условия «смотрения» и проживания. Они с удовольствием и слезами на глазах станут вам вкладывать деньги в местную экономику, если будет видна её перспектива развития. Пока что же сильно заметны только две тенденции — реставрация храмов да развитие псевдорусской культуры.

Как в фильме: за державу обидно!