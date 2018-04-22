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Девочка из Башкирии вышла в четвертьфинал телешоу «Ты супер!»
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Девочка из Башкирии вышла в четвертьфинал телешоу «Ты супер!» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Получив второй шанс от Владимира Преснякова, 15-летняя участница вокального телешоу «Ты супер!» на НТВ Зарема Шайхитдинова, продолжает борьбу за выход в финал. В эфире очередной программы девочка исполнила песню на башкирском языке, которая переводится как «спасибо родителям».
Первым из членов жюри зелёный свет зажёг певец Сергей Лазарев. Почти сразу же его поддержал композитор Игорь Крутой. Следом девочку поддержали певицы Юлиана Караулова и продюсер Виктор Дробыш.
— Надо попробовать все, что у тебя есть, расширить. Попробовать на русском. Нужно показать, что ты умеешь во всех тональностях и для всех национальностей, — сказал Виктор Дробыш.
В прошлый раз за Зарему проголосовал только один из членов жюри — Владимир Пресняков. Он буквально отстоял девочку, дав ей возможность показать себя ещё раз.
Уроженка села Равилово Зарема Шайхитдинова — не единственная участница нового сезона «Ты супер!» из Башкирии. Вместе с ней республику на телешоу представляла 9-летняя Анжелика Лазарева.
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