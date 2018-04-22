Девочка из Башкирии вышла в четвертьфинал телешоу «Ты супер!»

Получив второй шанс от Владимира Преснякова , 15-летняя участница вокального телешоу «Ты супер!» на НТВ Зарема Шайхитдинова, продолжает борьбу за выход в финал. В эфире очередной программы девочка исполнила песню на башкирском языке, которая переводится как «спасибо родителям».

— Надо попробовать все, что у тебя есть, расширить. Попробовать на русском. Нужно показать, что ты умеешь во всех тональностях и для всех национальностей, — сказал Виктор Дробыш.

В прошлый раз за Зарему проголосовал только один из членов жюри — Владимир Пресняков. Он буквально отстоял девочку, дав ей возможность показать себя ещё раз.

Уроженка села Равилово Зарема Шайхитдинова — не единственная участница нового сезона «Ты супер!» из Башкирии. Вместе с ней республику на телешоу представляла 9-летняя Анжелика Лазарева.