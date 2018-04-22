Они над нами смеются: 5 лучших выступлений стендап-комиков из Новосибирска

Стендап появился в Новосибирске около пяти лет назад, и сегодня в городе проходит от восьми до двенадцати разных выступлений комиков в месяц. К примеру, действует один еженедельный открытый микрофон в баре Tyler (в этот вечер выступить со своими шутками может любой желающий). Иногда юмористы устраивают и другие стихийные тусовки, а ещё выступают с собственными шоу, главной площадкой для которых остаётся кабаре-кафе «Бродячая собака» — одно из первых мест в городе, где прижился этот формат.

Стендап-движение в Новосибирске сегодня довольно монолитно, но не слишком масштабно, признаются комики. На разных площадках регулярно выступают примерно пятнадцать-двадцать человек. «Зрителей ходит на удивление довольно много. Даже на открытый микрофон (хотя это по определению некий черновик) собирается, как правило, полный бар», — утверждает юморист Виталий Косарев.

НГС попросил нескольких опытных и интересных комиков рассказать о новосибирском стендапе и поделиться своими самыми удачными видео.

Пётр Евдокимов, 24 года, инструктор в аквапарке:

«Я занялся стендапом в мае 2014 года. Тогда этот жанр был не так популярен, и мне стало интересно попробовать себя. Основательно заниматься этим я не собирался, просто хотел попробовать один раз — и всё. Не знаю, как это получилось, но выступил я хорошо. Так и начал выходить на сцену регулярно.

Главная сложность — написать смешной материал, а главный кайф — когда это уже сделано.

Очень приятно, когда на сцене понимаешь, что людям нравится то, что ты рассказываешь и как ты это рассказываешь. Каждый комик по-разному придумывает шутки. Я иногда замечаю смешные моменты или прихожу к какому-нибудь выводу, пытаюсь найти в этом что-то подходящее и формулирую мысль.

Если говорить о забавных историях, связанных именно со сценой, то их не так много. Помню, однажды после очень плохого выступления со мной сфотографировались все зрители, перепутав меня с хедлайнером мероприятия.

Наверное, заработать на стендапе в Новосибирске можно, но очень сложно. Желательно, чтобы тебя уже знали и видели по телевизору, тогда будет немного проще, тогда и в другие города будут звать. Но стендап в любом случае изначально должен быть для души — тогда, может, и зарабатывать получится».

Виталий Косарев, 29 лет, сценарист:

«Я занялся стендапом в 2014 году. Точных мотивов не помню, но это казалось мне чем-то интересным и неким вызовом, что ли. Я частенько ленюсь, мог бы выступать больше.

Иногда езжу в соседние города. В прошлом году был на стендап-фестивале в Петербурге. Как-то участвовал в одном из сезонов «Камеди Баттла». В принципе интересно. Но мог бы прожить и без этого, наверное.

Если говорить о процессе, то в этом жанре редко пишешь какими-то крупными формами. Специфика стендапа, скорее, в том, что ты довольно много переделываешь. Была, скажем, у тебя идея целого блока, для примера, про котов. Ты написал много про них, выступил с этим, а людям понравилась какая-то одна шутка. В итоге у тебя не блок про котов, а шутка про котов. И вот такими крупицами собираешь материал. Иногда, конечно, бывает, что целый смысловой блок оказывается удачным. Но улучшать можно всегда.

Я около получаса-часа в день стараюсь что-то писать. Но, опять же, сколько из этого будет действительно стоящего, покажет только практика.

У меня, например, был сольный концерт в феврале. Так вот, в него я отобрал 49 минут — 49 минут за три года, что выступаю.

Думаю, что мода на стендап уже спадает. Мне кажется, что стендап-бума, подобного западному, у нас так и не состоится. Я бы хотел, чтобы эта культура интенсивнее развивалась «снизу» и «горизонтально», чтобы люди, которые занимаются стендапом, меньше ориентировались на телевизионный юмор и просто улучшали движение, налаживали связи».

Дима Пьянков, 19 лет, студент:

«Я занимаюсь стендапом три года. В Новосибирске стараюсь выступать где только возможно и куда позовут, такая же ситуация и с соседними городами, но я не особо гастролирующий комик. Впервые с телевидением я столкнулся только в этом году, когда поехал на стендап-фестиваль ТНТ в Москву. Но я ехал не чтобы попасть в программу «Открытый микрофон», а ради тусовки, атмосферы и опыта. Мне очень понравилось. Единственное, что смутило, — на фестиваль заявилось около 700 комиков, и многие из них всего месяц выступают, не имеют нужного опыта, из-за чего общее представление о событии немного портится.

Лично для меня сложность — придумать именно шутки, долго сидеть над материалом. Вначале я подмечаю просто идею, случай или забавную мысль — и сразу же её фиксирую. Потом сажусь за компьютер и начинаю подробно расписывать все эти идеи — без юмора, просто мысли и направления. И только потом я смотрю на свой поток мыслей, пытаюсь убрать лишнее и вставить шутки.

Иногда готовая шутка может сразу прийти в голову. Но иногда может уйти месяц на то, чтобы ты вернулся к какой-то мысли и докрутил её до смешного момента.

Но это того стоит, потому что, когда зрители смеются, испытываешь лучшее чувство на свете.

Пока стендап в Новосибирске не особо развит, чтобы просто жить [на доход от него]. В отличие от Москвы — там много комиков, которые зарабатывают только выступлениями. Но этот формат развивается довольно быстро. И сейчас такая пора, что многие комики стали снимать свои сольные выступления по 40–60 минут и выкладывать их в социальные сети. Это очень круто».

Юрий Диль, 33 года, организатор мероприятий:

«Стендапом я занялся год назад, хотел выступить на сцене в этом жанре — он мне очень близок. Нас можно увидеть в баре «Открой рот» и Tyler. Ещё проходят постоянные концерты в соседних городах — в Красноярске, Барнауле, в «Алтай Плаза» поедем.

Я пишу в основном о себе и высмеиваю себя, а это всегда забавно. Плюс необычные случаи часто превращаются в шутки.

Например, была такая ситуация: я ехал по дороге, передо мной шёл троллейбус, он пережёг провода, и один из них упал на мою машину. Это легло в основу монолога.

Главная сложность — вызвать смех и сделать так, чтобы зрители тебе поверили. Если зритель тебе верит, то всё круто. Когда люди в зале смеются — это главный кайф.

Я думаю, что стендап — это скорее для души, заработком это не назовёшь. Мы берём деньги за свои выступления, но их не так много, как все думают. У многих комиков есть сторонние проекты, на которых они зарабатывают.

Стендап в России только в начале пути — в Америке это движение зародилось гораздо раньше. Всё набирает обороты».

Ольга Карзакова, 29 лет, работник банка:

«Я очень долго ходила на выступления ребят в качестве зрителя и в какой-то момент решила попробовать сама. После того как меня бросил парень.

Я участвовала в первом сезоне программы «Открытый микрофон». Это хороший опыт — например, работа с редакторами. Они помогают посмотреть на проблему, которую ты хочешь высмеять, с разных сторон, найти в ней что-то новое.

Как я придумываю шутки? Что-то берётся из жизни, какая-то реальная и забавная история. Иногда это просто мысль, которую ты развиваешь, — хорошо, если это получается смешно. Времени всегда уходит по-разному. Когда есть настроение и вдохновение, можно написать минут семь материала.

Зарабатывать только стендапом пока, к сожалению, сложно. Многие люди не особо знают, что в Новосибирске есть этот формат, и многие даже и не интересуются этим.

Надеюсь, мода на стендап спадёт, и им будут заниматься люди, которые действительно любят этот жанр.

Ну и свадебные ведущие, конечно».