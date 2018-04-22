Он долгое время горевал о своём умершем лучшем друге, до тех пор, пока не прочёл это. Шокирующе.

Недавно на просторах интернета появилась еще одна уникальная история. Кто-то из пользователей разместил в интернете клик о помощи:

«Только что умер мой друг и я не знаю что мне делать.»

Основной текст поста был удален. Осталось только заглавие. Однако, сохранились полезные комментарии и один из них просто ошеломил. Ответ некого старика изменит ваше представление о жизни и смерти.

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«Я уже стар. На своём веку мне довелось пережить многое и остаться в живых, чего нельзя сказать о людях, которых я любил. Я потерял друзей… лучших друзей, знакомых, сотрудников, бабушек и дедушек, мать, родственников, учителей, наставников, студентов, соседей и многих других. У меня нет детей, и я даже представить себе не могу насколько это больно потерять ребенка. Но всё же позвольте мне сказать следующее… Я бы мог сказать, что со временем человек привыкает к смерти. Но я никогда этого не говорил и не скажу. Каждый раз, когда кто-то умирает, независимо от обстоятельств, мою душу словно разрывают на части. Я не хочу, чтобы смерть становилась чем-то, что больше не имеет никакого значения. Я не хочу, чтобы это проходило бесследно. Шрамы в моем сердце — это доказательство той любви и всего того, что связывало меня с этим человеком. И чем сильнее была любовь, тем глубже шрам.

Шрамы — это доказательство того, что ты действительно жил, что можешь любить всей душей и жить полной жизнью, можешь быть ранен в самое сердце, или морально повержен, но несмотря на всё, исцеляешься, встаёшь на ноги и продолжаешь жить и любить. Зарубцевавшаяся ткань плотнее, чем изначально сама плоть. Шрамы— доказательство жизни и не выносят их лишь те люди, которым не надо их видеть. Что же касается горечи утраты, скоро ты поймешь, что она подобна волнам. Вместе с идущим ко дну кораблём, среди его обломков тонешь и ты. Всё, что вокруг, напоминает о былой красоте и великолепии корабля, который был и которого не стало в одночасье. И всё, что тебе остаётся— это плыть дальше. Ты находишь первый попавшийся обломок и какое-то время держишься за него. Возможно, это что-то материальное. К примеру воспоминание о счастливом событии или фотография. А может быть и человек, который плывёт так же, как и ты. Какое-то время, единственное что тебе остаётся— плыть…плыть, чтобы остаться в живых.

Сначала гигантские водные валы накрывают тебя с головой. Они сменяют друг друга каждые десять секунд и даже не дают тебе времени отдышаться. Всё, что ты можешь— это держаться и плыть. Пройдут недели, месяцы и ты поймешь, что волны потихоньку отдаляются друг от друга. И тут подходит вторая волна, она всё так же накрывает тебя с головой и сносит. Но между этим, ты можешь дышать.

Никогда не знаешь, что может вызвать горечь. Это может быть песня, картина, перекрёсток, аромат кофе…всё что угодно…и снова подкатывает волна. То, что происходит с нами между этими волнениями, -и есть наша жизнь.

Когда-то, где-то ты поймёшь, что шторм потихоньку утихает. Теперь, ты можешь наблюдать за волнами. Годовщина, день рождения, Рождество или же приземление в аэропорту О’Хара. Отныне, ты можешь наблюдать за приближающейся волной и подготовиться. И когда она в очередной раз накрывает тебя, ты точно знаешь, что выплывешь. До нитки промокший, ты всё еще держишься за обломок корабля, но в конечном итоге ты обязательно выплывешь.

Прислушайтесь к словам старика. Как бы вам не хотелось, но подобные волнения всегда будут присутствовать в вашей жизни. Вы справитесь. На смену им придут новые и так постоянно… И помните: вы счастливчик, ведь в вашем сердце остался след от многих милых вам людей!