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В Австралии мужчина по ошибке поздравил подругу с рождением вомбата
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В Австралии мужчина по ошибке поздравил подругу с рождением вомбата 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Австралии беременная женщина поделилась в Facebook фотографиями маленького вомбата, которого ее друг принял за новорожденного младенца. Скриншотом странной переписки поделился комедийный сценарист Джеймс Фелтон в своем аккаунте в Twitter.
Женщина опубликовала сообщение, в котором призывала водителей к осторожности: животные иногда выползают на дорогу и гибнут под колесами машин. К посту она прикрепила фотографию подобранного на дороге детеныша вомбата.
"Поздравляю! Он прекрасен. Очень по тебе скучаю", — прокомментировал запись ее приятель.
Спустя несколько часов, осознав свою ошибку, он поспешил объясниться: «Я невнимательно посмотрел, думал, что ты родила ребенка, прости, пожалуйста».
"По крайней мере, он не сказал «похож на тебя», — пошутил в комментариях @buckylarue.
At least he didn't say «Looks just like you»!
— Bucky LaRue (@buckylarue) 19 апреля 2018 г.
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