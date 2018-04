В Австралии мужчина по ошибке поздравил подругу с рождением вомбата

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости . В Австралии беременная женщина поделилась в Facebook фотографиями маленького вомбата, которого ее друг принял за новорожденного младенца. Скриншотом странной переписки поделился комедийный сценарист Джеймс Фелтон в своем аккаунте в Twitter.

Женщина опубликовала сообщение, в котором призывала водителей к осторожности: животные иногда выползают на дорогу и гибнут под колесами машин. К посту она прикрепила фотографию подобранного на дороге детеныша вомбата.

"Поздравляю! Он прекрасен. Очень по тебе скучаю", — прокомментировал запись ее приятель.

Спустя несколько часов, осознав свою ошибку, он поспешил объясниться: «Я невнимательно посмотрел, думал, что ты родила ребенка, прости, пожалуйста».

"По крайней мере, он не сказал «похож на тебя», — пошутил в комментариях @buckylarue.

At least he didn't say «Looks just like you»!

— Bucky LaRue (@buckylarue) 19 апреля 2018 г.