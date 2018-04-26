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Юпп Хайнкес: мы подарили победу «Реалу»
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Юпп Хайнкес: мы подарили победу «Реалу» 

Вести.Ru 26 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес дал оценку игре своей команды в полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Немецкий специалист посетовал на потери Роббена и Боатенга, а также заявил, что мюнхенцы подарили два гола сопернику.
"Чего не хватило? Мы не забили. Было сложно принять потери в лице Роббена и Боатенга, а затем мы пропустили глупый гол перед перерывом. По сути, оба гола были нами подарены", — приводит слова Хайнкеса Sports.ru.
Тем не менее он отметил, что «Бавария» создала много моментов в игре с «Реалом». «Мы создали множество хороших моментов, просто не забили. Мы не сдаемся, впереди еще 90 минут», — заявил наставник мюнхенского клуба.
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