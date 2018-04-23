«Если лично вы против контрсанкций, это не значит, что можно выходить на улицы и орать»

«Если из-за отсутствия американских лекарств не удастся кого-то спасти, на то воля Божья. Моя мама умерла от рака, и я не пошел кричать, что это произошло из-за плохой медицины», — Александр Докучаев . Александр Докучаев, владелец софтверной компании «Активные программы»:

— Законопроект о контрсанкциях, который вызвал колоссальный резонанс в соцсетях, крики о том, что мы все умрем без американских лекарств, а «ВСМПО-Ависма» погибнет без штатовских заказчиков, — это просто слова. Никто не внес его на рассмотрение в Госдуму , вице-спикер лишь высказал свое мнение — он имеет на него право. Но ничего еще не принято. Кто умер? Кого лишили лекарств и покупателей? Какой смысл раздувать истерию? К тому же если лично вы против контрсанкций, это не значит, что можно выходить на улицы и орать — такая стратегия не помогает никому и никогда. Один раз, правда, сработало — в 1917 году. К чему это привело, все знают. Чтобы общественное мнение могло повлиять на принятие или непринятие закона, теоретически должны существовать некие механизмы — но в рамках закона. Сегодня у нас в стране, конечно, есть проблема с качеством законов и их исполнением, но если мы все будем считать, что можно выходить на улицу и орать, наступит анархия.

Да и что страшного случится, если документ примут в том виде, в котором анонсировали? Если из-за отсутствия американских лекарств не удастся кого-то спасти, на то воля Божья.

Моя мама умерла от рака, и я не пошел с транспарантом кричать, что это произошло из-за плохой медицины. Она долгие семь лет боролась с болезнью, и при этом старалась жить полной жизнью. И долго скрывала от меня, что больна, где-то внутри себя понимая: такая у нее судьба, столько лет ей отмеряно. Папа умер от аневризмы аорты. За четыре года до этого ему отказались делать операцию, сказали, что есть риск для пациента не перенести вмешательство. Говорили: «Держите давление 120, и все у вас будет хорошо». За эти четыре года, он поучаствовал в нескольких IT-проектах, и даже приложил свои силы к строительству олимпийского трамплина в Сочи. Я пытался найти другие варианты, но в итоге не пошел с транспарантом и криками, что врачи плохие. Да, так случилось, но что я теперь должен делать? Проклинать врачей? Они делали свою работу, сказали, что не в состоянии помочь. Что я им, руки другие пришью и головы? Во всяком случае, мои родители осознавали свою судьбу, но не опускали руки, и продолжали жить.

Да, можно было повезти отца за границу, но ведь тоже не факт, что там получилось бы его спасти. Сколько случаев, когда люди, даже знаменитые на всю страну, ездят лечить онкологию за рубеж, и далеко не всегда все заканчивается выздоровлением.

Одному повезло, он смог вылечиться, а другому нет — как бы ни бились. Судьба. Такая судьба. Я не пророк и не святой, чтобы быть истиной в последней инстанции, но так вижу этот мир.

Да, когда твои близкие мучаются, это очень больно. Но во всех религиях есть понятие судьбы, божьей воли, и оно очень схожее. Когда я был 20-летним специалистом, у меня был руководитель, очень умный человек. Однажды я горячился, мы спорили, и он мне сказал: «Ты считаешь, что люди, которые жили за много тысяч лет до тебя, дураки все были? Ты почему решил, что умнее их? Ты даже толикой их знаний не обладаешь, в том числе и о судьбе».

А что касается качества отечественных лекарств, то скажу так: американцы и европейцы добились качества своей фармпродукции только потому, что их потребители шли в суды и те их защищали — выплачивались бешеные компенсации пострадавшим от сомнительных препаратов. Так они воспитали своих производителей. И не нужно забывать: в корпорациях работают тысячи сотрудников, и каждый делает работу, исходя из своей порядочности. Совесть ведь у каждого своя: у кого-то она есть, у другого — нет. А коллективной совести не существует. Некачественные лекарства, фальсификат появляются там, где жажда наживы важнее дела, которым люди занимаются. И им не страшно — ну, может быть, оштрафуют немного. Если поймают. На законодательном уровне совесть привить тоже нельзя — максимум удастся ввести карательные меры, но в судах тоже должны быть люди с совестью. Так что каждый должен бороться за качество на уровне самого себя. Делать свое дело так, чтобы оно приносило пользу людям, которые живут в нашей стране.

Крики, что «ВСМПО — всё» мне тоже не понятны. Ничего не всё. Да, был момент, когда уральская корпорация продавала титан в чушках, но сейчас на экспорт идут детали. И невозможно просто так взять и завтра купить их где-то в другом месте. Если говорить об авиастроении, там задействованы сотни, тысячи разных деталей, и если какие-то из них их производят здесь и больше нигде, к чему паниковать? Более того: если у тебя есть рычаги, ты должен вести себя так, чтобы твой покупатель от тебя зависел. Не важно, что происходит в политике.

Вообще если Россия заявила себя как великая держава, нужно быть готовыми драться. По-другому не будет, свободных кресел нет, за место под солнцем нужно сражаться.

Не получится сесть на трон и сказать: «Мы такая же супердержава, как другие», и все подвинутся. Не будет просто. Да, можно сдать все то, что было заработано с таким трудом — вернуть Крым, уйти из Сирии. Но это значит подставить спину, в которую сразу же станут не просто плевать, а воткнут в нее здоровый топор. Если мы скажем, что наша доля ВВП мизерная, поэтому мы ни на что не претендуем, то Украина продолжит воровать наш газ. А чего с нами считаться, с региональной странёшкой? Мировые же державы продолжат свой курс: «У вас есть нефть и газ, продавайте их нам по той цене, что мы хотим, а мы вам будем продавать то, что сами решим. Или не будем — если не захотим. А делать свою продукцию мы вам не позволим». Ведь так было в 1990-е. И если мы сейчас не будем биться за то, чтобы отвоевать свой кусочек рынка для каждой из наших отраслей, за право производить у себя то, что считаем нужным, ничего не изменится. Вот о чем идет речь сегодня.

Так что нужно спокойнее смотреть на происходящее в большой политике. Люди в Европе не страдают от санкций вообще: живут своей жизнью, ходят на работу или нет — у них там безработица побольше нашей.

Когда я был в Испании, то не увидел мрачных людей — все довольны жизнью. А у нас паника и крики, что скоро будет война. Да не будет! Не надо это никому!