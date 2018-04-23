«Я мысленно рыдаю»: Рита Дакота трогательно обратилась к дочери

В конце октября минувшего года Рита Дакота родила дочь Мию. Уже в январе пара отправилась вместе с малышкой зимовать на Бали, где все семейство провело несколько месяцев.

Сегодня утром Рита Дакота выложила в свой микроблог фотографию дочери и поздравила ее с днем рождения — Мие исполнилось ровно полгода. Рита призналась, что ее дочка быстро растет, из-за чего певица серьезно переживает. Она прекрасно понимает, что совсем скоро дочка начнет делать свои первые шаги и начнет разговаривать, а артистке будет очень не хватать тех дней, когда Мия была совсем крохой.

"Вы же знаете, какой я грустный романтик по своей натуре и, конечно же, я мысленно рыдаю, что такой маленькой как сейчас она уже никогда не будет. Будто кто-то скоро отберёт мою крошечную Мию насовсем, и будет новая Мия, которая ходит ножками в первых кроссовочках, которая говорит первые слова, которая ест первую человеческую еду первой человеческой ложкой. Моя мама до сих пор со слезами на глазах говорит, как сильно скучает по крошечной мне. И я буду скучать, точно знаю", — призналась Дакота.

В любом случае, Рита радуется каждому дню с дочкой и рада, что стала мамой. И хотя Дакота. как и все мамы, сталкивается со многими трудностями и признается, что иногда очень устает, однако даже это не мешает ей радоваться материнству.

"Я праздную не просто каждую «микро-дату», я праздную каждый день рядом с тобой. Ты самый лучший ребёнок на свете, спасибо тебе, что выбрала меня! Я не знаю, получится ли из меня лучшая мама в мире, но рядом с тобой мне хочется быть самой лучшей версией из всех возможных", — написала в своем микроблоге Рита.

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