Новая ведущая «Орла и решки» Маша Гамаюн — о съемках в шоу, расставании с мужем и планах на Голливуд

Компанию в путешествиях по жарким странам, необитаемым островам и, конечно же, морям ей составил Коля Серга. Вместе они доказывают, что круто отдохнуть в райских уголках планеты можно как с золотой картой, так и со ста долларами в кармане.

После просмотра первых выпусков шоу мы были настолько очарованы его новой ведущей, что решили лично пообщаться с Машей и узнали немало интересного. В эксклюзивном интервью для WMJ.ru эта обаятельная блондинка поделилась своими впечатлениями от съемок в проекте, рассказала об отношениях с мужем, больших планах на будущее и не только. Подробнее читай в нашем материале.

WMJ.ru: Маша, ты теперь ведущая шоу «Орел и решка. По морям». Почему решила заявить о себе именно сейчас, ведь и ранее проводили кастинги в этот проект?

Мария Гамаюн:Да, проводили. Более того, я в них участвовала. Знаете, как это обычно бывало? Друзья присылали мне информацию о том, что требуется новая ведущая, в стиле «Давай, участвуй! Это твое», я пробовала свои силы, но никогда не ждала положительного результата. Однако в этот раз мне повезло!

WMJ.ru: Как родные и близкие отреагировали на то, что ты стала ведущей такого популярного шоу?

М. Г. :Все были невероятно рады! Они очень гордятся мною. До сих пор звонят и пишут, чтобы поздравить, словно у меня день рождения (смеется). Я даже не всем успеваю отвечать!

WMJ.ru: А как муж воспринял эту новость?

М. Г. :С ним мы, к сожалению, расстались еще до того, как я узнала, что стала ведущей «Орла и решки». Наш разрыв и проект совершенно друг с другом не связаны. Просто так бывает, люди расстаются.

WMJ.ru: Уже скучаешь по дому?

М. Г. :Мои друзья и близкие давно привыкли к тому, что я постоянно куда-то уезжаю по работе или же просто отдыхать. Так что мы с ними и так редко видимся. Они, конечно, скучают, но относятся к этому как к чему-то обыденному.

WMJ.ru: Часто созваниваешься с родными?

М. Г. :Очень! А с сестрой я и вовсе чуть ли не каждый день по телефону разговариваю.

WMJ.ru: Многие считают, что работа в тревел-шоу — сплошное удовольствие. Какие плюсы и минусы как ведущая ты можешь выделить?

М. Г. :Прежде всего это другой ритм жизни, потому что график съемок очень отличается от обычных будней блогера (прим. WMJ.ru: Маша Гамаюн — популярный Instagram-блогер). Есть некоторые сложности, связанные с тем, что нужно быстро привыкать к перелетам и вливаться в новый режим. К счастью, в этом мне помогает съемочная команда.

WMJ.ru: Поделись впечатлениями от съемок.

М. Г. :Впечатлений масса! Правда, пока сложно до конца осознать все, что происходит. Очень интересно посмотреть выпуски с моим участием, чтобы со стороны увидеть, сколько всего мне довелось пережить и испытать (улыбается).

WMJ.ru: Скажи, что ты взяла с собой в первое путешествие?

М. Г. :Очень много средств для увлажнения и защиты от солнца, потому что в жарких странах это просто необходимо. Кожа за считаные секунды становится сухой, впрочем, как и волосы. А это для меня самое ужасное!

WMJ.ru: А что обязательно берешь с собой, неважно, выпадет тебе сто долларов или золотая карта? Так скажем, вещь первой необходимости.

М. Г. :Крем от ожогов, а то всякое может случиться (улыбается).

WMJ.ru: Ты ведь еще и снимаешься в кино, планируешь продолжать актерскую деятельность?

М. Г. :Да, конечно. Скажу больше, меня интересует международная актерская карьера. Я мечтаю об этом!

WMJ.ru: Ничего себе! Тогда кто из голливудских звезд является для тебя примером?

М. Г. :Меня очень вдохновляет Скарлетт Йоханссон , особенно ее роли в боевиках, где она в крутых костюмах сражается с плохими парнями. Думаю, я бы хотела играть таких же героинь, как и она. Например, шпионок или самураев (смеется).

WMJ.ru: А если встанет выбор между работой актрисы и телеведущей, чему отдашь предпочтение? М. Г. :Даже не знаю. Я предоставляю своей жизни возможность самой выбирать за меня, что мне делать и по какому пути идти. Она дарит мне то, о чем я сама даже мечтать не могла! Может, в будущем мне предстоит быть только телеведущей или только актрисой, а может, кем-нибудь еще, неважно. В любом случае я буду рада.

WMJ.ru: Маша, а что насчет твоего блога? Не боишься, что из-за «Орла и решки» у тебя совсем не останется на него времени?

М. Г. :Конечно, шоу занимает большую часть моей жизни. Но я всегда стараюсь найти силы и возможности, чтобы снимать новые видео и тем самым радовать своих подписчиков, поднимать им настроение, делиться эмоциями и яркими событиями. Они всегда меня поддерживают, поэтому я благодарна им за то, что они со мной.

WMJ.ru: Что бы ты посоветовала ребятам, которые мечтают оказаться на твоем месте, но боятся участвовать в кастинге?

М. Г. :Я вообще хочу посоветовать всем людям, которые чего-либо боятся, хорошо подумать: а настолько ли это страшно попробовать шагнуть в неизвестность? Я сама не раз замечала, что когда ты идешь навстречу своим страхам, то получаешь от жизни удивительные подарки, и это очень здорово! Поэтому не надо бояться. Участвуйте в кастингах, завоевывайте самых прекрасных девушек, покоряйте мир и вообще делайте все, что захочется. Даже если вам кажется, что это совсем невозможно.

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Текст:Валерия Яковлева

Фото:пресс-служба, instagram