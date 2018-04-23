Сексуальность — это не молодость и красота!

Три вещи не играют роли: возраст, внешность и характер. Ваша сексуальность зависит не от них.

Когда девушке 20 лет, ей море по колено, она себе нравится, она никого не боится, она сама выбирает, кого хочет, она посылает мужиков направо и налево. Вопрос, что с ней такое случается через 15 лет, что ее просто не узнать? Появляется какая-то убогость, она сама себе не нравится, она начинает бегать по косметическим салонам и пластическим хирургам, и всему этому одна причина — патологическое желание удержать молодость и наконец понравиться.

Типичная походка женщины в возрасте 35+ — стопы носками вовнутрь, спина ссутулена. Походка получается неуверенная. Женщина начинает все больше краситься, использовать все больше косметики, так как она стесняется своего настоящего лица. Хорошо, если этим ограничивается, но бывают и тяжелые случаи, когда женщина начинает с легких косметических процедур, потом переходит к более серьезным, а заканчивается все чередой операций. На самом деле это тяжелая патология — подвергать себя физическому насилию, позволять себя изрезать без каких-либо медицинских показаний. Одно дело, когда операция необходима для сохранения здоровья или жизни. Но тут-то таких показаний нет.

Но неприятный сюрприз состоит в том, что все эти способы ухватиться за молодость, удержать ее любой ценой, не срабатывают.

И вот почему.

У женщины в голове сидит стереотип, что в 20 лет меня все любят. Значит, чтобы меня любили, мне должно быть как будто 20 лет. Ей в голову не приходит, что в 20 лет ее все хотят не потому, что у нее грудь высокая или попа упругая. А потому что она сама себя в 20 лет любила. Она сама себе нравилась. А в условные 35 женщина теряет свою вот эту уверенность в том, что она прекрасна.

У нас в стране есть гипертрофированный культ молодости. От 20 до 40 лет мужчина вообще не думает о своей молодости. А в 45 и старше мужчина с ужасом осознает, что стареет. И чтобы убедить себя в том, что он все еще привлекателен, он начинает искать себе молоденькую подружку. Не факт, кстати, что найдет, но сама заинтересованность его в молодой девушке порождает этот культ: нравятся только молодые, хотят только молодых.

Есть набор штампов, которые не работают. Замуж выходят молодые. Хотят красивых. Есть специальные места, где надо знакомиться с правильными мужчинами. Есть набор умений, который надо освоить, чтобы тебя ценили. Все это чушь. Ты можешь встретить прекрасного мужчину в автобусе, когда выносила мусор, в очереди в магазине, где угодно.

Три вещи не играют роли: возраст, внешность и характер.

Я не устаю повторять, что люди, окружающие, воспринимают тебя только так, как ты сама воспринимаешь себя. Это и мужчин касается, но речь сейчас не о них. Как ты себя чувствуешь — так и ты и выглядишь. Почему? Да потому что мужчина все равно будет видеть не внешность, а ее самоощущение. А если она дошла до того, что готова ходить с чужим лицом, то внутри она настолько сильно не любит самое себя, себя настоящую, что никакая операция этого не скроет.

Что такое сексуальная привлекательность